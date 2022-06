Los 50 años de Zinédine Zidane, un crack de la pelota: exquisito como futbolista, exitoso como director técnico

Zinédine Zidane, exquisito líder futbolístico y espiritual de la histórica generación francesa que conquistó en su casa el Mundial de 1998 y quien siguió sumando prestigio como director técnico al lograr tres títulos de campeón europeo en Real Madrid, es una leyenda viva que este jueves cumple 50 años.

Imprevisible en algunas de sus últimas decisiones, era imaginado por la prensa europea como reemplazante de Mauricio Pochettino en Paris Saint-Germain, pero Zizou le encargó a Alain Migliaccio, su manager desde hace 30 años, que desmintiera todo contacto con el club.

Zidane es perseguido por el ítalo-argentino Mauro Camoranesi, con el que se enfrentó en la final del Mundial Alemania 2006; esta imagen es de un Real Madrid vs. Juventus.

Zidane nació en Marsella, donde nunca llegó a vestir los colores del emblemático Olympique. ”Aquello en lo que soy atípico es que no tengo un plan de carrera”, admitió el ex número 10 a la agencia AFP en 2020. “Me guío por lo que me apetece, disfruto tanto entrenando como cuando era jugador. Y cuando no funcione y haya que hacerlo de otra manera, lo haré de otra manera”, enunció.

Zidane tocó el cielo como entrenador conduciendo a Real Madrid a tres conquistas seguidas de la Champions League (2016, 2017, 2018). Se marchó de la Casa Blanca una primera vez tras el último éxito europeo. Regresó unos meses después y estuvo menos de dos años, hasta su salida de 2021.

El famoso cabezazo de Zidane al italiano Marco Materazzi en la final de Alemania 2006; fue la última acción de una carrera brillante, llena de copas y galardones. Archivo

Imprevisible

Tanto en su trayectoria de jugador como en la de DT, la imprevisibilidad ha sido dominante, a la par de su inmenso talento. Tras retirarse del seleccionado francés en 2004, Zidane retornó al año y protagonizó el Mundial Alemania 2006, en el que su participación pasó a la historia por su cabezazo a Marco Materazzi en la final perdida ante Italia en Berlín.

La tarjeta roja mostrada por el árbitro argentino Horacio Elizondo puso un cierre deslucido a su carrera como deportista. Luego, Zidane disfrutó cómodamente de su popularidad y de sus compromisos publicitarios. Pero no se conformó con ser simplemente una estrella, sino que decidió formarse, estudiar y adquirir méritos como para ser considerado de nuevo el número 1. Pasó en Limoges, Francia, sus exámenes para ser entrenador.

La magia de Zizou

”Dejé los estudios muy pronto. Tenía que prepararme”, explicó sobre esa etapa de formación. Instalado en Madrid, donde sus cuatro hijos fueron sucesivamente probando suerte con los colores de Real Madrid, el astro marsellés ocupó diversos puestos en el club merengue: asesor del presidente, director deportivo, entrenador adjunto, entrenador del equipo B y, desde enero de 2016, director técnico de la primera división, para abrir una época dorada.

Perfecto director de orquesta

¿Quién podría haber vaticinado un destino tan brillante para el joven “Yazid” –así lo llaman en su entorno– cuando daba sus primeras patadas a la pelota en los edificios de Castellane, un barrio popular de Marsella ocupado originariamente por estibadores y argelinos? Zinédine nació en una familia de cinco hijos y sus padres son originarios de la región histórica argelina de Cabilia. Como jugador se destacó en Cannes, luego en Bordeaux, y de allí dio el salto internacional a Juventus, y después, a Real Madrid. Pero un momento supone un antes y un después: ocurrió el 12 de julio de 1998, cuando dos goles suyos de cabeza guiaron a Francia al 3-0 en la final del Mundial sobre Brasil.

Zidane con la Copa del Mundo en Francia 1998; aportó dos goles de cabeza, inusuales para él, en el 3-0 a Brasil en el desenlace. DPA - Archivo

Con 26 años, Zizou se convertía en el ídolo de Francia y fue aclamado después en Champs-Élysées como símbolo de aquella generación de orígenes diversos que llevó a los Bleus a la cima del fútbol, confirmada más tarde con la Eurocopa ganada en 2000.

En 2001 se produjo su fichaje galáctico como jugador de Madrid, y en 2002 una volea memorable con su pie “malo”, el izquierdo, dio la Orejona al equipo de la capital española. Fue el inicio de “una historia de amor bonita y eterna”, según palabras a AFP del presidente merengue, Florentino Pérez.

Galácticos en Real Madrid: Beckham, Figo y Zinédine; "para mí es el mejor de todos los tiempos", afirmó el inglés sobre el francés.

Como entrenador, Zidane convirtió su carácter tranquilo y dialogante en el método perfecto para gestionar un vestuario de estrellas, en aquellos momentos liderado por Cristiano Ronaldo. ”Comprende perfectamente a los jugadores. Es uno de los mejores entrenadores, seguro”, afirmaba Luka Modric, ganador del Balón de Oro de 2018. Tras su última etapa en Real Madrid y el tiempo de pausa en su trayectoria como entrenador, muchos lo ven perfilado hacia la sucesión a Didier Deschamps, cuando su compañero en Francia 1998 y campeón en Rusia 2018 termine su etapa como seleccionador nacional.

“Dios existe”

La figura de Zidane generó elogios de compañeros, rivales y dirigidos. “En Francia, todo el mundo se da cuenta de que Dios existe y de que está de regreso en la selección francesa. Dios ha regresado”, expresó el delantero Thierry Henry al diario Le Parisien en 2005, tras el anuncio de Zizou de que volvía para jugar el Mundial.

Enzo Francescoli era el ídolo del francés en su juventud, a tal punto que Zidane puso a uno de sus hijos el nombre de pila del uruguayo. DyN

“Entrenarse con Zidane durante tres años [2003 a 2006] ha sido un sueño. Para mí es el mejor de todos los tiempos”, aseveró el inglés David Beckham, que compartió Real Madrid con el francés. “Contra Zidane, tenés que hacer sólo una cosa: rezar”, reconoció el italiano Gennaro Gattuso antes del Mundial 2006, ganado por la selección azzurra al derrotar en la final a Francia. “Zidane es Magic y Jordan en un solo jugador”, afirmó el propio Magic Johnson en 2002, tras ver un partido de Real.

“Tenía una velocidad de desplazamiento excepcional que nunca había visto. Tenía ese lado guerrero que uno encuentra en los niños de los barrios pobres”, describió en The Guardian Jean Varraud, el hombre que descubrió a Zidane y que lo hizo probarse en AS Cannes. “La gente no se da cuenta, pero la mayor cualidad de Zidane no es su técnica: es un gran trabajador. Cuando alguien es muy técnico, la gente está convencida de que es muy fácil”, narró el francés Lilian Thuram, otro compañero de conquista en el Mundial en casa.

Zinédine con la Orejona por primera vez como entrenador; Real Madrid le ganó la definición al Atlético de Madrid de Diego Simeone en 2016.

“Para mí, Zidane es uno de los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol”, sentenció en 2018 Jürgen Klopp, DT de Liverpool, antes del tercer título consecutivo de Champions de Zizou como entrenador. El Mago cumple 50 años, y buena parte de ellos, maravillando en el fútbol.