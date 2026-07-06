Mikel Merino y su “avivada” para el gol de España ante Portugal: recibió la falta, hizo rápido el tiro libre y definió como 9

España ya está en los cuartos de final del Mundial. Le ganó a Portugal sobre el final por 1-0 y casi no festejó. En realidad, lo hizo normal, como si de entrada se esperara haber conseguido este boleto. El equipo de Luis de la Fuente es uno de los grandes candidatos al título y, más allá de algún sobresalto y de no tener todo bajo control el choque ante los liderados por Cristiano Ronaldo ni siquiera luego de ponerse en ventaja, se impuso merecidamente.

Muchas veces los partidos se resuelven por detalles. España había tenido más tiempo la pelota (una posesión del 56% contra el 44% de Portugal) y había contado con las chances más claras, pero el gol decisivo, el que le dio el boleto a la próxima instancia del Mundial lo hizo Mikel Merino, que había ingresado apenas cinco minutos antes.

Mikel Merino define con cara interna para España en el partido contra Portugal, en los octavos de final del Mundial Julio Cortez - AP

Ni Lamine Yamal, que fue de más a menos, ni Mikel Oyarzábal, que falló un mano a mano increíble en el primer tiempo; ni Dani Olmo, de buen rendimiento; ni Alex Baena, que tuvo un muy buen remate que le desvió el arquero. Este lunes hasta las proyecciones de Cucurella estuvieron apagadas. Y el equipo de De la Fuente también sufrió porque sobre el final, dos cabezazos (primero de Bernardo Silva y luego de Joao Neves) pudieron haber mandado el partido al alargue.

El mediocampista zurdo de Arsenal había ingresado por Dani Olmo (el otro cambio a los 40 fue el de Fabián Ruiz por Pedri) y fue protagonista central para evitar que España vaya al tiempo suplementario. Y en una de las primeras pelotas que tocó Merino, aceleró e hizo amonestar a Bernardo Silva, que lo salió a cruzar contra la banda izquierda.

Merino en el gol de España

Clip de "El análisis del gol de España frente a Portugal en el Mundial"

Y luego protagonizó la “avivada” de la tarde, acompañada por un movimiento digno de un futbolista concentrado y enfocado en ganar el Mundial. Merino recibió un pase de Rodri y, al mismo tiempo, una falta de Bernardo Silva desde atrás (¿habría quedado algo pendiente del cruce anterior?). Merino cayó, tomó la pelota pero se levantó enseguida y jugó rápido el balón hacia la izquierda, para Fabián Ruiz. La acción siguió con más toques, mientras Merino se fue moviendo vertical al área. Fabián Ruiz jugó con Rodri, éste filtró para Ferrán (otro muy buen ingreso) y Ferrán asistió con un pase filtrado para que Merino aparezca como 9 y defina con un pase al primer palo. Golazo.

Muchas veces el futbolista que ingresa tarda en entrar en la sintonía del partido. Cuesta encontrar el pulso o el ritmo y velocidad de pelota con el que quienes arrancaron fueron subiendo la temperatura. Y más en un Mundial. Pero Merino ingresó con el enfoque que todo DT desea: en muy pocos minutos no sólo estuvo atento a participar como nexo ofensivo sin necesidad de esperar al alargue para intentar lucirse sino que fue generador y definidor de un gol para el recuerdo.

Lo mejor del partido

España vs Portugal - Mundial 2026

De la Fuente lo elogió luego del partido: “Mikel Merino no falla nunca, es un valor seguro, nos dio la Eurocopa (gol a Alemania en cuartos de final, en la prórroga, para ganar 2-1) y en los momentos oportunos siempre está, es un futbolista que es de los mejores del mundo en su posición. Podemos tener jugadores en el banco de suplentes que en cualquier otra selección serían titulares. Tomo las decisiones pensando en lo mejor para el equipo, no soy ventajista nunca, podría serlo ahora pero no lo soy... Mikel da un rendimiento excepcional y está siempre donde tiene que estar”.

Mientras España todavía espera levantar vuelo con un rendimiento colectivo más sostenido y con más variantes ofensivas, Merino dijo presente para sumarle alternativas de gol y (también) ilusión para lograr el campeonato del mundo.