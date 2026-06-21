Los hinchas de Ecuador pidieron que se vaya Sebastián Beccacece, que asumió la responsabilidad tras el empate con Curazao

La hinchada ecuatoriana estalló contra el director técnico argentino Sebastián Beccacece tras el empate frente a Curazao, un resultado que deja a la selección sudamericana con apenas un punto y al borde de la eliminación del Mundial.

“Fuera Beccacece”, corearon en la tribuna aficionados en el Kansas City Stadium para descargar su furia contra el entrenador por el flojo rendimiento del equipo en la Copa del Mundo.

Ante una multitud de hinchas ecuatorianos, ambos equipos igualaron sin goles en un compromiso correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Grupo E.

Lejos de dar un paso al costado, Beccacece asumió la responsabilidad, pero intentó bajarle el tono a la tensión en una conferencia de prensa tras el partido.

Hinchas de Ecuador contra Beccacece

“Tenemos la posibilidad de conseguir una victoria y seguir trabajando por ese sueño. El equipo buscó por todos los caminos y medios. La no concreción va generando una incomodidad y es algo que nos está privando de la alegría para los chicos y para la gente. A lo mejor no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano pero lo seguiré intentando”, afirmó el DT argentino.

Y continuó: “Mientras haya chances en el fútbol, la vida me enseñó que siempre hay que seguir creyendo y trabajando, que los desafíos aparecen como oportunidades. Es normal hoy sentir esta sensación de desilusión y dolor pero esto todavía no terminó. Tenemos 100 minutos por delante y vamos a ir con toda la entereza y fuerza para tratar de conseguir ese objetivo”.

Beccacece sobre el partido

A pesar de la paridad en el 0-0 definitivo, el desarrollo del juego expuso una superioridad numérica marcada por Ecuador, que registró un 74,8% de posesión frente al 25,2% de Curazao.

El conjunto ecuatoriano buscó romper el cero insistentemente, acumulando 28 disparos en total, de los cuales 15 fueron al arco, además de ejecutar 9 tiros de esquina. Por su parte, Curazao se enfocó en el orden defensivo, logrando apenas 10 remates con 3 al arco.

Los equipos igualaron sin goles FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con este panorama, Alemania lidera la zona con 6 puntos, seguido por Costa de Marfil (3), que en la última jornada enfrentará a la débil Curazao. El panorama es mucho más complejo para el equipo que conduce el entrenador argentino, que quedó obligado a ganarle a la selección germana, aunque es cierto que esta última ya está clasificada a los dieciseisavos de final.

El partido se disputará el jueves 25 de junio a las 15 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los alemanes llegan entonados tras un debut arrollador con goleada por 7 a 1 ante Curazao y una victoria 2 a 1 frente a Costa de Marfil este sábado en Toronto.