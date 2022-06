Liverpool puso a la venta a otra estrella, Mohamed Salah: ¿cuál sería el destino del egipcio?

Se sacuden las estructuras. La noticia genera todo un impacto. Liverpool está determinado a no poner en riesgo su patrimonio aun cuando eso implica perder otra joya de su arcón. La salida de Sadio Mané a Bayern Munich ya generó todo un revuelo y mucho más ruido causa la noticia que indican que Mohamed Salah no llegó a un acuerdo por la renovación de contrato y el club inglés lo puso a la venta sin que le tiemble el pulso.

Según reveló el medio inglés The Sun, Liverpool le puso precio a la salida de Salah: 75 millones de euros . Aunque parece difícil que alguien pague esa cantidad por el futbolista, el punto central de las distancias con el egipcio es el salario que desea cobrar. El delantero, que actualmente percibe 240 mil libras a la semana, pidió 450.000 libras semanales para renovar el contrato y los ejecutivos del club inglés dieron por finalizadas las conversaciones . Ante este escenario, Liverpool tomó la determinación de ponerlo a la venta (todavía le queda un año de contrato) para evitar que emigre gratis el próximo año. Es la misma determinación que tomaron con Mané, traspasado por 35 millones de euros al fútbol alemán.

Mohamed Salah pretende ganar 450 mil libras a la semana y Liverpool no está dispuesto a asumir semejante empresa Petr David Josek - AP

Robbie Fowler, ex jugador de Liverpool, en su columna semanal en el Daily Mirror, analizó por qué Salah no llegó a un acuerdo para seguir en Anfield. “ El Liverpool no va a romper su estructura salarial para retenerlo, igual que ya hizo con Mané . El club ha hecho unos cálculos muy claros, precisos y sin emociones con Mané. Quería un gran contrato como uno de los mejores jugadores del mundo. No lo culpo por eso. Mané está a la altura de prácticamente todas las estrellas de clase mundial en este momento, pero lo que el Liverpool obviamente hizo fue ejecutar sus análisis y decidieron venderlo para comprar a Darwin Núñez y mantener su estructura salarial en su lugar. Surge la pregunta, ¿qué cálculos hicieron con Salah? Nuevamente, no sé todas las respuestas, pero lo que me viene a la cabeza es que no romperán su estructura salarial para mantenerlo. Si estuvieran preparados para hacer eso, ya habría sucedido”.

Semejante determinación del club inglés no hizo más que despertar a varios gigantes del fútbol de Europa y los dos primeros que tomaron nota de la salida de Salah al mercado, fueron Real Madrid y Barcelona. Algunos medios del Viejo Continente aseguran que la entidad merengue aparece mejor parada para quedarse con el egipcio.

El futuro de Mohamed Salah podría estar en Real Madrid

Si bien explican que Barcelona ya había iniciado contactos con Salah, nunca imaginaron los directivos de la club catalán que Liverpool abriría la puerta tan temprano para la salida del futbolista. Es por eso que priorizaron avanzar en las negociaciones por Robert Lewandowski, con quien ya tienen todo acordado a la espera de que Bayern Munich resuelva dejarlo salir. Como la planificación está amarrada en torno al polaco, medios catalanes aseguran que no cambiarán de esa dirección para entrar en la puja por el delantero egipcio.

Allí es donde Real Madrid entra en escena, ya que tras las negativas de Erling Haaland y Kylian Mbappé, que eran los favoritos para encabezar el nuevo proyecto merengue, el presidente Florentino Pérez parece dispuesto a ir por todo por Salah. Incluso, algunos medios españoles revelan que Carlo Anceloti, tras la noticia, se comunicó con la cúpula directiva y les solicitó que inicien ya gestiones para tratar de contratar al delantero.

Pese a que existe esta posibilidad concreta de que emigre a Real Madrid, el diario británico, The Sun, explicó que la relación tirante entre Salah con los jugadores del “club blanco” (por declaraciones previas a la final de la Champions League) podría hacer que el pase no se termine dando.