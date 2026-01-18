LA NACION

River - Peñarol, en vivo, por la Serie Río de la Plata

El equipo argentino visita al carbonero en Maldonado, con varios jugadores que no actuaron en el estreno de 2026

Juanfer Quintero, el 10 y ahora capitán millonario; River hace su último ensayo de pretemporada, frente a Peñarol en Uruguay.
River sale a la cancha por segunda vez en el año. Esta noche se cita con Peñarol en Uruguay, en uno de los grandes clásicos del fútbol sudamericano, que será su último amistoso antes del Torneo Apertura. El partido de la Serie Río de la Plata comienza a las 22.15 en el Campus de Maldonado, cerca de Punta del Este, y es transmitido por ESPN Premium y Disney+ Premium.

El equipo al que dirige Marcelo Gallardo empezó con buenas sensaciones la pretemporada, en la victoria por 1 a 0 sobre Millonarios, de Colombia; Fausto Vera (desde el comienzo) y Matías Viña (un puñado de minutos), dos de los tres refuerzos, hicieron su presentación.

River está obligado a superar su errático 2025, que cerró sin trofeos, con múltiples derrotas y sin alcanzar la clasificación para la Copa Libertadores.

Gallardo aprovecha la última prueba para darles minutos a algunos jugadores que no hicieron su estreno en 2026. Y prueba variantes rumbo al debut del próximo sábado a las 17, frente a Barracas Central y como visitante, en el certamen local.

