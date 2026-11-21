Vélez juega, vive por los pibes. Tiene de todo, características de todos los colores, de 17 a 21, 22 años. Juegan bien. Hasta un chico paraguayo, Leo Cristaldo, de 17, que termina tan acalambrado que juega los últimos 30 minutos en una pierna. Literal. Tiene, también, un arquero que es una maravilla: Tomás Marchiori, se llama. El Mellizo siempre lo miró de reojo. Es más: solía ser suplente del colombiano Alvaro Montero. Siempre estuvo, siempre está. Atajó tres penales, por primera vez en su carrera, en el triunfo del Fortín por 3 a 1 en la definición electrizante, luego del empate 2 a 2 con Belgrano.

Marchiori le tapó los remates a Zelarayán y González Metili y con una pierna, contuvo el de Sporle. Cardozo, del otro lado del mostrador, le detuvo el disparo a Arias. Ahora, el conjunto de Liniers jugará en los cuartos de final del torneo Clausura con el vencedor de la llave entre Independiente y Argentinos, que jugarán este sábado en La Paternal.

Ronaldo Martinez, siempre vital FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

“Movete Vélez movete, movete, dejá de joder. Que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”. Vélez pierde por 1 a 0 con Begrano, en Liniers, van 11 minutos del segundo tiempo. Angustiado, agobiado, lejos de la mejor versión de un aceptable ciclo con Guillermo Barros Schelotto, siempre da la sensación de que puede ser -puede proyectar- mucho más de lo que es. Hasta que apareció un baile de tango.

Un unipersonal la danza de Ronaldo Martínez, que dos, tres minutos después del ataque de furia, tomó el balón, dio un giro y clavó la pelota en el ángulo. Era el peor momento del equipo de Liniers, que sufría con los embates peligrosos de Belgrano, el campeón del torneo Apertura. El equipo cordobés se imponía con una sutileza de Ramiro Hernandes, al estar atento luego de un rebote de Tomás Marchiori.

Un tiro de Chino Zelarayán en el travesaño después del 1-0 y un cabezazo de Martínez en el palo después del 1-1, confirmaron la tendencia: era un muy buen espectáculo y a tiro de los dos equipos. El problema de Vélez es que defiende con las medias bajas. La calidad la distribuye del mediocampo hacia arriba: Pellegrini, Valdez, Lanzini y Ronaldo.

Discusiones y polémicas, como siempre, en el fútbol argentino JUAN MANUEL BAEZ

Lo bueno y “lo malo” de Belgrano se respalda en los veteranos, como Lisandro López (37 años), Leonardo Morales (35), Franco Vázquez (37), Lucas Zelarayan (34), Emiliano Rigoni (33) y Lucas Passerini (32). A 20 de los primeros 90, entró Uvita Fernández, otro de los soldados del Ruso Zielinski, con 30. Inteligentes, capaces, con sentido de pertenencia, con la carga de combustible rápidamente vacía. Vélez llenó de pibes el campo, como Lucas Feller (18), Alex Verón (18) y Jano Gordon (22). Más tarde, Verón salió entre lágrimas, seriamente lesionado, reemplazado por Thiago Aguirre, también un chico, de 17.

“Estamos entre los mejores clubes formadores de jugadores del mundo”, contó horas antes Nelson Pugliese, el flamante presidente de Vélez, de 61 años. Quiere la continuidad del entrenador, más allá de la suerte final. “Venimos manteniendo charlas con el cuerpo técnico, estamos muy contentos del trabajo que vienen realizando. Se cumplió a rajatabla con el proyecto deportivo, armaron equipos competitivos con nuestra cantera”, sostuvo.

Passerini intenta superar a Magallán JUAN MANUEL BAEZ

Hubo polémicas, como siempre en el fútbol argentino. ¿No fue penal de Lisandro, por una mano en el área? ¿No debió ser expulsado Sánchez, por un “planchazo” sobre Pellegrini? Además, el volante de la B tenía amarilla. Un desarrollo atractivo, con figuras de colección, como Carlos Bianchi en su palco y Martín Palermo, el técnico de Platense, amigo de Guillermo y finalista de la Copa Argentina.

Dentro de las múltiples deficiencias que suelen mostrar los partidos del fútbol local, lo mejor y lejos, es la adrenalina que produce cuando se juegan los cruces directos, los mano a mano. Hay otras cuestiones a tener en cuenta, como saber jugar con el calor, al principio, y las presiones, después, de la gente. A medida que transcurren los minutos, los miedos pueden más que la valentía general. Al mismo tiempo, los conjuntos visitantes se sienten más cómodos en esa teoría: Belgrano pudo definirlo un par de veces luego de abrir el marcador. Más tarde, como en este caso, el alargue se convierte en un juego de ajedrez.

¡¡¡EL HÉROE DEL FORTÍN!!! ¡¡TOMÁS MARCHIORI TAPO 3 PENALES EN LA TANDA VS. BELGRANO Y METIÓ A VÉLEZ EN 4TOS DE FINAL DEL #TORNEOCLAUSURA!! pic.twitter.com/NQGjXC2xpH — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Una batalla mental.

¿Hasta dónde atacar y desprotegerse con el tiempo con el reloj en pleno proceso? ¿Hasta dónde esperar el error del rival con la efervescencia de los penales a la vuelta de la esquina? Lo cierto es que el espectáculo ganó en dramatismo hasta el final. Mucho más, a partir del gol de Uvita Fernández, cruzado, lejos de Marchiori.

Iban 8 minutos del primer capítulo del suplementario.

A partir de allí, nervios, ansiedad, pelos de punta. No es fácil asimilar el contexto para los equipos que juegan en su casa y, que además como Vélez, dispone de varios jóvenes, pocos caudillos.

En el ida y vuelta imposible, en el que cualquier cosa podía, pasar, pasó. Vélez estaba vivo: Martínez hizo una jugada de enganche y la pelota derivó en Godoy, otro pibe, en este caso de 20. La cancha era un festín. Hasta aplaudían de pie al gigante Leo Cristaldo, un paraguayo de 17 años, que dejó todo. Estaba al límite, no podía más.

Después, llegaron los penales. El héroe fue Marchiori y el definidor fue Dilan Godoy, el chico que había fallado un remate decisivo contra Boca por la Copa Argentina. El fútbol siempre ofrece revancha.