Los británicos respondieron qué selección quieren que gane entre Argentina e Inglaterra.

A horas del partido entre Argentina e Inglaterra por una de las semifinales del Mundial —la otra se jugará este martes entre Francia y España—, varios británicos no lo dudaron un instante: su deseo es que la selección que lidera Lionel Messi pase a la final del torneo.

La cronista de la cadena irlandesa RTÉ les preguntó a distintos transeúntes: “¿Vas a apoyar a Inglaterra en la semifinal contra Argentina?”. ”Dios, no", le contestó un joven que parecía indignado. La periodista insistió y le recordó que tanto Harry Kane como Jude Bellingham tienen ascendencia irlandesa. “Si hubieran querido jugar para Irlanda, los apoyaría, igual que Declan Rice o Jack Grealish”, contestó con firmeza.

Los británicos respondieron qué país quieren que salga campeón del Mundo en la previa del partido Argentina-Inglaterra

Otra entrevistada explicó que su pareja es inglesa, pero que eso no cambia su postura. “No puedo permitir que ganen los ingleses, pese a que suene como británica, ¡por lo que vamos, Messi!”, exclamó entre risas.

“Simplemente no puedo apoyar a Inglaterra”, afirmó otro hombre, que llevaba una camiseta de Alemania. Cuando la periodista le recordó que Inglaterra es el país vecino de Irlanda, respondió: “Eso no importa. No tiene sentido”. Y volvió sobre el mismo argumento que utilizaron otros entrevistados: “Si Kane hubiera querido jugar para Irlanda, lo apoyaría. Lo mismo con Rice o Grealish, pero ellos eligieron otra cosa”.

“Es un poco divertido no apoyar a Inglaterra”, comentó otra mujer. Una segunda incluso bromeó con que, si el equipo de Kane pierde, quizá salga a brindar después del partido.

Solo un puñado de los entrevistados, la mayoría de ellos irlandeses, dijo que está a favor de que la selección inglesa se quede con el tenso encuentro que tendrá lugar este miércoles a las 16 hora argentina. “Voy por Inglaterra; ojalá Harry o Jude hagan algo por nosotros, pero nunca sabes… Messi es el mejor jugador del mundo”, dijo un hombre. “No lo sé, algo me dice que tengo que apoyar a Inglaterra”, agregó otro.