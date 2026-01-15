Agenda de TV del viernes: Independiente, Huracán, ligas europeas, Boca en básquet, NBA, LAAC y tenis
Fútbol internacional y exterior, golf, baloncesto y el deporte blanco, en la oferta del día en televisión e internet
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 16 de enero de 2026.
FÚTBOL
Serie Río de La Plata
- 18.15 Cúcuta Colombia) vs. Huracán. ESPN Premium y Disney+
- 21 Wanderers (Uruguay) vs. Independiente. ESPN Premium y Disney+
Serie A
- 16.45 Pisa vs. Atalanta. Disney+
Liga de España
- 17 Espanyol vs. Girona. DSports (1610)
Ligue 1
- 15 Monaco vs. Lorient. ESPN y Disney+
- 17 Paris Saint-Germain vs. Lille. ESPN y Disney+
Bundesliga
- 16.30 Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt. Disney+
Championship
- 17 West Bromwich Albion vs. Middlesbrough. Disney+
BÁSQUETBOL
Champions League Americas
- 18.40 Franca (Brasil) vs. Instituto. DSports 2 (1612)
- 21.10 Boca Juniors vs. Aguada (Uruguay). DSports 2 (1612)
NBA
- 21 Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets. ESPN 2
- 23.30 Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets. ESPN 2 y Disney+
Euroliga
- 14.45 Fenerbahçe vs. Valencia. DSports 2 (1612)
GOLF
- 16 Latin American Amateur Championship. La segunda vuelta. ESPN 2
TENIS
- 11 Challenger de Buenos Aires. Andrea Collarini vs. Juan Pablo Varillas (Perú) y Franco Agamenone (Italia) vs. Murkel Dellien (Bolivia), las semifinales. TyC Sports
- 23.30 ATP 250 Auckland. La final. Disney+
- 1.30 (del sábado) ATP 250 de Adelaida. La final. Disney+
