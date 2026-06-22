Los 18 goles de Lionel Messi en los Mundiales, uno por uno

No se puede pedir más, pero siempre tiene más. Lionel Messi podría haber dado un paso al costado después de la máxima consagración en Qatar 2022. De hecho, dijo: “Ya está, ya está”, apenas terminó el partido y luego de detectar a su familia en la platea. Porque fueron demasiados años de sufrimiento y el nivel de exigencia que marca a un futbolista es salvaje. Pero sintió que debía seguir. Y, por el bien de la Argentina, decidió seguir. Con sus dos goles de esta tarde ante Austria, superó los 16 tantos del alemán Miroslav Klose y es el máximo anotador de los Mundiales en soledad.

A continuación, todos los goles, uno a uno:

1) A Serbia y Montengro en Alemania 2006

En un partido definido, en la segunda fecha del torneo de 2006, José Pekerman lo envió a la cancha y no necesitó mucho tiempo para mostrar todo su talento. Curiosamente, el primero suyo fue con la pierna derecha. La Argentina se impuso por 6 a 0.

El día que comenzó todo 🤩



Un 16 de junio de 2006, y con solo 18 años, Lionel Messi 🇦🇷 debutó en la Copa Mundial de la FIFA 🏆



Y sí, lo hizo marcando un gol 🔥@Argentina pic.twitter.com/zgf6vV5lrW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 16, 2023

2) A Bosnia Herzegovina en Brasil 2014

Es raro, pero siendo uno de sus goles menos recordados, es uno de los que gritó con más fuerza. Es que había pasado todo el torneo de Sudáfrica 2010 sin poder anotar. Fue en el debut argentino ante Bosnia, en una victoria por 2 a 1.

⚽️1:

Gol a Serbia y Montenegro ⚽️🇷🇸

Fase de Grupos, Mundial Alemania 2006 pic.twitter.com/mXURfLoukU — Expe (@Expefutbol) August 20, 2023

3) A Irán en Brasil 2014

Otro desahogo importante para la selección. Irán aparecía como un rival accesible, pero fue un digno oponente con una defensa implacable. Messi se puso al hombro al equipo en el minuto final y sacó un zurdazo inolvidable.

Lionel Messi 90th minute winner from outside the box vs Iran in the 2014 World Cup pic.twitter.com/z7X4JNYqsQ — Forgotten Footy (@ForgottenFootyy) June 11, 2026

4) El primero a Nigeria en Brasil 2014

Apenas tres minutos de partido ante Nigeria le bastaron para marcar su tercer tanto en el Mundial y el primero del partido. Entró a la carrera para definir con un violento zurdazo después de que el arquero diera rebote ante un tiro de Di María.

5) El segundo a Nigeria en Brasil 2014

El segundo ese mismo día fue sobre el cierre del primer tiempo con un exquisito tiro libre. Es su único gol por esa vía en los Mundiales. La Argentina ganó el grupo invicta después de ese 3-2 ante los africanos.

6) A Nigeria en Rusia 2018

Una joyita que hay que ver en cámara lenta para entender todo el talento del capitán argentino. Fue en la última fecha del Grupo en ese Mundial. Con la eliminación pendiendo de un hilo. Doble control mágico derechazo cruzado para el 1-0. Al final fue 2-1 con un agónico tanto de Marcos Rojo.

⚽ Lionel Messi

🗓️ 2018 pic.twitter.com/UfAEvZyfkb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 25, 2024

7) A Arabia Saudita en Qatar 2022

La primera gema de Qatar 2022, de penal. Pero no sirvió para mucho. El triunfo de los asiáticos por 2 a 1 puso en duda todo el desarrollo del torneo. Pero Messi lo dijo: “Este equipo no los va a dejar tirados”.

#ARG 1-0 #KSA | 10' | ¡Gol de Argentina! En Rusia no, en Qatar si. Messi convierte de penal y abre el marcador en el debut mundialista ante Arabia Saudita.



Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkurOHH#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/xeUz6vFdbv — TVP (@TV_Publica) November 22, 2022

8) A México en Qatar 2022

El gol más importante de su historia con la selección. Sí, incluso por encima de los que anotó en la final contra Francia. La Argentina no reaccionaba y quedaba muy cerca de la eliminación. El quiebre ante México fue gracias al genio argentino. Fue 2-0 y el despegue definitivo en ese torneo.

“El gol que más disfruté en Qatar fue el de México. No por la gente ni mucho menos. Fue un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros”.



Firma: Lionel Messi, en Simplemente Fútbol.



🇦🇷🥹 pic.twitter.com/g3y5vlC62s https://t.co/Ajp3YXBhvX — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) November 26, 2025

9) A Australia en Qatar 2022

Otra obra gestada con su sello. Peleó primero la pelota para ganar un lateral. Luego enlazó la jugada y usó a Otamendi de pared para marcar su primer tanto mundialista en partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo. El 2-1 ante los australianos metió a la Argentina en los cuartos de final.

10) A Países Bajos en Qatar 2022

Partido caliente, final infartante. Después de ejecutar este penal, Messi le hizo el Topo Gigio a Louis Van Gaal. Luego llegó el empate neerlandés, los penales, el Dibu Martínez y la historia más conocida.

🇦🇷🇳🇱 [9] NOVENO GOL:



ℹ️ Argentina 2-0 Países Bajos - Cuartos de Final.



⚽️ Lionel Messi (4), de penal.



⏰ A los 73 minutos. pic.twitter.com/BWLElz8RKm — PaseClave (@paseclave__) May 18, 2024

11) A Croacia en Qatar 2022

Otro penal. El más difícil de todos. Livakovic, el arquero croata, venía de atajar tres remates ante Japón. El capitán argentino no dudó y metió el primero de aquel 3-0 para llegar a la final.

¡UNA ACTUACIÓN HISTÓRICA! 🔥



🏆🇦🇷 Revive lo mejor de Lionel Messi en el partido entre Argentina y Croacia por la semifinal del pasado #MundialEnDSPORTS.



⚽🅰️ Un gol y una asistencia para depositar a la Albiceleste en la final.



¿Fue su mejor performance en ese torneo? 🧐



🏆… pic.twitter.com/5KlbhLKdw8 — DSPORTS (@DSports) May 16, 2026

12) El primero a Francia en Qatar 2022

Abrir el marcador en una final del mundo, otra cuenta saldada por Messi. Con mucha calma, de penal, ante Hugo Lloris.

🇦🇷🇫🇷 [13] DÉCIMO TERCER GOL:



ℹ️ Argentina 1-0 Francia - Final.



⚽️ Lionel Messi (7), de penal.



⏰ A los 23 minutos. pic.twitter.com/wshcw9NZYB — PaseClave (@paseclave__) May 18, 2024

13) El segundo a Francia en Qatar 2022

Muchísimo misterio, intriga, por una revisión del VAR que pareció eterna. En una jugada formidable de la Argentina, recogió otro rebote, luego del remate de Lautaro Martínez y metió el tercero argentino de la final.

14) El primero a Argelia en USA 2026

Otro partido difícil, recibió en su zona preferida y sacó un remate inolvidable para abrir el marcador.

Primer gol de Argentina vs Argelia

15) El segundo a Argelia en USA 2026

La mala respuesta de Zidane, el arquero argelino es lo primero que queda a la vista. Pero pocos repararon en la serenidad del goleador argentino. No se apresuró, esperó cuando la mayoría se hubiera lanzado alocadamente sobre la pelota. Fue el 2-0 que dio tranquilidad.

Segundo gol de Argentina vs Argelia

16) El tercero a Argelia en USA 2026

Histórico. El tanto que hizo mil veces, pero en esta oportunidad para llegar al récord de goles mundialistas. Su primer hat-trick en los Mundiales, ante Argelia (3-0).

Primer gol de Argentina vs Argelia

17) El primero a Austria en USA 2026

Otra muestra de resiliencia. Apenas después de fallar un penal. Cuando parecía que el desánimo lo envolvía, entró por el centro del área y definió con clase después de una buena lectura de Tiago Almada, que abrió las piernas para dejarlo definir de frente.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Leo Messi para abrir el marcador y ser el máximo goleador⭐️



📺 Argentina 1-0 Austria | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/auU4mk9DOY — telefe (@telefe) June 22, 2026

18) El segundo a Austria en USA 2026

El sufrimiento parece ser una marca registarada de este equipo. Y Austria tenía arrinconado al equipo de Lionel Scaloni. Los minutos finales no pasaban más... hasta que Messi armó la jugada por la derecha, se metió en el área y tras una serie de rebotes, metió el 2-0. Histórico, Se puede medir, son 18, pero es inconmensurable.