Agenda de TV del viernes: Independiente, Huracán, ligas europeas, Boca en básquet, NBA, LAAC y tenis

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 16 de enero de 2026.

FÚTBOL

Serie Río de La Plata

18.15 Cúcuta Colombia) vs. Huracán. ESPN Premium y Disney+

21 Wanderers (Uruguay) vs. Independiente. ESPN Premium y Disney+

Tras golear a Cerro Porteño, Huracán se medirá en Uruguay con Cúcuta, de Colombia, que viene de superar a San Lorenzo de Almagro. Enzo Santos Barreiro

Serie A

16.45 Pisa vs. Atalanta. Disney+

Liga de España

17 Espanyol vs. Girona. DSports (1610)

Ligue 1

15 Monaco vs. Lorient. ESPN y Disney+

17 Paris Saint-Germain vs. Lille. ESPN y Disney+

Ousmane Dembélé, estrella de PSG, que recibirá a Lille en la liga de Francia. Thibault Camus - AP

Bundesliga

16.30 Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt. Disney+

Championship

17 West Bromwich Albion vs. Middlesbrough. Disney+

BÁSQUETBOL

Champions League Americas

18.40 Franca (Brasil) vs. Instituto. DSports 2 (1612)

21.10 Boca Juniors vs. Aguada (Uruguay). DSports 2 (1612)

NBA

21 Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets. ESPN 2

23.30 Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets. ESPN 2 y Disney+

Nikola Vucevic, pivote de Chicago Bulls, que se enfrentará con Brooklyn Nets en la NBA. David Dermer - FR171035 AP

Euroliga

14.45 Fenerbahçe vs. Valencia. DSports 2 (1612)

GOLF

16 Latin American Amateur Championship. La segunda vuelta. ESPN 2

Los seis golfistas argentinos que participan en el LAAC y el entrenador Juan Ignacio Gil, en la gala de apertura en Perú. Instagram

TENIS