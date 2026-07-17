Los secretos de España: de por qué defiende tan bien y no le hacen goles a… cómo se los podría convertir Argentina

España no pierde hace 37 partidos y tiene apenas un gol en contra en todo el Mundial. Si a la Argentina de Scaloni, la más goleadora del certamen, le quedaba un último escollo para consagrarse bicampeona del mundo tenía que ser un rival de este calibre. Luis de la Fuente supo cambiar a tiempo en el inicio del torneo, ya que en el debut ante Cabo Verde, más allá de los 27 remates, se vio un equipo lento, lleno de “tiki tiki” y muy poca agresividad en ataque, sin cambios de ritmo. Así fue que ingresaron Dani Olmo y Alex Baena en la zona de volantes y Pedro Porro en el lateral derecho para darle otra profundidad a los avances y aportarle más definición a la posesión.

Más allá de que es un equipo que cuenta con un poder de desequilibrio individual en Lamine Yamal (todavía no llegó a su techo en este certamen) y tiene en un gran momento a Mikel Oyarzabal, su centrodelantero, la mayor virtud de España son la suma de sus partes, lo que ofrece como estructura colectiva.

Gol de Pedro Porro a Austria para el 2-0, tras un desborde de Baena por la izquierda y el centro atrás al punto penal; Cucurella fue quien le dio el pase a Baena

Si la llave puntual es Yamal con sus gambetas y desequilibrios de la derecha al centro para rematar él de manera directa o darle una asistencia a uno de los cuatro o cinco compañeros que respaldan cada avance, desde las búsquedas globales para España casi todo termina en el punto penal: España dio 517 pases para eliminar a Francia, pero sumó apenas a cinco gambetas. Recurrió a 438 desmarques (275 de ellos por los carriles centrales). No tuvo mucha más posesión que su rival (51%), pero –en líneas generales- visualmente parece controlar más la pelota. La clave está en la eficacia de pases y controles y en una simetría –respaldo escalonado de líneas- que se respeta tanto para atacar como para defender.

Gol de Oyarzabal a Austria tras una asistencia desde la izquierda de Cucurella al punto penal

Hay un par de búsquedas puntuales del ataque español. Primero, como tiene un buen juego interior, filtra pases por los carriles centrales y avanza tirando paredes, sobre todo con el aporte de sus laterales Pedro Porro y Cucurella. Incluso hay acciones que involucra a ambos, como la jugada del 3-0 de Oyarzabal a Arabia Saudita o los goles de Porro a Austria, tras una asistencia de Alex Baena, y ante Francia, luego de un gran pase de Olmo. Porro también participó del 1-0 a Bélgica, tras hacer una pared con Yamal metió el centro atrás al punto penal para el remate de Olmo (el rebote en Courtois finalizó en el gol de Fabián Ruiz). El gol de Alex Baena a Uruguay, si bien tuvo responsabilidad Muslera, vino con una mediavuelta desde el punto penal tras un centro de Llorente desde la derecha.

Gol de Fabián Ruiz a Bélgica; quien tomará un rebote del arquero luego de un centro atrás de Porro para Olmo

La jugada más clara en el 0-0 ante Cabo Verde fue una que Rodri le “pinchó” un pase para el ataque al espacio de Cucurella y éste la cruzó al medio para el remate en el travesaño de Ferrán en el punto penal.

Cucurella es una llave permanente de progresión, él asistió a Oyarzabal en el 3-0 a Austria y no para de proyectarse. De un ataque interior y vertical Olmo dejó mano a mano a Oyarzabal ante Portugal, pero el centrodelantero erró en la definición. Y justo ante el equipo de Cristiano Ronaldo, España logró el triunfo por 1-0 sobre el final con un ataque interior iniciado por Mikel Merino que fue definido por el propio Merino, tras recibir una asistencia de Ferrán.

Clip de "El análisis del gol de España frente a Portugal en el Mundial"

Y una de las mejores jugadas colectivas (e interiores) de España en el Mundial fue ante Francia, con esa pared que triangularon entre Olmo, Yamal y Fabián Ruiz que por poco no fue gol.

A la Francia de Deschamps, por ejemplo, le hizo casi el mismo gol tanto en la Nations League de hace un año, como en el actual Mundial, detalle observado por Bruno Distefano, periodista de TyC Sports y director técnico: Zubimendi filtró largo para Merino, éste tiró una pared con Oyarzabal y empezó a “atacar el espacio” en vertical. Hacia allí picó y terminó definiendo con un remate al primer palo (fue el 2-0 por la Nations League que luego terminó 5-4). En la reciente semifinal, el que filtró fue Pedro Porro, desde una posición de 8, para Dani Olmo, que pivoteó de primera para el mismo que le cedió la pelota: Porro hizo la diagonal interna y definió al primer palo del arquero (para el 2-0).

Segundo gol de Francia Vs. España

Si España va por afuera trata de terminar con un centro atrás, al punto penal. En el primer avance contra Portugal, tras un desborde de Yamal por la derecha y un centro atrás, el que evitó el gol de Baena fue Vitinha.

No tiene como prioridad rematar desde afuera del área, pero hizo un gol así, como el que anotó Merino ante Bélgica –tomando un rebote del arquero tras un disparo lejano del central Cubarsí-. Mientras todos se tientan con el pase, los que siguen intentando por esta vía son Baena y Oyarzabal.

Gol de Merino a Francia en 2025, por la Nations League; una acción muy parecida al gol de Pedro Porro a Francia para el 2-0 por la semifinal del Mundial 2026

El arquero como líbero y el arte de la “paciencia”

En defensa España se maneja con dos máximas: puede responder con la defensa alta, por eso a los adversarios le cobran muchos offiside, o se agrupa cerca de su arquero y le cierra sobre todo los pasillos interiores para obligar al rival a ir por afuera y tirar centros. Pero esto último tampoco resulta sencillo, ya que el parado defensivo muta del 4-2-3-1 o 4-3-3 (dependiendo el día) al 4-4-2, siendo Yamal el primer colaborador de Pedro Porro en la derecha y Alex Baena sobre la izquierda, con Cucurella. Arriba quedan sueltos Oyarzabal y Olmo, aunque este último también le hace coberturas a Baena cuando queda más cerca de respaldar un retroceso.

Unai Simon sale a cortar como líbero con la cabeza un contraataque de Francia vía Mbappé: España achica lejos y necesita del arquero como un defensor más CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si España resuelve un planteo con su última línea muy adelantada, Unai Simón está obligado a salir a cortar como líbero muchas veces y eso puede ser aprovechado por el ataque argentino. Cometió en este recorrido un par de fallas así el arquero, ante Bélgica y Francia, dejando los rechazos cortos, pero en ambos casos no fueron bien aprovechados por los rivales.

Cuando maneja este estilo, aparece Rodri no sólo como factor importante para el manejo de la pelota en ataque, sino también como presión alta ante la pérdida: es especialista en hacer foules tácticos para que no agarren mal parado de contraataque a España.

Porro no tiene intenciones de recuperar la pelota ante Dembelé: su misión es bloquearlo o que resuelva incómodo; Rodri lo respalda

Pero una de sus virtudes cuando defiende en un bloque bajo, con todos los futbolistas por detrás de la línea de la pelota (recurso que aplica sobre todo cuando está en ventaja) es que bloquea a presión, mantiene a sus futbolistas juntos y la prioridad no es recuperar la pelota, sino que el rival no avance. Cada jugador va como punta de lanza sobre el poseedor del balón pero nadie cae en la trampa de ningún amago ni pasa de largo con la marca. Tiene la virtud de la paciencia y el jugador español sólo se la juega a un anticipo defensivo u ofensivo si lo ve con un alto porcentaje de posibilidades de ganarlo.

Por eso es que los de la última línea están pendientes del jugador que tienen más cerca y, al mismo tiempo, tratan de que queden en offside: no es casualidad que, en los siete partidos del Mundial, sus adversarios sumen 23 posiciones adelantadas. Cabo Verde cayó 3 veces en offside, Arabia Saudita 3, Uruguay 5, Austria 5, Bélgica 1, Portugal 2 y Francia 4. Pedro Porro se destacó ante Francia controlando a Mbappé sin precipitarse ni dejarse llevar por la ansiedad: su objetivo no fue quitarle la pelota, sino llevarlo al crack de Real Madrid a que resuelva desde el ángulo más incómodo.

Si España se pone en ventaja, pasa a defender en un bloque bajo, como en esta imagen vs. Austria: todos presionan de manera simétrica y recupera el equipo

Ante este bloque cerrado y simétrico, donde pocas veces ofrece fisuras, quien encontró la forma de vulnerarlo con un gol fue Bélgica, con tres toques de primera sobre el sector derecho, incluidos el centro de Castagne y el cabezazo de De Ketelaere para el 1-1 parcial. Por la misma vía casi le convierte el belga Maxim de Cuyper luego de otra acción precisa y veloz de Doku. Y con pases de primera también le creó una situación de riesgo clara Austria, generó una triangulación aunque luego la acción no fue bien definida por Chukwuemeka. Pero así, con pases de primera que exigen una alta precisión, es cierto, los adversarios pueden romper a esa defensa que no suele recibir goles. Esto está en el ADN argentino y podría ser una variable de búsqueda para sorprender con velocidad y precisión a España.

También se puede abrir una grieta defensiva en España si se buscan con centros pasados al segundo palo. El punto positivo para Argentina –además de su amor propio y corazón, que son capaces de descifrar cualquier cerrojo- es que tiene varios caminos para llegar al gol, no depende de una sola partitura.

Defensa en bloque bajo vs. Bélgica y gol de Deketelaere, de cabeza, tras recibir un centro desde la derecha: un ataque con pases y resolución de primera desarmó a España

Pero dentro de las estrategias también Scaloni puede tomar una frase que usó De la Fuente luego de eliminar a Francia: “Tenemos el mejor equipo del mundo”. Carlos Bianchi, como lo hizo con Felipao Scolari en la previa de la final de vuelta entre Palmeiras y Boca en Brasil (2000), empapelaría este domingo el vestuario argentino del estadio Nueva York Nueva Jersey como el último plus motivador de cara a la gran final.

Así como se vio ante Inglaterra una batalla táctica entre Scaloni y Tuchel, lo mismo sucederá con De la Fuente. Dos entrenadores que se conocen y mucho. No es poca cosa que la Argentina haya jugado su mejor partido del Mundial en las semifinales. Lo demás, como siempre, estará en los detalles.