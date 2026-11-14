Los goles de Argentina vs. Uruguay: la Celeste ganó con dos tantos insólitos

Insólito lo que ocurrió en el comienzo del segundo tiempo. Tras una primera mitad pareja pero en la que la selección argentina manejó más la pelota y logró llegar al arco de Uruguay tímidamente, el arranque del complemento comenzó totalmente a contramano. Primero, se hizo un gol en contra; enseguida, la Celeste estiró el marcador en una acción casual. La era post Lionel Messi inicia torcida en una Bombonera semivacía.

A los dos minutos, Leonardo Balerdi le cometió una infracción fuerte en un costado a Darwin Núñez, con quien tuvo duelos fuertes desde la primera mitad. Desde ese tiro libre, ejecutado por Giorgian de Arrascaeta, llegó la primera situación de la selección charrúa y, a la vez, el gol. Sin siquiera conectar el envío. Porque Lisandro Martínez, en su intento por rechazar a un costado, encontró la cara del propio Balerdi. Una acción increíble que terminó con la pelota dentro del arco.

Gol de Uruguay



A los 48' Balerdi convirtió en su propio arco y puso el 1-0 de la Celeste ante Argentina. pic.twitter.com/LYuIfddjZE — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

El baldazo sería doble en pocos minutos. Porque, a los ocho, otra pelota parada -esta vez un tiro de esquina, pero desde el mismo costado- también terminaría en gol. En una secuencia en la que el conjunto conducido por Diego Forlán tampoco intentó patear, sino peinar. Otra vez fue el futbolista de Flamengo el que se hizo cargo del lanzamiento, en una jugada evidentemente preparada pero con un desenlace casual.

Porque la intención de enviar el centro al primer palo era encontrar el desvío de Maximiliano Araújo para que el balón tomara otro recorrido hacia el fondo del área. Sin embargo, el futbolista de Sporting Lisboa, de Portugal, impactó la pelota un poco con la nuca y otro poco con la espalda, elevándola de una forma llovida y sorpresiva para el arquero Gerónimo Rulli (esta noche capitán).

URUGUAY AMPLIÓ LA VENTAJA



A los 53', Araújo puso el 2-0 ante Argentina en La Bombonera. pic.twitter.com/GU0tqX76Is — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Si bien estaba Agustín Canobbio preparado para empujarla por el fondo, no hizo falta: la pelota superó la volada del arquero del reemplazante de Emiliano “Dibu” Martínez y el resultado se estiró rápido a un 0-2 inesperado.

No obstante, la Argentina empezó a juntar pases y acercarse al área rival. Después de una chance clara de Nicolás Paz que atajó Cristopher Fiermarín, llegaría el descuento, 20 minutos después de la última desventaja. Por intermedio de Julián Álvarez, siempre necesario.

El ingreso de Gianluca Prestianni (por Thiago Almada) le hizo muy bien al conjunto de Lionel Scaloni y en uno de sus desequilibrios como puntero izquierdo, centró bajo y encontró el toque a la red del delantero de Atlético Madrid. La Albiceleste encontró fuerzas y va en busca de la igualdad.