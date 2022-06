Marcelo Gallardo en pleno: el valor del triunfo de River, la polémica con De la Cruz y en qué situación está el deseo por Luis Suárez

Arropado con unos guantes negros, como nunca se lo había visto, Marcelo Gallardo ingresó en el estadio. Hizo de lo siempre: serio de a ratos, sonriente por momentos, saludó a los alcanzapelotas y a los rivales, dio indicaciones tácticas, se paró, se sentó, estuvo a full durante la victoria de River ante Lanús por 2-1, en el Monumental. Aplaudió, sobre todo, por las destrezas de los dos primeros goles. Pasó por todos los estados de ánimo. Sin embargo, marcó la cancha antes de los primeros 10 minutos del primer tiempo del choque contra Lanús.

Nicolás de la Cruz sufre, en tiempos recientes, varios contratiempos físicos. Sale, entra. Vuelve, sale. En los primeros instantes, se tomó el tobillo derecho. Una dura entrada de Diego Braghieri lo sacó del eje. Durante el tramo siguiente, fastidioso, molesto, se tocaba todo el tiempo la pierna, lejos del juego. Parecía estar lesionado, una vez más. Gallardo, sin embargo, no le pidió a los jugadores que estaban en el banco de los suplentes que realizaran ejercicios de calentamiento.

Mientras tanto, el uruguayo corría, de un lado a otro, pero no se mostraba firme, seguro. De pronto, el Muñeco lo llamó y hubo un intercambio de palabras. Evidentemente, al DT no le agradó lo que le contestó el volante, por lo que rápidamente resolvió hacer el cambio. A los 23 minutos, Exequiel Barco reemplazó al mediocampista todo terreno, que casi no conversó con el DT en su salida y rápidamente se colocó hielo en la zona afectada.

“Necesitaba una respuesta rápida por De La Cruz. Salió de forma prematura porque no tenía garantías de que pueda seguir y no estamos para correr riesgos. Fue un golpe nada más”, comentó el DT, en referencia a la polémica de la noche.

Fue curiosa la situación, porque para el DT, De la Cruz es uno de los indispensables. Últimamente, es cierto, no responde con la misma soltura, cuando juega o cuando está detrás de escena, por alguna molestia. Suele ser uno de los pretendidos desde Europa y, a su vez, un candidato a ser parte del Mundial de Qatar. Luego de ese malestar, el DT se sintió a gusto con los dos goles (con el estilo que pregona, con un Paradela enchufado, una de sus apuestas), pero enseguida tomó nota de las dudas que le representan a Mammana el lateral derecho. Del otro lado, Gómez no ofrece garantías, más allá del entusiasmo al encarar.

Parado estuvo durante buena parte de la segunda mitad, con las manos en los bolsillos, siempre listo para hacer un comentario a los asistentes. No le agrada cuando el juego pierde frescura, movilidad. Y, al mismo tiempo, tomó nota de los desajustes defensivos, un mal que atraviesa el último tiempo en Núñez. Al final, se retiró con el pulgar levantado. Y fue ovacionado, una vez más.

Y dejó otras frases con su sello:

“Lucas Beltrán ya está con nosotros y Rodrigo Aliendro estará disponible a partir del lunes para sumarse una vez que pase la revisión médica. Se llegó a un acuerdo con Colón y es importante que vengan a sumar para nosotros. Luis Suárez y Miguel Borja son posibilidades. Creo que alguna de las dos claramente va a suceder”.”.

"Tenemos la idea de hacer un gran partido contra Vélez, en Liniers. El fútbol argentino es muy parejo"

“Siempre estoy buscando respuestas permanente, de acuerdo a lo que podemos dar, de acuerdo con nuestras posibilidades. No siempre coincide lo colectivo y lo individual. A veces bajan los rendimientos individuales; cuando ocurre eso, se siente. La sensación de que el equipo está, pero no me gustan los 11 de memoria. Estoy tratando de que la competencia interna sea permanente”

