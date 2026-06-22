Los récords de Lionel Messi: uno por uno, cuando los datos se confunden con la magia

Coincide con el 40º aniversario del doblete de Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial 1986, el otro genio de la historia del futbol argentino. En el mismo día, Lionel Messi marcó los dos goles en la victoria contra Austria que clasificaron a la Argentina para los dieciseisavos de final, además de convertirse en solitario en el máximo anotador de la Copa del Mundo.

Y algo más...

Casi una semana después de igualar el récord de Miroslav Klose (que llegó a 16 goles en Brasil 2014), Messi lideró la esforzada victoria albiceleste por 2 a 0 con dos goles que elevan el récord a 18 y que pudieron ser más, ya que al comienzo del partido el N° 10 falló un penal (“le pegué muy mal”, advirtió, analítico como siempre) y en la última jugada del partido tuvo un tiro libre que se fue apenas un un par de metros desviado, junto a la base de un palo.

Messi celebra hasta con un periodista de campo de juego AP

“Estoy muy feliz por el triunfo, fue importantísimo, duro, trabajado y nos da tranquilidad para lo que viene. El partido estuvo igualado, intenso... Estamos felices de sumar seis puntos”, declaró el rosarino nada más abandonar la cancha de los Dallas Cowboys, rendida al genio argentino, que disputa su sexto Mundial y que jugó su partido 28 en la Copa del Mundo, otros dos récords en su posesión.

Las marcas que quebró hoy

1) El récord de goles en la Copa Mundial de la FIFA, con 18.

2) Extendió el récord de partidos jugados de un Mundial, con 28.

3) El récord de partidos ganados por un futbolista en la historia de la Copa del Mundo, con 18.

4) El récord de minutos jugados en la Copa del Mundo, con 2489.

5) Anotó goles en seis partidos del Mundial consecutivos, por lo que alcanzó las marcas del francés Just Fontaine, en 1958, y del brasileño Jarizinho, en 1970.

Primer gol de Argentina vs Austria

En este caso, vale la pena la repetición de palabras. Messi, récord y magia, suelen ir en la misma sintonía.

El pleno de puntos tras dos jornadas clasificó directamente a dieciseisavos de final a la Argentina, que asegurará el primer puesto de la llave si Jordania no le gana a Argelia en el otro partido del Grupo J que se disputará durante esta madrugada.

De lo contrario, tendrá que esperar al próximo 27 de junio, otra vez en Dallas, para sellar el primer puesto contra los jordanos y cruzarse contra el segundo del Grupo H, el de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Segundo gol de Argentina vs Austria

Más tarde, en Filadelfia, jugará otra de las grandes favoritas, Francia, contra la débil Irak, un partido en el que el estadio abrió las puertas más tarde por el riesgo de tormenta. La diferencia de calidad entre unos y otros es abismal. Lo que podría llevar a Kylian Mbappé, que ya marcó un doblete frente a Senegal, a acercarse a Messi.

No obstante, teniendo en cuenta la edad de uno y otro (Mbappé tiene 27 años y Messi cumplirá este miércoles los 39), las proyecciones indican que el francés debería superar al argentino, quizás incluso en este Mundial, en función de los resultados de unos y otros.

🚨 Lionel Messi has now scored in SIX consecutive World Cup matches 🤯

- Australia

- Netherlands

- Croatia

- France

- Algeria

- Austria



He joins Just Fontaine (1958) and Jairzinho (1970) as the ONLY players in history to do it.

One more vs Jordan and he stands completely alone. pic.twitter.com/50YsepiN2n — StatLineX (@StatLineX) June 22, 2026

Lo de Messi, más allá de los datos, es colosal. Una de las marcas que cayó llevaba 56 años sin lograrse, y sólo dos jugadores en la historia lo habían hecho. Se trata de Just Fontaine y Jairzinho, que marcaron en seis partidos consecutivos por Mundiales. “Cuando alguien con (casi) 39 años puede anotar dos goles, y cinco en el inicio de una Copa del Mundial, marca la diferencia”, dijo Ralf Rangnick en la sala de prensa del At&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas.

“Ya sabíamos que Messi está en otro nivel y nos ha mostrado que no es uno de los mejores, sino el mejor”, afirmó el técnico alemán.

Lionel Messi, imperial Aníbal Greco - La Nación

Leo se refirió a los cinco tantos que acumula en la actual Copa del Mundo, destacó la forma en que llegaron sus conquistas, aunque no ocultó su fastidio por la ejecución fallida desde los doce pasos. “Se dieron de manera espectacular. Lástima el penal que erré. Uno nunca sabe. Estamos felices por el resultado y por lo que logramos”, señaló.

Más adelante, volvió sobre esa acción y admitió que terminó el primer tiempo con sensaciones encontradas. “Estaba con bronca porque erré el penal. Lo pateé muy mal, pero pudimos revertir la situación”, afirmó.