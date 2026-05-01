Cuándo juega San Lorenzo vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026

Este sábado, San Lorenzo e Independiente se enfrentan en el marco de la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa regular. El encuentro, que comienza a las 18.45 (horario argentino), se disputa en el estadio Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Pablo Dóvalo, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ciclón, que viene de ganarle a Platense por la mínima diferencia en Vicente López con un gol de Rodrigo Auzmendi, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 22 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y tres derrotas. Tiene un pie en octavos de final ya que le saca tres puntos a Defensa y Justicia, noveno y el primero de los que por el momento estarían quedando eliminados, por lo que con un empate avanzará de ronda.

San Lorenzo atraviesa un buen momento y tiene un lugar casi asegurado en octavos de final LUIS ROBAYO - AFP

El Rojo, por su parte, está séptimo en el escalafón del Grupo A con 21 unidades (cinco triunfos, seis igualdades y cuatro caídas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por los tantos de Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez. Al igual que su rival de turno, está en zona de acceso a la etapa de eliminación directa y una igualdad ante San Lorenzo lo dejará muy cerca de conseguir el objetivo, salvo que el Halcón de Florencio Varela le gane por cinco o más goles a Gimnasia de Mendoza como visitante.

San Lorenzo vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 2 de mayo.

: Sábado 2 de mayo. Hora : 18.45 (horario argentino).

: 18.45 (horario argentino). Estadio : Nuevo Gasómetro.

: Nuevo Gasómetro. Árbitro : Pablo Dóvalo.

: Pablo Dóvalo. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este fin de semana, el DT de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, no podrá contar con una de las principales figuras del plantel, el arquero Orlando Gill. Cuando todo parecía indicar que el Ciclón repetiría formación por cuarta vez consecutiva, el arquero paraguayo sufrió una sobrecarga en el aductor y quedó desafectado para el duelo de este fin de semana. Su reemplazante será José Devecchi.

En contrapartida, Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente e invicto en clásicos desde que se sumó al club de Avellaneda, tiene una duda importante con respecto al armado del once inicial. No está claro quién acompañará a Iván Marcone y Mateo Pérez Curci en la mitad de la cancha, con tres jugadores peleando por un lugar: Ignacio Malcorra, Lautaro Millán y Luciano Cabral.

Luciano Cabral podría regresar a la titularidad en el clásico de este sábado ante San Lorenzo Fotobaires / Facundo Morales

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.73 contra los 2.99 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.69.