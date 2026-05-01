River vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura 2026: días, horario, TV y cómo ver online

River y Atlético Tucumán se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa regular, que fue pospuesta en su momento por un paro. El local ya está clasificado a octavos de final y el visitante no tiene chances de avanzar de ronda. El encuentro está programado para las 18.30 (horario argentino) en el estadio Monumental, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El Millonario, que ya se aseguró un lugar en la próxima instancia, está segundo en la tabla de posiciones de su zona con 29 puntos, producto de nueve triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi, como visitante, por los goles de Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez (Tomás Fernández empató transitoriamente para el Tiburón).

River ya está clasificado a octavos de final y perdió apenas un partido de los últimos 10: el Superclásico Manuel Cortina

El Decano, por su parte, se mantiene en el decimotercer puesto de la clasificación general del Grupo B con 11 unidades (dos victorias, cinco igualdades y ocho caídas). En la última jornada empató 1 a 1 con Banfield, como local, por los tantos de Franco Nicola -AT- y Neyder Moreno -B-. Pase lo que pase en este y en el resto de los compromisos, mantendrá su posición porque está a cuatro del Taladro y le saca cuatro a Aldosivi.

River vs. Atlético Tucumán: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 3 de mayo.

: Domingo 3 de mayo. Hora : 18.30 (horario argentino).

: 18.30 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

River vs. Atlético Tucumán: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 18.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.46 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Tucumán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.22.