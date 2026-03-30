Los últimos pasajes al Mundial: algunos ausentes harán ruido en la lista de Scaloni

No habrá un nombre estelar ausente como el de Diego Maradona en 1978. Como Ramón Díaz en Italia ’90. Como Claudio Caniggia en el ‘98, o Juan Román Riquelme y Javier Saviola en el 2002, o Juan Sebastián Verón en el 2006, o Javier Zanetti y Esteban Cambiasso en el 2010, o Carlos Tevez en el 2014, o hasta un Lautaro Martínez de 20 años en 2018… pero varios futbolistas que pertenecen al recambio de los campeones del mundo se perderán la Copa de 2026. No hay lugar para todos, una situación por la que Lionel Scaloni no atravesó cuando tuvo que cortar la lista para Qatar. ¿Quién faltó? No hubo ausencias significativas, salvo la dolorosa lesión de Giovani Lo Celso. Incluso, a última hora se bajaron Nicolás González y Joaquín Correa, por diversas dolencias, y se sumaron Thiago Almada y Ángel Correa. Nada especial. Quizás, faltó Gio Simeone, que se encontraba en su mejor temporada en Napoli, pero no hubo reclamos ni reproches.

Una preocupación para Lionel Scaloni: decidir quiénes no viajarán al Mundial (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Si la nómina incluyera a 23 apellidos casi ni habría márgenes para las especulaciones ni el debate. Es que a 73 días del Mundial, entre 21 y 22 pasajes ya están emitidos. Y en este lote aparecen los siete nuevos, los reemplazantes de los campeones en Lusail. Vale detenerse en el detalle desde el cupo, no desde los perfiles: Juan Musso o Walter Benítez por Franco Armani; Leonardo Balerdi por Pezzella; Marcos Senesi o Facundo Medina por Foyth; Giuliano Simeone por Ángel Correa; Nicolás González por Di María; Nicolás Paz por ‘Papu’ Gómez, y Gio Lo Celso –si finalmente lograr domar a un físico traicionero- por Guido Rodríguez.

De confirmarse estas variantes, en comparación con Qatar, Scaloni reforzará el andarivel izquierdo de la retaguardia, sumará vértigo y retroceso por las bandas (con Giuliano y Nico González) y sumará una pieza de manejo y creación en Lo Celso por Guido Rodríguez. Nadie, claro, tendrá la jerarquía y el desequilibrio de Di María, el campeón del mundo insustituible.

Ausente por decisión propia: Ángel Di María eligió el camino del adiós tras la Copa América 2024 Aníbal Greco

Pero además, se podrían abrir otros dos cupos en la nómina: las vacantes que dejarían Paulo Dybala y un Marcos Acuña de 34 años que añora su mejor versión. ¿Candidatos? Sobran, el tema es cómo mantener equilibrada la lista desde la versatilidad de los elegidos. Por un lado, Flaco López –ya sin la competencia de Joaquín Panichelli- persigue un espacio que Scaloni no ofreció en Qatar: el de tercer centroatacante. Valentín Barco presiona desde su polifuncionalidad y crecimiento en Estrasburgo, mientras que Máximo Perrone propone un volante más posicional que la paleta casi no contempla para defender el título en Norteamérica. ¿Y Franco Mastantuono? ¿Y Gianluca Prestianni? Precisamente ellos refuerzan el concepto: demasiados aspirantes para contadísimas plazas. Habrá desahuciados en ese compacto lote de segundas guitarras que han impulsado la renovación de la selección.

Giovani Lo Celso es uno de los preferidos de Scaloni, pero los problemas físicos que arrastra no juegan en su favor LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Atención, y para entenderlo mejor: si Scaloni finalmente prefiere sostener a Acuña y Lo Celso llega en forma física, solo queda un cupo entre 26. Apenas uno para que se lo disputen características tan diversas como las de Barco, Flaco López, Mastantuono o Prestianni. No hay más espacio, y eso que aunque el Covid es un amargo recuerdo, la FIFA mantuvo la lista ampliada. ¿Y si hubiese vuelto a los 23 que establecía el reglamento hasta Rusia 2018? Scaloni tendría que ser más antipático, aún.

Conviene repasar el archivo para buscar parámetros o conductas. En el último amistoso previo a la lista final para Qatar, ¿alguien se ganó el lugar? No: los 14 futbolistas –hubo tres cambios- que golearon 3-0 a Jamaica, en septiembre de 2022 en New Jersey, pertenecían a la base de Scaloni. Al mes siguiente, el DT elevó una lista preliminar de 48 jugadores. ¿Algunas curiosidades? Figuraban Agustín Marchesín (Celta) y Agustín Rossi (Boca); Emiliano Buendía (Aston Villa), Nicolás Domínguez (Bologna), Roberto Pereyra (Udinese), Maximiliano Meza (Monterrey), Valentín Carboni (Inter), Matías Soulé (Juventus), Nicolás Paz (Real Madrid Castilla) y Luka Romero (Lazio); Lucas Ocampos (Ajax), Lucas Alario (Eintracht Frankfurt), Giovanni Simeone (Napoli) y Alejandro Garnacho (Manchester United). Todos apellidos familiares.

Thiago Almada, uno de los jugadores que ingresaron a última hora en el plantel de Qatar 2022 Marcos Brindicci - Getty Images South America

Cuando Scaloni definió los 26, quedaron cuatro reservas en caso de emergencia: Almada, Ángel Correa, Musso y Medina. El entrenador necesitó echar mano, y los dos primeros tienen su medalla de campeones del mundo: Thiago jugó 7 minutos contra Polonia, y Correa ingresó 4 minutos ante Croacia.

Ahora, ya saben que se perderán el Mundial los lesionados Juan Foyth, Valentín Carboni y Joaquín Panichelli. Y relegados hasta la exclusión figuran Garnacho, ‘Taty’ Castellanos, el ‘Diablito’ Echeverri, Buendía, Franco Buonanotte, Santi Castro, Nicolás Domínguez y Soulé. Como seguramente Giay, Gabriel Rojas y Martínez Quarta. Tampoco estarán Cambeses, Musso/Benítez, Senesi/Facundo Medina y aún se verá por Flaco López. Y a ellos habrá que sumarles, quizás, a Barco, Perrone, Prestianni y hasta Mastantuono, la venta más cara en la historia del fútbol argentino por US$72,6 millones. Prácticamente la lista completa de una selección con un atractivo potencial. Es la abundancia que incomoda, un escenario que en 2022 Scaloni no tuvo que atravesar.