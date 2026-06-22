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Los 18 goles de Lionel Messi en los Mundiales, uno por uno
La historia de Lionel Messi en la selección, a puro gol
- 5 minutos de lectura'
No se puede pedir más, pero siempre tiene más. Lionel Messi podría haber dado un paso al costado después de la máxima consagración en Qatar 2022. De hecho, dijo: “Ya está, ya está”, apenas terminó el partido y luego de detectar a su familia en la platea. Porque fueron demasiados años de sufrimiento y el nivel de exigencia que marca a un futbolista es salvaje. Pero sintió que debía seguir. Y, por el bien de la Argentina, decidió seguir. Con sus dos goles de esta tarde ante Austria, superó los 16 tantos del alemán Miroslav Klose y es el máximo anotador de los Mundiales en soledad.
A continuación, todos los goles, uno a uno:
1) A Serbia y Montengro en Alemania 2006
En un partido definido, en la segunda fecha del torneo de 2006, José Pekerman lo envió a la cancha y no necesitó mucho tiempo para mostrar todo su talento. Curiosamente, el primero suyo fue con la pierna derecha. La Argentina se impuso por 6 a 0.
El día que comenzó todo 🤩— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 16, 2023
Un 16 de junio de 2006, y con solo 18 años, Lionel Messi 🇦🇷 debutó en la Copa Mundial de la FIFA 🏆
Y sí, lo hizo marcando un gol 🔥@Argentina pic.twitter.com/zgf6vV5lrW
2) A Bosnia Herzegovina en Brasil 2014
Es raro, pero siendo uno de sus goles menos recordados, es uno de los que gritó con más fuerza. Es que había pasado todo el torneo de Sudáfrica 2010 sin poder anotar. Fue en el debut argentino ante Bosnia, en una victoria por 2 a 1.
⚽️1:— Expe (@Expefutbol) August 20, 2023
Gol a Serbia y Montenegro ⚽️🇷🇸
Fase de Grupos, Mundial Alemania 2006 pic.twitter.com/mXURfLoukU
3) A Irán en Brasil 2014
Otro desahogo importante para la selección. Irán aparecía como un rival accesible, pero fue un digno oponente con una defensa implacable. Messi se puso al hombro al equipo en el minuto final y sacó un zurdazo inolvidable.
Lionel Messi 90th minute winner from outside the box vs Iran in the 2014 World Cup pic.twitter.com/z7X4JNYqsQ— Forgotten Footy (@ForgottenFootyy) June 11, 2026
4) El primero a Nigeria en Brasil 2014
Apenas tres minutos de partido ante Nigeria le bastaron para marcar su tercer tanto en el Mundial y el primero del partido. Entró a la carrera para definir con un violento zurdazo después de que el arquero diera rebote ante un tiro de Di María.
5) El segundo a Nigeria en Brasil 2014
El segundo ese mismo día fue sobre el cierre del primer tiempo con un exquisito tiro libre. Es su único gol por esa vía en los Mundiales. La Argentina ganó el grupo invicta después de ese 3-2 ante los africanos.
Messi’s free-kick vs Nigeria (2014) 🇦🇷✨ pic.twitter.com/xSfLmAPjIk— Footy Timeless (@FootyTimeless) June 16, 2026
6) A Nigeria en Rusia 2018
Una joyita que hay que ver en cámara lenta para entender todo el talento del capitán argentino. Fue en la última fecha del Grupo en ese Mundial. Con la eliminación pendiendo de un hilo. Doble control mágico derechazo cruzado para el 1-0. Al final fue 2-1 con un agónico tanto de Marcos Rojo.
⚽ Lionel Messi— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 25, 2024
🗓️ 2018 pic.twitter.com/UfAEvZyfkb
7) A Arabia Saudita en Qatar 2022
La primera gema de Qatar 2022, de penal. Pero no sirvió para mucho. El triunfo de los asiáticos por 2 a 1 puso en duda todo el desarrollo del torneo. Pero Messi lo dijo: “Este equipo no los va a dejar tirados”.
#ARG 1-0 #KSA | 10' | ¡Gol de Argentina! En Rusia no, en Qatar si. Messi convierte de penal y abre el marcador en el debut mundialista ante Arabia Saudita.— TVP (@TV_Publica) November 22, 2022
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8) A México en Qatar 2022
El gol más importante de su historia con la selección. Sí, incluso por encima de los que anotó en la final contra Francia. La Argentina no reaccionaba y quedaba muy cerca de la eliminación. El quiebre ante México fue gracias al genio argentino. Fue 2-0 y el despegue definitivo en ese torneo.
“El gol que más disfruté en Qatar fue el de México. No por la gente ni mucho menos. Fue un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros”.— Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) November 26, 2025
Firma: Lionel Messi, en Simplemente Fútbol.
🇦🇷🥹 pic.twitter.com/g3y5vlC62s https://t.co/Ajp3YXBhvX
9) A Australia en Qatar 2022
Otra obra gestada con su sello. Peleó primero la pelota para ganar un lateral. Luego enlazó la jugada y usó a Otamendi de pared para marcar su primer tanto mundialista en partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo. El 2-1 ante los australianos metió a la Argentina en los cuartos de final.
#ARG 1-0 #AUS | 34‘ | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Leo Messi liquida una jugada impecable con disparo por abajo ¡VAMOS ARGENTINAAAA!— TVP (@TV_Publica) December 3, 2022
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10) A Países Bajos en Qatar 2022
Partido caliente, final infartante. Después de ejecutar este penal, Messi le hizo el Topo Gigio a Louis Van Gaal. Luego llegó el empate neerlandés, los penales, el Dibu Martínez y la historia más conocida.
🇦🇷🇳🇱 [9] NOVENO GOL:— PaseClave (@paseclave__) May 18, 2024
ℹ️ Argentina 2-0 Países Bajos - Cuartos de Final.
⚽️ Lionel Messi (4), de penal.
⏰ A los 73 minutos. pic.twitter.com/BWLElz8RKm
11) A Croacia en Qatar 2022
Otro penal. El más difícil de todos. Livakovic, el arquero croata, venía de atajar tres remates ante Japón. El capitán argentino no dudó y metió el primero de aquel 3-0 para llegar a la final.
¡UNA ACTUACIÓN HISTÓRICA! 🔥— DSPORTS (@DSports) May 16, 2026
🏆🇦🇷 Revive lo mejor de Lionel Messi en el partido entre Argentina y Croacia por la semifinal del pasado #MundialEnDSPORTS.
⚽🅰️ Un gol y una asistencia para depositar a la Albiceleste en la final.
¿Fue su mejor performance en ese torneo? 🧐
🏆… pic.twitter.com/5KlbhLKdw8
12) El primero a Francia en Qatar 2022
Abrir el marcador en una final del mundo, otra cuenta saldada por Messi. Con mucha calma, de penal, ante Hugo Lloris.
🇦🇷🇫🇷 [13] DÉCIMO TERCER GOL:— PaseClave (@paseclave__) May 18, 2024
ℹ️ Argentina 1-0 Francia - Final.
⚽️ Lionel Messi (7), de penal.
⏰ A los 23 minutos. pic.twitter.com/wshcw9NZYB
13) El segundo a Francia en Qatar 2022
Muchísimo misterio, intriga, por una revisión del VAR que pareció eterna. En una jugada formidable de la Argentina, recogió otro rebote, luego del remate de Lautaro Martínez y metió el tercero argentino de la final.
#ARG 3-2 #FRA | 107’ | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! El capitán, la leyenda, nuestro Lionel Messi.— TVP (@TV_Publica) December 18, 2022
💻 Mirá el Mundial en vivo en https://t.co/rEHwXXtnl2#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/KhRZhJmjkO
14) El primero a Argelia en USA 2026
Otro partido difícil, recibió en su zona preferida y sacó un remate inolvidable para abrir el marcador.
15) El segundo a Argelia en USA 2026
La mala respuesta de Zidane, el arquero argelino es lo primero que queda a la vista. Pero pocos repararon en la serenidad del goleador argentino. No se apresuró, esperó cuando la mayoría se hubiera lanzado alocadamente sobre la pelota. Fue el 2-0 que dio tranquilidad.
16) El tercero a Argelia en USA 2026
Histórico. El tanto que hizo mil veces, pero en esta oportunidad para llegar al récord de goles mundialistas. Su primer hat-trick en los Mundiales, ante Argelia (3-0).
17) El primero a Austria en USA 2026
Otra muestra de resiliencia. Apenas después de fallar un penal. Cuando parecía que el desánimo lo envolvía, entró por el centro del área y definió con clase después de una buena lectura de Tiago Almada, que abrió las piernas para dejarlo definir de frente.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Leo Messi para abrir el marcador y ser el máximo goleador⭐️— telefe (@telefe) June 22, 2026
📺 Argentina 1-0 Austria | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/auU4mk9DOY
18) El segundo a Austria en USA 2026
El sufrimiento parece ser una marca registarada de este equipo. Y Austria tenía arrinconado al equipo de Lionel Scaloni. Los minutos finales no pasaban más... hasta que Messi armó la jugada por la derecha, se metió en el área y tras una serie de rebotes, metió el 2-0. Histórico, Se puede medir, son 18, pero es inconmensurable.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Doblete de Leo Messi en el final del partido para demostrar una vez quién es el mejor jugador de todos los tiempos 🔟— telefe (@telefe) June 22, 2026
📺 Argentina 2-0 Austria | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con Giralt y Varsky pic.twitter.com/Z5E1ii7lWJ
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