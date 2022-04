Liverpool - Villarreal, en vivo, por la Champions League

1′ ST. La segunda etapa, en marcha

Liverpool y Villarreal igualan 0 a 0 luego de una primera etapa en la que el local fue superior. Los tres argentinos continúan en la cancha y por el momento no fueron sustituidos. Los segundos 45 minutos en Anfield serán fundamentales, pero sobre todo para los visitantes que, en cuanto al juego, tendrán que adelantarse un poco para llevarse algo al duelo desquite en el estadio de la Cerámica de la próxima semana.

Final de la primera etapa: 0 a 0

Con un dominio total, Liverpool no puede contra la dura defensa de Villarreal y el partido se mantiene igualado 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos. Para la segunda parte el visitante deberá salir un poco más porque el local no se frustra ante sus ofensivas malogradas y continúa intentando cada vez con más profundidad. Partido correcto de Gerónimo Rulli en el arco del Submarino amarillo y buen partido de Foyth marcando a Luis Díaz. Lo Celso no entró mucho en el juego.

Liverpool ataca, Villarreal espera OLI SCARFF - AFP

41′ PT. Tiro en el travesaño

Al no poder romper el cerrojo defensivo y por el exceso de toques, Thiago Alcántara decidió rematar de larga distancia y estrelló su remate en el palo derecho de Gerónimo Rulli que no llegaba. Villarreal resiste como puede. Liverpool continúa en la búsqueda y ya merece algo más.

35′ PT. Liverpool cada vez más cerca

Primero fue Mané que fabricó una media vuelta con un gran control. Pau Torres mandó al córner. Luego fue Salah que recibió en el segundo palo, remató, pero fue salvada por el argentino Lo Celso. Liverpool de a poco se mete en el área del visitante que deberá soportar los ataques profundos de Liverpool.

30′ PT. Díaz exigió a Rulli

El delantero colombiano, de gran presente en Liverpool, tomó la pelota desde la izquierda, se perfiló para su derecha y disparó desde el vértice del área. El arquero argentino se sorprendió con el remate y rechazó hacia el medio. Luego de algunos intentos más por atacar, la defensa de Villarreal pudo despejar la pelota.

20′ PT. Villarreal, bien parado

Los de Unai Emery le complican las ofensivas al local que debe acudir a los pases hacia los laterales para poder abrir los espacios. El equipo de Klopp no se siente cómodo ante un equipo que se planta bien en el fondo.

Villarreal se planta bien en el fondo y espera a Liverpool Jon Super - AP

11′ PT. Volvió a llegar el local

Gran combinación entre Mané y Salah. Un lateral para Villarreal fue perdido en la ofensiva del esquipo español. El recupero terminó en los pies del egipcio que envió un gran centro a su compañero de ataque. El senegalés no pudo cabecear bien.

7′ PT. Primer acercamiento

Villarreal se salvó. El defensor Pau Torres rechazó en el área un control largo de Sadio Mané que se preparaba para romperle el arco a Rulli. Se salvó el visitante en lo que fue la primera llegada clara de los Reds.

5′ PT. Dominio de Liverpool

El local es que que maneja la pelota ante el equipo español que se refugia atrás. Además, los de Klopp recuperan rápido la pelota, de inmediato son verticales y ponen a la mayor cantidad de jugadores posibles en zona de ataque.

1′ PT. Comenzó el partido: Liverpool recibe a Villarreal

En Anfield ya se disputa la otra de las dos semifinales de la Champions League.

15.58. Los equipos ya están en el campo de juego

Los 11 protagonistas de cada equipo ingresaron juntos a la cancha, se alinearon y sonó el tradicional himno de la Champions League. Se hizo el sorteo de capitanes entre Jordan Henderson y Raúl Albiol. El árbitro Szymon Marciniak, de Polonia, será el encargado de impartir justicia.

15.45. Los equipos realizan la entrada en calor

A pocos minutos de que comience el partido correspondiente a la ida de la semifinal de la Champions League, los jugadores del equipo inglés y los españoles ya llevan a cabo los ejercicios precompetitivos en el campo de juego. El duelo de vuelta entre estos dos equipos será el próximo martes 3 de mayo a las 16, hora de Argentina, en el Estadio de la Cerámica.

15.30. El historial entre los dos clubes

Liverpool y Villarreal se midieron en dos oportunidades y en los cruces están igualados: un triunfo para cada uno, pero la alegría quedó en Inglaterra. Estos equipos jugaron una de las semifinales de la Europa League del año 2016. En el partido de ida el 28 de abril de ese año, el Submarino amarillo ganó 1 a 0, pero en el desquite Liverpool ganó 3 a 0, el 5 de mayo, y accedió a la final donde cayó frente a Sevilla.

15.20. Formaciones confirmadas

Tanto Jürgen Klopp como Unai Emery ya confirmaron las alineaciones titulares para enfrentarse en el duelo de ida de la semifinal. En el visitante, los argentinos Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Giovani Lo Celso son titulares. Los ingleses, que vienen de eliminar a Benfica en cuartos, formarán con Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho y Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Sadio Man y Luis Díaz.

Por su parte, los españoles, que dieron una de las sorpresas de la competencia sacando a Bayern Múnich tendrán tres presencias argentinas en la alineación titular: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Pervis Estupiñán; Samuel Chukwueze, Daniel Parejo, Etienne Capoue y Francis Coquelin; Giovani Lo Celso y Arnaut Danjuma.

¡Nuestro 1️⃣1️⃣ inicial para el partidazo histórico de Anfield ante el @LFC!#UCL pic.twitter.com/AzuFAqdELy — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 27, 2022

15.10. En vivo: cómo ver online Liverpool - Villarreal

El partido tendrá transmisión de ESPN, pero también se puede verlo online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo, y Star+. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.

15.00. Bienvenidos al minuto a minuto de Liverpool - Villarreal

Comenzamos la cobertura de una de los dos de semifinales de la Champions League: Liverpool recibe a Villarreal, en el duelo de ida. El partido, programado para las 16 (hora argentina) con televisación de ESPN y de Star+, se jugará en Anfield y tendrá el arbitraje de Szymon Marciniak, de Polonia.