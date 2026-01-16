Los estadios de Montevideo: un imaginario viaje a la nostalgia del fútbol uruguayo

MONTEVIDEO (Enviado especial).- “Inventaron el VAR para destruir al fútbol uruguayo. Ya no se puede pegar una patadita tranquilo”, bromea el hombre (¿bromea el hombre?) sentado en un rincón, aislado del mundo, mate en mano y de unos 80 abriles, según sugiere. El Charrúa es el hogar de los Teros, la selección de rugby de Uruguay, un deporte muy popular del otro lado de la orilla. Después del fútbol, compite mano a mano con el básquetbol, seguido por el pádel. Construido en 1984, remodelado en 2006, es un escenario para unos 11.000 espectadores. Está dentro del Parque Rivera, una zona arbolada y pintoresca.

Suele ser utilizado, también, por los Charrúas, la selección uruguaya de fútbol americano. Ahora, avanza un proyecto para que el fútbol profesional vuelva a este pequeño recinto, con signos del más profundo amateurismo: Montevideo City Torque en la primera división y Miramar Misiones en la segunda.

👀 El Charrúa desde arriba 🚁🏟️ #Serie2026 ☀️🇺🇾 pic.twitter.com/NODugJbrGT — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 13, 2026

El rugby lo hizo suyo desde 2012. La principal característica se refiere a la nobleza: no tiene alambrado. La pintoresca Serie Río de la Plata lo tiene como uno de sus emblemas. “Es un torneo para la familia”, se recita el slogan. El año pasado, se hizo una prueba piloto con Huracán-Danubio y no hubo ni un agravio, ese absurdo que el fútbol no puede domar. Este lunes le tocó a Atlético Tucumán, que se impuso por 2 a 1 sobre Cerro Largo. Solo hubo guardia privada de seguridad y un grupo reducido de policías en el exterior.

Césped sintético y unos 500 hinchas desperdigados. Con el fútbol pago (o codificado, mientras en Uruguay se debaten nuevos acuerdos comerciales), parece una postal del siglo pasado. Un amistoso barrial, de puntín y para arriba. La melancolía uruguaya al servicio del negocio.

Los logros de Defensor Sporting, a metros de un parque de diversiones Gentileza

La serie de partidos amistosos de la que forman parte River, Independiente, San Lorenzo y otros cuatro equipos argentinos se juega en pequeños estadios, con pocos hinchas, como si se tratara de un viaje a la historia. El Centenario y el Parque Central (la casa de Nacional), ofician de excepción a la regla, con un par de partidos.

El “GPC” es historia viva. Construido en 1900, es el estadio más antiguo de América del Sur y se ubica en el puesto 15° en el mundo: datos y detalles que tanto les agradan a los parroquianos. Lo llaman “el primer estadio mundialista”. Estados Unidos le ganó por 3 a 0 a Bélgica el 13 de julio de 1930, por el Grupo 4. Fue ahí.

El GRan Parque Central, historia viva del fútbol mundial Enzo Santos Barreiro - Gentileza

Buenos Aires es la ciudad del mundo con más cantidad de estadios: hay 18 canchas en las que juegan equipos de fútbol profesional. Si se amplía la mirada al Gran Buenos Aires, la suma se eleva a 60. En el ranking, las ciudades que le siguen a Buenos Aires son Montevideo, Londres, Río de Janeiro y San Pablo. La capital de Uruguay tiene la misma cantidad de estadios donde se juegan partidos de fútbol que Buenos Aires, pero la gran mayoría son pequeñas. Solo 4 estadios de Montevideo superan las 20.000 localidades.

De eso se trata este certamen: de esos pequeños escenarios a cielo abierto. Como el Parque Viera (Alfredo Víctor Viera), la casa de Montevideo Wanderers, inaugurado en 1933 como Wanderers Park y para 10.000 almas. Desde 2018 tiene iluminación artificial. Justamente en el Prado de Montevideo, uno de los 62 barrios reconocidos y zona de casas bajas, hay tres canchas en pocos metros cuadrados. Las otras: el Parque Saroldi, de River de Montevideo y el Parque Nasazzi, de Bella Vista.

Fulbito de verano 🛫



La #Serie2026 ☀️🇺🇾 aterrizó en el Prado



📍 Parque Saroldi y Parque Viera pic.twitter.com/uON5k1q9eG — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 13, 2026

El Saroldi ofrece el corazón: inaugurado en 1928 y para 5000 espectadores. Casi todos, con una inequívoca impronta británica. Rodeado de verde, la tarde del 4-0 de Huracán sobre Cerro Porteño confirma la teoría. Hay solo 2000 hinchas: 100 de ellos lo miran desde una calle lateral. ¿La verdad? Se ve perfecto.

Todos, con mate y termo. Agua casi hervida, yerba sin palo. El aroma a tortas fritas (gigantes, económicas) afecta los sentidos. Los bancos de suplentes no están próximos: hay uno de cada lado de la cancha, a la misma altura. Tablones de madera, unos pocos asientos, blancos y rojos, estilo el Palacio. El siguiente partido de este martes se juega media hora después y a tres cuadras, en el Viera. Independiente es un show: 5-3 sobre Everton, de Viña del Mar.

La mayoría de los escenarios son rodeados de una impactante arboleda Enzo Santos Barreiro - Gentileza

Hay otros, como el Luis Franzini, ubicado en el Parque Rodó, propiedad de Defensor Sporting y algo más grande: para 16.000 simpatizantes, en el que se presentó San Lorenzo, en la derrota por 1 a 0 contra Deportivo Cúcuta. Detrás de una de las cabeceras, hay un parque de diversiones. Los gritos por la adrenalina se sienten hasta en el círculo central.

Otro ejemplo es el Juventud Parque Artigas, en Paysandú, de Juventud de las Piedras, un inesperado protagonista del campeonato uruguayo. Es para 6000 personas y con una particularidad: al lado de una de las tribunas se construyó el centro comercial Las Piedras Shopping, bajo una inversión de 50 millones de dólares.

Un grupo de hinchas de Huracán: las canchas lucen semivacías Enzo Santos Barreiro - Gentileza

Las entradas cuestan de 300 (siete dólares) a 500 uruguayos (unos 13 US$) La mayoría de los tickets tienen este último precio, similar a obras de teatro o recitales pequeños. De 1000 a 3000 (77 dólares) fue el caso de River-Millonarios, por ejemplo, en el Parque Central. Los menores de 10 años no pagan entrada, una tradición local. Se sacan por esta plataforma: www.tickantel.com.uy. También estuvo semivacío, una postal que se repite.

Horacio Abadie, encargado de la coordinación de Team Sports Media, explica la situación. “Vamos rotando los escenarios, buscamos el mejor marco. Hay muchas canchas que están en proceso de resembrado, entonces hay que tener en cuenta todas esas consideraciones. La idea es que el espectador sepa de los estadios más coquetos, pequeños. Para conocer esa otra historia y otras zonas de Uruguay. No todo es Nacional-Peñarol”, resulta el argumento.

Independiente, el mejor equipo del certamen, con una tribuna vacía de Wanderers de fondo

Las canchas son pintorescas, con sabor a historia. Escenarios que están casi tal cual como si el tiempo no los hubiese atravesado. Más allá de la dulce melancolía, no hay hinchas. Unos 1000 acá, no más de 3000 allá. “No preocupa que no haya público. No es el eje principal llenar los estadios. Seguramente en Peñarol-River las entradas estarán agotadas. Hay partidos que convocan más y otros convocan menos. No deja de ser un torneo de verano”, analiza Abadie.

Las recomendaciones para los hinchas que concurren a los escenarios también son llamativas. Artículos permitidos: radios portátiles con pilas chicas, bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, termo y mate, carteras, bandoleras, mochilas, bolsos, riñoneras, paraguas sin punta en caso de que las condiciones climáticas lo ameriten, banderas de 2x1, sin mástil. Todo debiera ir entrecomillado, como los artículos prohibidos.

Que son: fuegos artificiales y bengalas, bebidas alcohólicas, objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles, material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia, objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud. Y hasta…

“Papel picado”, también prohibido. La pelota rueda en campos de juego con ese no sé qué…