Los campeones del mundo empiezan a alzar la voz y agravan la crisis de credibilidad de Tapia en el fútbol argentino

Los anteojos oscuros que Claudio Tapia convirtió en parte de su personaje para las redes durante el Mundial, en un intento por ganarse la simpatía de los hinchas entre causas judiciales, críticas por los arbitrajes y cantitos en las canchas, no alcanzan para disimular lo que tiene delante: los cuestionamientos ahora llegan de los mismos campeones del mundo con los que compartía abrazos y fotos antes y después de los partidos de la selección. De regreso en el fútbol argentino, varios de ellos empiezan a expresar su desconfianza sobre el torneo que “Chiqui” conduce. Después del polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico, las críticas vuelven a salpicarlo en medio de la mayor crisis de credibilidad de una gestión marcada por la sospecha y los escándalos arbitrales.

Algo de esto ya había quedado expuesto en la final del Apertura, cuando Gonzalo Montiel pasó junto a Tapia sin estrecharle la mano durante la premiación, mientras el dirigente saludaba a Juan Fernando Quintero. El autor del penal decisivo ante Francia en Qatar 2022 no explicó el motivo del gesto, aunque River había terminado muy enojado con Yael Falcón Pérez por sancionar el penal por mano de Lautaro Rivero que permitió el empate de Belgrano cerca del final y por no mostrarle una posible segunda amarilla a Lucas Passerini en el comienzo del complemento. Después llegó el Mundial, pero el vínculo entre Montiel y Tapia ya no volvió a ser el mismo.

Los anteojos oscuros de Tapia no le impiden ver la realidad: hasta los campeones del mundo empiezan a decir basta AFA

Ahora, después de la derrota en la Bombonera, el lateral habló: “No es normal lo que pasó, no hay que normalizar”. Expresó “bronca e impotencia”, comparó su expulsión con la amarilla a Lautaro Blanco y reclamó la segunda amonestación para Leandro Paredes por la falta sobre Tomás Galván. “Habría que preguntarle al árbitro por qué tomó esas decisiones que nos jugaron en contra. No tenía fundamentos para explicar lo que pasaba”, sostuvo.

Nicolás Otamendi, hasta el último Mundial subcapitán y uno de los símbolos de la selección argentina, fue todavía más duro. “El árbitro perdió el control, no midió con la misma vara”, dijo, primero sobre las decisiones de Ramírez. Pero después apuntó más arriba: “Me da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio con la cantidad de jugadores de jerarquía que tiene. Se está arruinando el fútbol argentino. No te dejan competir, el próximo torneo que designen al próximo campeón y directamente no competimos”. Se cuidó de nombrar a Tapia, pero el mensaje fue claro.

🗣️ "EL AÑO QUE VIENE DESIGNEN QUIÉN SALE CAMPEÓN, ASÍ NO COMPETIMOS"



Nicolás Otamendi habló en zona mixta tras el Superclásico y lanzó una frase irónica.#LPFxTNTSports#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/nEo8E4reyE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

Hasta Ángel Correa, habitualmente medido en sus declaraciones y muy querido dentro de la selección, se había quejado después de la victoria 2-0 contra Racing: “Ya parece mucha casualidad… contra nosotros hay que ir siempre al VAR, hay que hacer siempre un gol más”. El campeón de Qatar 2022, ausente del último Mundial, protestaba por el gol que Leandro Rey Hilfer anuló a instancias del VAR, a cargo de Felipe Viola, por interferencia de Montiel.

Que las quejas incluyan muchas veces fallos discutibles también refleja el hartazgo: entre las sospechas y lo que se ve cada fecha, hasta los campeones del mundo empiezan a levantar la voz.

Marcos Acuña también tuvo un cruce con Tapia, aunque sin referirse directamente a los árbitros. En agosto, el presidente de la AFA omitió el homenaje de River entre las imágenes de los clubes que habían reconocido a la selección. El defensor compartió una foto de la formación de River, con las banderas y sombrillas celestes y blancas de los hinchas y un mensaje de apoyo a Lionel Messi. Sin palabras, pero con una clara referencia al posteo de “Chiqui” y otro gesto de distancia.

Ramírez le muestra la roja a Montiel, mientras Leandro Paredes, otro campeón del mundo, le pide la expulsión Gonzalo Colini - La Nación

Del lado de Boca, Paredes, muy cercano a Tapia, había hablado antes del clásico de abril en el Monumental. Explicó que no había estado en los partidos anteriores, pero que sus compañeros le habían “contado cosas”. También aclaró que no creía en la mala intención de los árbitros y que podían equivocarse como los jugadores. Una manera de marcar la cancha y jugar el clásico desde la previa, pero sin meterse en el barro ni alterar la buena relación entre Boca y la AFA, unidos, entre otros puntos, por su enfrentamiento abierto con el macrismo. A esa coincidencia se suma la admiración de Tapia, hincha de Boca, por Riquelme, a quien considera su ídolo.

Pero el Boca-River no fue el único partido con fallos cuestionados que volvieron a mostrar los descalabros del arbitraje, con claros favoritismos y un sistema de premios y castigos que excede lo deportivo.

En Córdoba, Belgrano empató 2-2 contra Barracas y el estadio estalló contra Tapia. “Está claro, creo que todo el fútbol argentino piensa lo mismo. Se jugó hasta que lo empatara Barracas, quedó demostrado. Te da mucha impotencia, mucha bronca que te vengan a robar así”, denunció Passerini. El equipo de Ricardo Zielinski ganaba 2-1, Bryan Ferreyra anunció cinco minutos de descuento y luego añadió otro más, en el que llegó el cabezazo de Nicolás Demartini. Así, Barracas prácticamente aseguró su clasificación a los playoffs y hasta puede terminar entre los cuatro primeros de su zona, con ventaja de localía.

"SE JUGÓ HASTA QUE LO EMPATE BARRACAS"



Lucas Passerini habló luego del empate de Belgrano ante Barracas y se quejó del arbitraje.



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En Alberdi ya habían advertido el antecedente: Ferreyra había sido AVAR en el partido contra Barracas del Clausura 2025 en el que le anularon a Nicolás Fernández el gol del triunfo sobre el final. Con Adrián Franklin en el VAR, Andrés Gariano cobró una falta inexistente y privó al Pirata de la victoria. Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano y uno de los dirigentes que más defienden a Tapia, guardó silencio después del partido. Los hinchas también lo incluyeron en sus reclamos y lo trataron de “secanucas”. Passerini, en cambio, podría ser citado por el Tribunal de Disciplina.

Un rato después, en Lanús, Pablo Echavarría dejó seguir tras un planchazo de Nahuel Barboza, de Gimnasia de Mendoza, sobre la canilla de Gonzalo Lobos. Primero indicó que no había falta; luego, con el volante todavía en el suelo, sancionó la infracción y sacó la amarilla. Franklin, desde el VAR, no lo convocó a revisar la jugada. Franklin figura en los chats difundidos con Pablo Beacon, entonces mano derecha de Pablo Toviggino, en los que acordaban encontrarse y le decía que estaba “siempre al pie del cañón”.

TODO LANÚS PIDIÓ ROJA, PERO ECHAVARRÍA MOSTRÓ LA AMARILLA Y FRANKLIN EN EL VAR NO LLAMÓ: Barboza, jugador de Gimnasia de Mendoza, le pegó una plancha a Lobos, futbolista de Lanús, en el empate 1-1 en La Fortaleza por la fecha 15 de la Zona A del #TorneoClausura. pic.twitter.com/Nk9iUh05Rw — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2026

Lanús fue el único club “tapista” que pidió la salida de Federico Beligoy, el jefe de los árbitros. “Es un ciclo cumplido”, avisó su presidente, Nicolás Russo, después de sentirse perjudicado ante Boca. Desde aquel episodio, acumuló varios partidos con fallos en su contra.

Tapia mantiene el respaldo de los dirigentes, pero las quejas se multiplican en las canchas. Y ahora también llegan de los campeones del mundo: los mismos que durante años le dieron sus mejores fotos también empiezan a decir basta.