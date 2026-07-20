Un psicólogo deportivo explicó en detalle los factores que fueron determinantes en la derrota de Argentina contra España

Tras la derrota de la selección argentina ante España, el psicólogo deportivo Adriel analizó en comunicación con LN+, el impacto del agotamiento acumulado y las distracciones del entorno que atravesaron los jugadores argentinos.

Según el especialista, el equipo experimentó una fatiga anímica producto de una seguidilla de compromisos de alta exigencia, donde el factor emocional resultó determinante para el desenlace final.

El impacto de la derrota en los jugadores

En diálogo sobre la preparación del plantel, Adriel señaló que los partidos previos, incluidos los enfrentamientos contra Cabo Verde, Egipto y Suiza, resultaron sumamente demandantes desde el plano psicológico.

“Desde lo mental, desde lo anímico, la adrenalina, que se traduce también en mucho cansancio físico, pocos días de recuperación, y bueno, el partido de Inglaterra con todo lo que rodeaba, cuestiones extra futbolísticas", sostuvo el especialista y enseguida agregó: “El equipo sin querer cayó en la trampa de pensar que ya estaba”, detalló.

“El rival influyó y el cansancio jugó por más que los jugadores puedan querer”, explicó Adriel. A su juicio, el equipo español llegó a la instancia definitiva con mayor frescura, mientras que Argentina debió lidiar con las secuelas de una planificación cargada de tensiones externas.

Los jugadores argentinos luego de la derrota en la final del Mundial 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El impacto de la derrota en los jugadores

Sobre la gestión del día después y el manejo de los errores individuales, el psicólogo enfatizó que los deportistas de élite poseen herramientas para superar los fallos puntuales, aunque admitió que la autocrítica es inevitable: “Ellos están acostumbrados a dar vuelta a la página”.

Respecto a la vulnerabilidad mostrada por jugadores como Lionel Messi al terminar el partido, Adriel valoró positivamente la expresión de sus emociones. “Me parece fantástico lo de Scaloni y lo de Messi, un equipo sensible; sensible no quiere decir debilidad, sino que siente”, afirmó.

Asimismo, el especialista calificó al técnico como un modelo ideal por su cercanía, capacidad de escucha y firmeza en la toma de decisiones: “Creo que Scaloni es el modelo, lo que mostró hasta acá, el modelo ideal de liderazgo, cercano al jugador, una persona que escucha, pero firme para tomar decisiones, que conduce bien”.

Lionel Scaloni tras la derrota PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Durante la conferencia de prensa posterior a la derrota, Scaloni reforzó esta visión al declarar: “Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota; estamos demostrando hoy que sabemos perder”. Ante este panorama, Adriel sugirió que el equipo debe atravesar un proceso de balance con “margen de maniobra y de error” antes de sacar conclusiones precipitadas, permitiendo que el tiempo ayude a procesar el golpe anímico sufrido.

Una final marcada por la tensión

El partido contra España estuvo atravesado por el nerviosismo y las protestas. Argentina debió afrontar parte de la final con diez futbolistas, mientras que Scaloni también recibió una tarjeta amarilla por reclamar una decisión arbitral desde la zona técnica.

El entrenador mostró su enojo ante una determinación del esloveno Slavko Vincic y fue amonestado en uno de los momentos de mayor tensión. Desde el banco, el cuerpo técnico buscó alternativas para sostener al equipo en inferioridad numérica, aunque Lautaro finalmente no fue elegido para ingresar.