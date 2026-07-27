Los psicólogos coinciden en que Scaloni es el modelo de líder ideal: “Cercano, pero firme”

Tras la derrota de la Argentina ante España por la final del Mundial 2026, el psicólogo deportivo Adriel Levy analizó en diálogo con LN+ cómo los deportistas y el cuerpo técnico procesan el desgaste acumulado tras años de preparación.

Según el especialista, el equipo sufrió una combinación de agotamiento físico y una carga excesiva en cuestiones extrafutbolísticas, especialmente tras el encuentro frente a Inglaterra, lo que dificultó mantener el foco necesario para el tramo final del torneo.

En este marco, al ser consultado sobre el rol del entrenador, el experto no dudó en señalar a Lionel Scaloni como una figura clave en la gestión de este grupo. “Creo que es el modelo, lo que mostró hasta acá, el modelo ideal de liderazgo, cercano al jugador, una persona que escucha, pero firme para tomar decisiones, que conduce bien”.

El impacto de la derrota en los jugadores

El especialista resaltó que, aunque desde afuera pueda parecer frío al no celebrar eufóricamente, esta postura responde a la necesidad de mantener la conexión con el rendimiento inmediato. “Él tiene que tomar decisiones en base a lo que va a venir en el juego. Y no quiere decir que no lo sienta, porque siempre hubo sensibilidad”, destacó.

La capacidad de Scaloni para manejar las derrotas también fue valorada como un pilar fundamental de su gestión. En la conferencia de prensa posterior al partido, el director técnico manifestó: “Sabiendo que hemos dejado todo, tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final”.

Además, el entrenador subrayó una enseñanza clave sobre el espíritu competitivo: “Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá”.

Lionel Scaloni tras la derrota en la final del Mundial 2026 DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De hecho, una semana después de la derrota contra España, Scaloni decidió postear un mensaje en redes dirigido a los hinchas, les pidió disculpas por el resultado y por no traer de vuelta la copa.

“Sólo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”, expresó el DT.

Respecto a las imágenes de Lionel Messi al terminar el partido y la emoción de Lionel Messi en la conferencia de prensa, el profesional sostuvo: “A mí me parece fantástico, lo de Scaloni y lo de Messi, un equipo sensible. Sensible no quiere decir debilidad, sino que siente”.

Finalmente, el experto enfatizó que el trabajo posterior a una derrota exige un balance que permita al jugador gestionar el dolor deportivo. “Nadie le escapa a la autocrítica. Hubo errores puntuales, pero errores que son deportivos. Y sí, al jugador le quedan dando vueltas por la cabeza, pero también pensemos que ellos están acostumbrados a dar vuelta a la página”, concluyó.