Los golazos de Argentinos: Molina, con un taco a lo Redondo, y la bomba de Lescano desde 40 metros

Fue un triunfo que a Argentinos le sirvió para empezar a dejar atrás el profundo malestar por lo perjudicado que se vio hace una semana en Córdoba, cuando perdió 2-0 ante Instituto con dos penales directamente inventados por el árbitro Nazareno Arasa. El regreso a la victoria, con el 3-0 a Banfield en el estadio Diego Maradona, tuvo una satisfacción extra porque dos de los goles fueron para el asombro y deleite de los hinchas, que en las tribunas aplaudían como se hace ante un gran espectáculo, mientras otros hacían la mímica con las manos de que había que cerrar el estadio, como si nada mejor se pudiera ver.

El centro-delantero Tomás Molina y el media-punta Alan Lescano fueron los autores de dos golazos que provocan un estallido en el festejo y son recordados por largo tiempo. Molina, un atacante que llegó al Bicho hace más de un año, luego de una carrera que lo llevó por ocho equipos de tres países, puso en marcha la victoria al provocar el penal y ejecutarlo para el 1-0. El foul se lo había cometido el defensor Nicolás Meriano, que más tarde volvió a sufrir a Molina, protagonista de un lujo tan estético como productivo.

Molina se sube a Lescano, protagonistas de los dos golazos de Argentinos Javier Barreiro/FOTOBAIRES

Hace muchos años, en Old Trafford, Fernando Redondo, apretado contra la línea del lateral, inventó un enganche de taco para dejar en el camino a Paul Scholes, llegar hasta el fondo y enviar el centro para el gol de Raúl. Anoche, Molina recreó de alguna manera aquella jugada, con la diferencia de que la terminó él. Tras recibir un pase con el que se aproximaba a la línea de fondo, Molina salió de la presión con un enganche de taco con la pierna derecha, para luego perfilarse para definir con un zurdazo cruzado. Una joya de gol.

Y pensar que Molina no pensó en un primer momento en rematar al arco. Lo explicó tras el encuentro: “Decidí enganchar de taco, me salió. Lo estaba buscando a Emi Viveros para darle el pase, pero vi que no me salía ningún defensor y decidí pegarle. Intentamos siempre jugar y proponer por abajo, hay futbolistas de calidad“.

Molina, de 30 años, suma 16 goles en 41 encuentros con el Bicho. Se acerca al mejor promedio de su carrera, de 14 tantos en 36 cotejos, en Liga Deportiva de Quito. “Veníamos siendo irregulares, más allá de que en el juego nos sentíamos bien, pero la tabla no decía lo mismo. Teníamos que volver a hacernos fuertes de local, estar cerca de los ocho que se clasifican y ratificar nuestro juego”, agregó Molina.

Cuando en las tribunas todavía se estaba hablando del golazo de Molina, el asombro y la admiración fueron para la definición desde 40 metros de Lescano, con una emboquillada que entró como una seda sobre un Facundo Sanguinetti que volvía resignado sobre sus pasos. El ex-Gimnasia La Plata, por quien Argentinos pagó casi dos millones de dólares por su pase, sacó el impecable remate de derecha apenas salió del círculo central y tras desacomodar a un rival con un amago. Jugador de refinada técnica y buen panorama en la conducción de la pelota, Lescano es uno de los intérpretes más destacados en el estilo de juego asociado que propone Argentinos.

Ubicado en el cuarto puesto en la tabla anual, a tres puntos de uno de los puestos clasificatorios para la Copa Libertadores, Argentinos corrigió un poco la irregular campaña en el Torneo Clausura, en el que sufrió cuatro derrotas en nueve fechas. Eso sí, de local conserva estupendos registros desde que lo dirige Nicolás Diez, con 10 triunfos, cuatro empates y una sola derrota (ante Aldosivi).

Preocupación por Matías Giménez

Lo único para lamentar en la noche de Argentinos fue la grave lesión que habría sufrido Matías Giménez en una de las rodillas. El ex-Independiente se retiró en un camilla, llorando desconsoladamente. En las próximas horas le harán los estudios para conocer el diagnóstico.