Los 67 enfrentamientos que no se dieron en la Liga Profesional y que volverán con el nuevo formato

El regreso del formato de torneo largo en 2027 permitirá recuperar una serie de enfrentamientos que desaparecieron del calendario de la primera A. Entre los torneos Apertura y Clausura de 2025 y 2026, 67 cruces entre clubes que participaron en ambos años no tuvieron lugar ni una sola vez, pese a que sus protagonistas compartieron la máxima categoría. La particularidad alcanza una dimensión aun mayor en cinco choques que, si no vuelven a desarrollarse antes, cumplirán 1000 días de ausencia en febrero próximo.

El fenómeno es una consecuencia del sistema de dos zonas de 15 equipos que se implementó en 2025. Cada club jugó contra los integrantes de su grupo y afrontó una cantidad limitada de encuentros interzonales, y luego los playoffs ofrecieron otra posibilidad de cruzarse con adversarios de la zona opuesta. Así, la distribución de los participantes provocó que algunos cruces quedaran fuera de la programación durante cuatro campeonatos consecutivos.

La modificación aprobada por la AFA para 2027 cambia ese escenario. Los 30 clubes compartirán una tabla general a lo largo de 30 fechas: cada uno se enfrentará una vez con cada uno de los otros 29 y repetirá frente a su archirrival. Aunque se mantendrán el Apertura y el Clausura, con sus respectivos campeones, desaparecerá la división en zonas que dio lugar a esas ausencias.

Hay cinco enfrentamientos que se encaminan a cumplir 1000 días, algo menos de tres años; River y Central Córdoba tampoco se han encontrado en otras competencias. LA NACION/Gonzalo M. Colini

River Plate y Central Córdoba, de Santiago del Estero, encabezan el relevamiento de días sin confrontar. Su último encuentro fue el del 11 de mayo de 2024, cuando el conjunto millonario se impuso por 3-0 en el Monumental con dos goles de Facundo Colidio y uno de Esequiel Barco. Desde aquella primera fecha de la Liga Profesional 2024 no volvieron a verse, ni tampoco por otras competencias. Si la ausencia se prolonga, el 5 de febrero de 2027 se cumplirán 1000 días de aquel partido.

Un día después alcanzaría esa marca otro enfrentamiento, Atlético Tucumán vs. Boca Juniors. Su último antecedente por la liga, del 12 de mayo de 2024, fue una victoria por 1-0 del Decano en el estadio Madre de Ciudades, de la capital santiagueña, gracias a un gol de Mateo Coronel. A diferencia del caso anterior, ambos equipos sí volvieron a cruzarse: ocurrió en la Copa Argentina de 2025, cuando el del Norte eliminó al cuadro de porteño, en el segundo partido de Leandro Paredes desde el regreso al club.

Una confrontación por Copa Argentina es la excepción en los dos años en que Atlético Tucumán y Boca van por caminos separados. Juan José García - LA NACION

El tercer puesto en cuanto a “edad” del último precedente corresponde a Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, que terminaron 1-1 el 18 de mayo de 2024. Llegaría al hito de los 1000 días el 12 de febrero de 2027. Detrás aparecen Huracán vs. Instituto, cuyo último encuentro de liga fue el 26 de mayo de aquel año, un triunfo por 1-0 del equipo de Parque Patricios, y Racing vs. Riestra, que se enfrentaron el 1 de junio de 2024, en un 1-0 para el conjunto de Avellaneda.

Esos dos casos cumplirían 1000 días el 20 y el 26 de febrero. No obstante, hubo choques por otras competencias: Huracán eliminó a Instituto por penales en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina de 2025 y Racing venció por 3-0 a Riestra en los octavos de final.

Cruces solo en playoffs y otros torneos

Rosario Central y Estudiantes de La Plata no se vieron las caras en las fechas regulares de los Apertura y Clausura, pero sí en playoffs y en otros certámenes. Luis Santillan

Los playoffs de la Liga Profesional evitaron que determinadas ausencias de cruces fueran aun más. Algunos clubes que nunca compartieron zona se enfrentaro gracias a su clasificación para las instancias decisivas, sin coincidir en fechas regulares.

Uno de los ejemplos más particulares es Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata. Ambos se vieron las caras en los octavos de final del Apertura 2025, cuando venció por 2-0 el equipo canalla, y en la misma instancia del Clausura, cuando el Pincha se impuso por 1-0 en el partido del “espaldazo”.

La rivalidad tuvo además otros capítulos fuera de los torneos de liga, en medio de una relación marcada por polémicas. Estudiantes ganó por 3-0 por la Copa Argentina de 2026, y Rosario Central triunfó por 3-1 por la Supercopa Internacional. O sea, protagonizaron cuatro enfrentamientos por competencias pero nunca en las fechas regulares de los Apertura y Clausura.

Racing vs. Vélez, un cruce ausente en las ligas en este tiempo pero presente en un torneo mayor, la Copa Libertadores. LUIS ROBAYO - AFP

Otro caso es el de Vélez Sarsfield y Racing, que protagonizaron una serie de cuartos de final de la Copa Libertadores el año pasado sin verse en la Liga Profesional. La Academia avanzó a las semifinales, instancia en la que quedó eliminada a manos de Flamengo, de Brasil.

La Copa Argentina albergó otros enfrentamientos que habían desaparecido de la Liga. Belgrano derrotó por 2-0 a Independiente en los octavos de final de 2025, River eliminó por penales a Unión después de un empate sin goles y Rosario Central cayó por la misma vía frente al conjunto santafesino tras otro 0-0. En 2026, Boca superó por 2-0 a Sarmiento, mientras que Banfield eliminó a Riestra por 7-6 en una definición desde los once metros.

Otros antecedentes permiten advertir cuánto cambió el escenario desde la última vez que algunos clubes compartieron una cancha por el campeonato de cada semana. San Lorenzo y Banfield, por ejemplo, no volvieron a cruzarse desde 2024, cuando el conjunto azulgrana consiguió una victoria con un gol de Iker Muniain, el futbolista español que pronto se retiró de la actividad profesional.

También aparece Tigre vs. Platense, cuyo último capítulo por Liga se desarrolló el 3 de noviembre de 2024. El 0-0 en el estadio de Victoria quedó marcado por una pelea entre integrantes de ambos planteles en el acceso a los vestuarios, con golpes de puño y botellazos. Desde entonces, ninguno de los cuatro torneos reunió al Matador y al Calamar.

🔥🔥 ¡¡PIÑAS, BOTELLAZOS Y TENSIÓN EN EL INGRESO A LOS VESTUARIOS!! 🔥🔥 Tras el 0-0 en el Clásico de Zona Norte... ¡se picó! pic.twitter.com/QGEOq6wJcW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2024

Los que más rivales se perdieron

El relevamiento contempla los enfrentamientos entre los 28 clubes que participaron tanto en 2025 como en 2026, sin incluir a los que estuvieron en una sola de esas temporadas. Para contabilizar los 67 cruces ausentes fueron consideradas las 16 fechas de cada Apertura y cada Clausura, los playoffs ya transcurridos y los encuentros programados para las dos últimas jornadas del Clausura 2026.

Aldosivi e Instituto son los equipos que acumulan más rivales ausentes, ocho cada uno. Detrás aparecen Riestra, Belgrano y Talleres, con siete. La distribución de las zonas ayuda a explicar el fenómeno. De las 378 emparejamientos posibles entre los 28 equipos considerados, 102 no compartieron grupo en los cuatro campeonatos. Algunos rivales se encontraron en los partidos interzonales y en las instancias eliminatorias, pero otros quedaron en abstención.

Vélez fue el último equipo campeón de un torneo largo de liga; por ahora, el formato extenso sigue ausente, pues en 2027 habrá dos campeones. ALEJANDRO PAGNI - AFP

El nuevo calendario, cuyo comienzo está previsto para la última semana de enero de 2027, permitirá que todos los equipos participantes vuelvan a enfrentarse al menos una vez en el año. Esa modificación puede impedir que los cinco cruces más lejanos cumplan los 1000 días de ausencia. Pero el dato ya refleja una particularidad del sistema que llega a su fin: durante dos temporadas, compartir la primera categoría del fútbol argentino no garantizó encontrarse en una cancha con todos los adversarios.