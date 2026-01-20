LA NACION

Los árbitros que dirigirán en la primera fecha del torneo Apertura

Darío Herrera y Facundo Tello, participantes en un seminario FIFA, no fueron designados

Nicolás Ramírez será el árbitro del debut de River en el torneo Apertura, frente a Barracas Central
La Liga Profesional confirmó este martes a los cuerpos arbitrales que dirigirán en la primera fecha del Torneo Apertura. Nicolás Ramírez, considerado por muchos como el mejor árbitro argentino, estará a cargo de Barracas Central vs. River, mientras que Sebastián Zunino dirigirá a Boca frente a Deportivo Riestra en la Bombonera. Leandro Rey Hilfer, en tanto, fue designado en Gimnasia (La Plata) vs. Racing. Nazareno Arasa, por su parte, estará en funciones en Independiente vs. Estudiantes de La Plata, el campeón del Clausura y del Trofeo de Campeones. San Lorenzo, que debutará contra Lanús en el Nuevo Gasómetro, será dirigido por Pablo Dóvalo.

Luego de concluir la semana pasada su pretemporada en Mar del Plata, el cuerpo arbitral de la primera división esperaba con ansias las primeras designaciones de la temporada. En la nómina no figuran ni Darío Herrera ni Facundo Tello, dos de los mejores del referato nacional, quienes están en un seminario de la FIFA. La semana próxima, por caso, tampoco podrán ser designados Ramírez, Zunino y Rey Hilfer, quienes realizarán una actividad análoga en Conmebol.

Facundo Tello no fue designado por la AFA para la primera fecha de la Liga Profesional porque está en un seminario de la FIFA junto a Darío Herrera
De acuerdo con las designaciones divulgadas este martes, el paranaense Daniel Zamora comandará las acciones del encuentro entre Aldosivi (Mar del Plata) y Defensa y Justicia. Será el interzonal de la fecha y, además, el encuentro que abra el torneo, y se jugará en La Feliz el jueves, desde las 17. Zamora, que toca la batería como hobby, estará acompañado por Pablo Gualtieri y Sebastián Pumetti como asistentes. En el VAR estarán Fabrizio Llobet y Mauro Ramos Errasti.

Estos son los otros árbitros designados para la primera fecha del Apertura:

  • Jueves 22, a las 20: Unión – Platense (Zona A). Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Lucas Novelli
  • Jueves 22, a las 20: Banfield – Huracán (Zona B). Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Silvio Trucco
  • Jueves 22, a las 22.15: Central Córdoba – Gimnasia de Mendoza (Zona A). Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique
  • Jueves 22, a las 22.15: Instituto – Vélez (Zona A). Árbitro: Andrés Merlos. VAR: José Carreras
Pablo Echavarría dirigirá el encuentro entre Unión y Platense
  • Viernes 23, a las 19: San Lorenzo – Lanús (Zona A). Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Diego Ceballos
  • Viernes 23, a las 20: Independiente – Estudiantes (Zona A). Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Salome Di Iorio
  • Viernes 23, a las 22.15: Talleres – Newell’s (Zona A). Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Germán Delfino
  • Viernes 23, a las 22.15: Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán (Zona B). Árbitro: Brian Ferreyra. VAR: Gastón Monson Brizuela
  • Sábado 24, a las 17: Barracas Central – River (Zona B). Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta 
  • ​​​​​​​Sábado 24, a las 19.30: Gimnasia La Plata – Racing (Zona B). Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Adrián Franklin
  • Sábado 24, a las 22: Rosario Central – Belgrano (Zona B). Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Jorge Baliño 
  • Domingo 25, a las 18.30: Boca – Deportivo Riestra (Zona A). Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Ariel Penel
  • Domingo 15, a las 21: Tigre – Estudiantes (Río Cuarto). (Zona B). Árbitro: Felipe Viola. VAR: Yamil Possi​
  • Domingo 15, a las 21: Argentinos – Sarmiento (Zona B). Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Fernando Espinoza
