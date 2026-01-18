La expulsión a Alexis Cuello, pretendido por Boca, por una reacción en San Lorenzo - Cerro Porteño
El delantero vio la tarjeta roja a los cinco minutos del amistoso en Uruguay por una pelea con Matías Pérez, también echado
San Lorenzo jugó un nuevo amistoso de preparación correspondiente a la Serie Río de La Plata, con la idea de cambiar la imagen luego de la derrota del miércoles ante Cúcuta, de Colombia (1-0). Al menos algo, en un contexto de crisis institucional, desprolijidades e interminables inhibiciones que dificultan el armado del plantel. Esta vez era un cruce de “ciclones” con Cerro Porteño, de Paraguay. Una buena medida. Sin embargo, todo aquello que pretendía terminó rompiéndose por una insólita expulsión a Alexis Cuello.
El futbolista por el que Boca estuvo consultando en los últimos días, mientras en Boedo necesitan plata para reacomodarse frente a las deudas, suele ser el que aporta los goles de un equipo sacrificado, pero también el que se pega tiros en los pies de vez en cuando. Impulsos que podrían atentar contra negociaciones como la que entabla el club xeneize. Y en este encuentro de tono familiar en Uruguay también lo hizo, con el agravante de que apenas habían transcurrido cinco minutos del partido.
Tras una infracción del argentino Matías Pérez, el atacante se fastidió y procuró pelea. El exdefensor de Lanús, ningún inocente, también. Cuello se levantó e intentó darle un cabezazo, recibió un empujón de su rival y el delantero de San Lorenzo le revoleó la pelota hacia el cuerpo.
Parecía que hasta entonces el árbitro Javier Feres toleraba la situación, para solamente amonestarlos. Pero continuaron: Pérez volvió a intentar una agresión con los brazos agarró del cuello y la camiseta a su adversario, y el atacante azulgrana intentó acertar otro cabezazo. El juez ya entendió que merecían ser expulsados, más allá de que el desarrollo del encuentro corría riesgo de desnaturalizarse.
Algo así ocurrió. Las acciones se volvieron muy pobres en esa mitad, que se caracterizó por infracciones constantes. Lo positivo para los dirigidos por Damián Ayude fue que tuvieron las únicas dos chances peligrosas, y con jugadas bien elaboradas.
A los 35 minutos, un desborde de Matías Reali por la izquierda y un centro perfecto al fondo del área terminaron con una volea de Ezequiel Herrera. Tres minutos después, en una acción preparada de tiro libre, jugaron corto para que Nicolás Tripichio lanzara un centro de primera y llovido en busca de la estatura de Jhohan Romaña; el colombiano ejecutó un cabezazo que pedía ángulo, pero apareció una volada del ex arquero de Gimnasia La Plata Alexis Martín Arias, el mejor en el equipo paraguayo.
En el segundo tiempo San Lorenzo salió más despierto y tuvo mejores intenciones, más decididas. Teo Rodríguez Pagano fue su figura indiscutida; sus escaladas desde el lateral izquierdo fueron siempre peligrosas. A los 11 minutos, una corajeada hasta la puerta del área lo llevó a trabar, gambetear y definir, y el achique de Martín Arias derivó en una volea de Facundo Gulli que se fue apenas por encima del travesaño.
La aparición del defensor, parte del sub 20 que cayó en la final del último Mundial de la categoría, es una buena noticia. Sucede que Elías Báez todavía no se fue de la institución, solamente por las inhibiciones; su venta a Atlanta United, de Estados Unidos, avanzó a un 80 por ciento en las últimas horas. Pero los problemas administrativos frenan todo, incluso las llegadas; San Lorenzo tendría acordadas las incorporaciones de los volantes Mauricio Cardillo y Gonzalo Abrego y el atacante Gregorio Rodríguez.
El Ciclón paraguayo se despertó recién a mediados de la segunda mitad. Primero amenazó con un remate de media distancia de Jorge Morel y luego con una definición defectuosa de Juan Iturbe; en ambas respondió muy bien Orlando Gill.
Dos ceros en el resultado que San Lorenzo bien pudo romper con la rebeldía de los suyos: el sacrificio de un plantel acotado también se deja ver.
