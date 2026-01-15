LA NACION

Agenda de TV del viernes: Independiente, Huracán, ligas europeas, Boca en básquet, NBA, LAAC y tenis

Fútbol internacional y exterior, golf, baloncesto y el deporte blanco, en la oferta del día en televisión e internet

Independiente finalizará su preparación para la competencia oficial, frente a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata.
Independiente finalizará su preparación para la competencia oficial, frente a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata.GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 16 de enero de 2026.

FÚTBOL

Serie Río de La Plata

  • 18.15 Cúcuta Colombia) vs. Huracán. ESPN Premium y Disney+
  • 21 Wanderers (Uruguay) vs. Independiente. ESPN Premium y Disney+
Tras golear a Cerro Porteño, Huracán se medirá en Uruguay con Cúcuta, de Colombia, que viene de superar a San Lorenzo de Almagro.
Tras golear a Cerro Porteño, Huracán se medirá en Uruguay con Cúcuta, de Colombia, que viene de superar a San Lorenzo de Almagro.Enzo Santos Barreiro

Serie A

  • 16.45 Pisa vs. Atalanta. Disney+

Liga de España

  • 17 Espanyol vs. Girona. DSports (1610)

Ligue 1

  • 15 Monaco vs. Lorient. ESPN y Disney+
  • 17 Paris Saint-Germain vs. Lille. ESPN y Disney+
Ousmane Dembélé, estrella de PSG, que recibirá a Lille en la liga de Francia.
Ousmane Dembélé, estrella de PSG, que recibirá a Lille en la liga de Francia.Thibault Camus - AP

Bundesliga

  • 16.30 Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt. Disney+

Championship

  • 17 West Bromwich Albion vs. Middlesbrough. Disney+

BÁSQUETBOL

Champions League Americas

  • 18.40 Franca (Brasil) vs. Instituto. DSports 2 (1612)
  • 21.10 Boca Juniors vs. Aguada (Uruguay). DSports 2 (1612)

NBA

  • 21 Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets. ESPN 2
  • 23.30 Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets. ESPN 2 y Disney+
Nikola Vucevic, pivote de Chicago Bulls, que se enfrentará con Brooklyn Nets en la NBA.
Nikola Vucevic, pivote de Chicago Bulls, que se enfrentará con Brooklyn Nets en la NBA.David Dermer - FR171035 AP

Euroliga

  • 14.45 Fenerbahçe vs. Valencia. DSports 2 (1612)

GOLF

  • 16 Latin American Amateur Championship. La segunda vuelta. ESPN 2
Los seis golfistas argentinos que participan en el LAAC y el entrenador Juan Ignacio Gil, en la gala de apertura en Perú.
Los seis golfistas argentinos que participan en el LAAC y el entrenador Juan Ignacio Gil, en la gala de apertura en Perú.Instagram

TENIS

  • 11 Challenger de Buenos Aires. Andrea Collarini vs. Juan Pablo Varillas (Perú) y Franco Agamenone (Italia) vs. Murkel Dellien (Bolivia), las semifinales. TyC Sports
  • 23.30 ATP 250 Auckland. La final. Disney+
  • 1.30 (del sábado) ATP 250 de Adelaida. La final. Disney+
