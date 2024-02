escuchar

River goleó a Deportivo Riestra por 3 a 0 de manera contundente, en uno de los duelos de la zona A correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga. Los tres tantos del Millonario llegaron en la primera etapa. En la segunda, prácticamente no sucedió mucho, salvó algunas situaciones de riesgo, pero hubo una situación que dejó expuesto a Andrés Merlos. El árbitro del partido cambió de fallo en cuatro ocasiones después de dos revisiones en el VAR: un penal para el local; un expulsado en la visita, que derivó en tiro libre, pero que culminó con todo anulado.

Se disputaban ocho minutos de la segunda parte y un pelotazo frontal por parte de Jonathan Goitia, del Deportivo Riestra, fue para su compañero Nicolás Benegas. El atacante la peinó y Jonathan Herrera le ganó la posición a Leandro González Pirez. El delantero se metió en el área, pero fue derribado por el defensor de River. Merlos, juez principal, no dudó y cobró penal.

Andrés Merlos debió ver el VAR dos veces y cambió su fallo en cuatro oportunidades LA NACION/Gonzalo Colini

Cuando Milton Céliz se preparaba para rematar la pena máxima, el árbitro fue advertido por el VAR por primera vez. Después de observar durante unos segundos la jugada, regresó al campo de juego y modificó el fallo inicial: expulsión del marcador central del visitante por ser el último hombre, pero tiro libre para los locales, debido a que la infracción fue afuera del área.

Sin embargo, después de algunas protestas, Merlos fue convocado de nuevo por el VAR. Es que, en el inicio de toda la acción, desde las cabinas ubicadas en Ezeiza lideradas por Yael Falcón Pérez, le advirtieron al árbitro que en el comienzo de toda la jugada, Banegas estaba un paso adelantado en el momento del pase. Luego de la revisión, volvió al campo de juego, anuló la roja para González Pirez -porque la acción era posterior- y cobró la posición adelantada. De ese modo, toda la acción culminó en tiro libre indirecto para River.

La controvertida jugada que protagonizó Merlos

La jugada generó una gran confusión en todos los protagonistas y uno de los que lo sufrió fue González Pirez, que minutos después de toda la acción, fue reemplazado por Ramiro Funes Mori, debido a que el defensor estaba muy nervioso con el árbitro y temían una expulsión por sus protestas. Demichelis señaló después el malentendido: “Saqué a Leandro porque pensé que lo habían amonestado”.

También generó dudas en otros jugadores. Nacho Fernández, con una sonrisa en su rostro, expresó: “Cuando fue al VAR, pensé que había revisado el penal; después, cuando le saca la roja, ya está, pensé que ya había revisado. Después volvió a ver y no había entendido lo que estaba pasando. Después me acerqué al banco y ahí me dijeron que cuando fue de nuevo era porque habían visto un offside”.

Otro que formó parte de la jugada también contó qué le pasó en la acción. Jonathan Herrera, que recibió la falta, dijo: “Fue penal, me tocó, porque me duele el tobillo. No sé si afuera o adentro, la tengo que ver ahora, pero después dicen que fue offside de Benegas”, cerró. Cristian Fabbiani, quien debutó como entrenador del local, no quiso entrar en polémicas, pero advirtió sobre el uso de la tecnología: “No tiene sentido quejarme ahora, además no tengo adónde mirar y no puedo saber qué pasó. No sé si cobró falta arriba, abajo, si fue roja o qué, lo que hay que mejorar es el uso del VAR”.

