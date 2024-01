escuchar

Mientras la venta de Claudio Echeverri a Manchester City continúa siendo tema de conversación entre los hinchas, el plantel de River empezó la pretemporada con la presencia de tres chicos que disputaron el Mundial Sub 17 y dos futbolistas de la reserva. Martín Demichelis decidió apostar por algunos jóvenes para realizar la puesta a punto en Bradenton, Estados Unidos.

¿Quiénes son? Daniel Zabala (20 años), Tobías Leiva (19), ambos de la reserva, y los tres mundialistas de 2023, es decir Agustín Ruberto (17), Ian Subiabre (17) y Franco Mastantuono (16), estos últimos dos con edad de sexta división y sin paso por la tercera, a diferencia de los demás mencionados.

La nueva joya blindada

Agustín Ruberto podría haber sido uno de los tantos jóvenes que año tras año dejan atrás el sueño de ser futbolistas producto del largo y sacrificado camino cuando las dificultades económicas y logísticas atentan contra la ilusión. Sin embargo, el delantero, quien cumplirá 18 años el 14 de enero, jamás bajó los brazos y hoy empieza a tener su recompensa. Llegó a River en 2013 para incorporarse a las categorías infantiles y, tal como le confesó a LA NACION su padre, Fabián, hizo un esfuerzo enorme: “Fue un camino sacrificado, tomándose el colectivo y el tren para ir a entrenarse. Eran dos horas de viaje, acompañado por la mamá y los hermanos, aunque hiciera frío. A la vuelta del entrenamiento, tomaba un mate cocido”.

Socio del Diablito Echeverri en la octava subcampeona de 2021 y también en la selección Sub 17, en diciembre pasado culminó como goleador del Mundial con ocho tantos. Sin demasiado rodaje en la reserva (21 partidos oficiales y cinco anotaciones) a raíz de las constantes citaciones del técnico Diego Placente, una vez que volvió de Indonesia se sumó a las prácticas del plantel profesional e incluso formó parte de las últimas dos convocatorias, aunque sin ir al banco de suplentes. Además, el atacante oriundo de San Fernando, provincia de Buenos Aires, extendió su vínculo por tres años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2027, con una cláusula de salida valuada en 30.000.000 de euros, equivalente a la de Facundo Colidio, la más alta.

La otra joya de River

El mismo día que celebró sus 16 años de edad, el 14 de agosto pasado, Franco Mastantuono recibió como regalo la firma de su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2025. El joven nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, es la otra joya del club. Aunque no causó el mismo impacto mediático que Echeverri, reunió dos cualidades gigantes durante su recorrido en las categorías formativas de River, debido a que es un enganche completo que posee una pegada privilegiada en el pie izquierdo y tiene llegada al gol con la misma facilidad que cualquier centrodelantero. Tan fantásticas son sus condiciones que cuando tenía tan sólo 14 años, ya era titular en los amistosos de la Sub 17 de Argentina.

Además de brillar entre los jóvenes de su edad, Mastantuono dio el salto de la séptima, su división, a la quinta en el segundo semestre de 2023 con una aparición rutilante: cuatro goles en cinco presentaciones. “Hice una prueba en Azul y ahí me invitaron a venir a River, en 2017. Después, seguí jugando allá hasta que en 2019 estuve una semana practicando y me ficharon”, explicó, en diálogo con el sitio web oficial de la entidad de Núñez.

De este lado de la Cordillera de los Andes

Zurdo, desequilibrante en el uno contra uno y capaz de ser extremo en cualquiera de las dos bandas, Ian Subiabre tiene una historia curiosa. Nacido el 1º de enero de 2007 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, es hijo de Martín, un ex jugador de la Comisión de Actividades Infantiles, un club que estuvo desde 2002 hasta 2011 en la B Nacional. Ian siguió los pasos de progenitor y empezó a patear una pelota en ese equipo que se caracteriza por formar talentos en la Patagonia.

Subiabre no fue la excepción y mostró sus cualidades en el Mundial Sub 17 con la camiseta de Argentina, pero el rumbo podría haber sido muy distinto para él porque llegó a disputar dos amistosos con el representativo nacional Chile en agosto de 2022, debido a que su abuelo paterno era del país trasandino y esa descendencia influyó. Sin embargo, no dudó en elegir su patria cuando Pablo Aimar lo citó para vestir la casaca albiceleste.

Ahora, sin siquiera haber pasado por la reserva, y con un trayecto idéntico al de Mastantuono porque actuó en la quinta con edad de séptima, Subiabre podrá exhibir su picardía en Estados Unidos con el plantel profesional después de prolongar su contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agustín Ruberto, el segundo desde la izquierda, entre Nicolás Fonseca y el vicepresidente Matías Patanian, mientras que Ian Subiabre -el séptimo- aparece entre Enzo Díaz y el dirigente Eduardo Barrionuevo X @RiverPlate

Del club de Hugo Moyano a River

Corría el año 2018 cuando Tobías Leiva, nacido el 9 de febrero de 2004 en la ciudad de Buenos Aires, dejó la octava división de Camioneros, el club del sindicalista Hugo Moyano, para incorporarse a River.

No estaba catalogado como una de las promesas de la institución de Núñez, pero en 2023 tuvo un despegue muy veloz que le permitió dejar una categoría siempre compleja como la cuarta –una suerte de estanque– para hacer su estreno en la reserva, donde disputó cinco partidos, y cautivar la atención de Demichelis en los ensayos. Ese proceso que demandó pocas semanas derivó en la sorpresiva convocatoria para viajar a la ciudad chilena de Concepción. Allí, el 15 de noviembre pasado, entró como enganche por Miguel Borja, a los 15 minutos del segundo tiempo, y anotó un gol en el amistoso que River empató 2-2 ante Colo-Colo.

Conforme con la tarea de Leiva, el DT decidió incluirlo entre los 28 futbolistas para la pretemporada en Norteamérica, con una particularidad: “Toto”, como lo conocen, es el único que no tiene contrato profesional.

Mentalidad de acero

La vida de Daniel Zabala, nacido el 17 de marzo de 2003 en William Morris, provincia de Buenos Aires, atravesó momentos tristes. Su hermana falleció en septiembre de 2022, cuando él empezaba a mostrarse en la reserva. Entre las lesiones, una expulsión en su debut oficial con la categoría y el duro suceso familiar, el marcador central tuvo que construir una mentalidad de acero para sostenerse. La fe resultó fundamental en ese proceso para Zabala, un defensor agresivo al punto de que le dicen “carnicero” a modo de broma, y con timming. A Demichelis le parecieron interesantes sus condiciones y ya le dio minutos en dos amistosos formales del primer equipo; tuvo su bautismo el 25 de marzo de 2023 en Salta, donde River venció 4-3 a Universidad de Chile, y repitió el 15 de noviembre pasado, en el 2-2 ante Colo-Colo.

Con vínculo contractual hasta el 31 de diciembre de 2025, Zabala tiene la tranquilidad de contar con un sueldo, pero no olvida su arribo al club. “Fue a fines de 2016. Llevé zapatillas para jugar y Gustavo Fermani, que me dio la prueba, me preguntó si no tenía botines. Le dije: ‘Yo consigo todo con tal de poder jugar en River’”, confesó en una entrevista con la web oficial del club.