Los jugadores de Cabo Verde esperaron a Messi tras el partido: “Adentro de la cancha me cag.. a patadas”

La selección argentina se impuso ante Cabo Verde por 3 a 2 en un duro partido que se definió en 120 minutos. Sin embargo, a pesar de la intensidad con la que se disputó el encuentro en el Hard Rock Stadium de una calurosa y húmeda ciudad de Miami, los jugadores caboverdianos esperaron a Lionel Messi tras el partido para pedirle fotos y su camiseta.

Una vez finalizado el partido de 16avos de final, Messi salió del vestuario argentino y se dispuso a hablar con la prensa en la zona mixta. Resaltó las virtudes del equipo africano y señaló algunos defectos y desatenciones que tuvo el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Además, tuvo un gesto de apoyo para la periodista Sofía Martínez.

Leo Messi terminó de dar las notas a los medios y... ¡Los jugadores de Cabo Verde aparecieron para pedirle fotos!



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Tras ello, el crack rosarino se dispuso a abandonar el estadio y se dirigió hacia el bus que llevaría al equipo de vuelta al complejo donde concentró y entrenó para este viernes en la ciudad de Fort Lauderdale, pero antes de alcanzar a sus compañeros fue interceptado por algunos jugadores de Cabo Verde.

Los futbolistas caboverdianos le pidieron al líder del seleccionado argentino si podían fotografiarse junto a él. Messi accedió. Con una sonrisa y predispuesto, se tomó diferentes fotos con los jugadores del equipo rival que, en reiteradas ocasiones, habían dejado plasmado sus buenas impresiones sobre el delantero de Inter Miami y lo que significaba la oportunidad de enfrentarse a él.

No obstante, los pedidos no quedaron meras fotos tomadas con un celular. En el campo de juego, Messi ya había sido abordado por los caboverdianos, quienes le solicitaron su camiseta y el short. El rosarino, también los entregó.

🐐😅 "DENTRO DE LA CANCHA ME CAGAN A PATADAS"



Parte de la delegación de Cabo Verde esperó a que Messi terminará de hablar para llevarse una foto con él.



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Luego de las fotos y saludos, Messi se acercó hasta el micro, aun siendo interrumpido por los africanos. En ese momento, un periodista le dijo: “Mirá cómo te esperan los que te hicieron sufrir“. Sonriente, la Pulga contestó: ”Me pidieron la camiseta, todo”.

Acto seguido, mientras continuaba firmando autógrafos, sumó: “Adentro de la cancha me cagan a patadas, pero después...”. Y aclaró: “Siempre bien”.

Messi alcanzó la cifra de 20 goles en mundiales y se afirma como el máximo goleador histórico de la competición. Con el tanto marcado ante Cabo Verde, además, llegó a 7 en esta edición, siendo quien encabeza la tabla de goleadores, perseguido por el francés Kylian Mbappé (6), el noruego Erling Haaland (5) y el inglés Harry Kane (5).

Qué dijo Messi tras el partido

Tal y como había anticipado Scaloni, el partido ante Cabo Verde exigió a los futbolistas argentinos hasta al máximo. Tras un primer tiempo en donde habían conseguido la ventaja con un golazo de Messi luego de una precisa asistencia de 30 metros de Lisandro Martínez, el equipo africano consiguió el empate. Y Lo mismo sucedió en el segundo tiempo. Esto forzó un tenso alargue que se definió por un cabezazo de Cristian Romero que impactó con un jugador caboverdiano y terminó contando como autogol.

Messi, sobre el partido ante Cabo Verde: " Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien. Golpearon con su arma. Sabíamos que iba a ser difícil" MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre el desarrollo del partido, Messi comentó: “Fue duro. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol, y pensamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien. Golpearon con su arma. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos a las selecciones por nombre, sabíamos que no iba a ser nada fácil”.

En ese sentido, sumó: “No pudimos presionarlos bien, nos quedaban lejos las líneas cuando queríamos saltar al central. Quedábamos descoordinados. Ellos siempre eran uno más porque no podíamos igualar y tenían la pelota, y nos hacían correr porque no podíamos presionarlos bien”.

Messi: "Ahora hay que pensar en lo que se viene y tratar de sacar cosas positivas del día de hoy" CHANDAN KHANNA - AFP

No obstante, el astro rosarino destacó el valor que tuvo haber estado precisos en la jugada parada y en el juego aéreo, una característica impropia, hasta ahora, de la Scaloneta. “Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada y en partidos así es importante. Tenemos buenos cabeceadores, gente que va muy bien arriba como Cuti y Licha”, expresó Messi.

Por último, indicó: “Hicimos un desgaste muy grande hoy, jugando bien o mal. Ahora hay que pensar en lo que se viene y tratar de sacar cosas positivas del día de hoy, que más allá del pase creo que las hay, y corregir las malas, que fueron muchas también”.