Los medios franceses se rinden ante su selección: “Los Bleus no le temen a nadie”

El fútbol tiene sus ciclos. La selección de Francia parece estar en el suyo. Quiere disputar su tercera final consecutiva, con una selección que es puro talento y pragmatismo, y que hoy domina el Mundial 2026. Tras su contundente victoria 2-0 frente a Marruecos en los cuartos de final, el equipo de Didier Deschamps no solo selló su pase a las semifinales, sino que envió un mensaje al mundo: esta versión de los Bleus es, quizá, la más sólida, letal y mentalmente indestructible de la última década.

Los medios franceses, usualmente exigentes y analíticos, cayeron rendidos ante el fuerte dominio de su selección. Tal como tituló L’Équipe en su análisis táctico: “Las claves de la solidez absoluta de los Bleus”. En esa misma línea, el medio profundiza en una narrativa un tanto reveladora: el plantel ha adoptado el mote de les méchants (los villanos), una etiqueta que el equipo supo transformar en una coraza competitiva, como destacó el diario al titular: “Se autodenominan los “villanos” y eso les va bastante bien". No les interesa el brillo, sino la eficacia absoluta. Es un equipo que sabe sufrir, que bloquea caminos y que, cuando acelera, resulta imparable.

La reacción del diario francés L’Équipe luego de la contundente victoria 2-0 ante Marruecos.

Un salto de calidad respecto a Qatar 2022

Michael Olise celebra un gol con Kylian Mbappe y Ousmane Dembele, para la selección de Francia. FRANCK FIFE - AFP

Aunque el recuerdo de la final de Qatar 2022 contra Argentina permanece fresco en la memoria, el análisis sincero sugiere que esta Francia es superior. Si bien aquel equipo dependía en demasía de momentos individuales de genialidad de Mbappé, el grupo de 2026 exhibe otra solidez defensiva y le sumó la calidad indiscutida de Michael Olise y Désiré Doué (además del aumento del nivel de Dembelé). Deschamps logró un equilibrio entre la vieja guardia y un recambio generacional que le generó las ganas y el deseo de volver a competir por el título. La superioridad que exhiben hoy no radica sólo en los nombres, sino en cómo funcionan de manera colectiva, lo que los convirtió a los Bleus en lo que Le Monde tituló: “De otro planeta: el equipo a batir”.

El diario Le Mond de Francia tras la victoria de los galos por 2 a 0 ante Marruecos.

En el corazón de este éxito se encuentra, naturalmente, Kylian Mbappé. Su duelo a distancia con Lionel Messi es uno de los subtextos más del torneo, pero el crack francés está en otra frecuencia. Lejos de la presión, se muestra imperturbable (según Le Mond). Su capacidad para definir partidos en fracciones de segundo es clave para su equipo, que de acuerdo con el consenso internacional, parece “de otro planeta”. Después de cada partido, y como si no le importaran los récords, no hace más que alimentar la ambición de levantar la Copa del Mundo por segunda vez en su carrera personal y consolidar a esta Francia como la dinastía del fútbol moderno.

Lo que más destaca de este recorrido no son los goles ni las estadísticas, sino la postura con la que se plantan en el césped. Desde que aterrizaron en Estados Unidos, el ambiente que rodea al seleccionado galo es de una seriedad absoluta. ”Fuerza mental, resiliencia, determinación... Tras su demostración frente a Marruecos, los Bleus no le temen a nadie”, sentencia Le Parisien tras el pase a semifinales. Su ADN parece ser la determinación por ganar, como si acumularan una fuerte sed de revancha del 2022.

Le Parisien, diario francés luego del pase de Francia a semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Con el objetivo de alcanzar su tercera final consecutiva, el seleccionado francés se prepara ahora para la fase decisiva. Francia disputará la semifinal el próximo martes a las 16:00 (hora argentina), donde enfrentará al ganador del partido que se juega hoy, a las 16:00 (hora argentina), entre España y Bélgica. Con un plantel consolidado y el protagonismo de Mbappé, el equipo de Didier Deschamps se mantiene como el máximo candidato al título, y busca imponer su juego para consagrarse nuevamente como el mejor del mundo en este 2026.