Lucas Passerini erró ante Huracán un penal de “patea y termina”, pero Sarmiento le permitió una pequeña revancha

Nueve días después, Lucas Passerini tuvo su revancha. Es cierto que el gusto no es el mismo que pudo haber disfrutado aquel viernes ante Huracán, en Barrio Alberdi, pero la urgencia por sacarse la espina inmediatamente con un gol importante existía para este tipo de goleadores. Eso sucedió en Junín este domingo. No fueron tres puntos, pero sí uno que mantiene a Belgrano entre los ocho primeros de la zona B del torneo Clausura. Como si fuera un déjà vu cruel y bondadoso a la vez, en la última jugada del partido volvió a oír el famoso “patea y se termina” y, esta vez, no dejó pasar la oportunidad del penal para convertir el 1-1 final contra Sarmiento.

La pasada fecha había generado enojos en los hinchas piratas, puntualmente con el formoseño, de 32 años, un centroatacante que tiene un margen mínimo de tolerancia en la parcialidad desde que reapareció en 2025 tras la grave lesión de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Lo han murmurado en repetidas ocasiones. Y si la coronación de Belgrano en el último Apertura se cerró con la figura sobresaliente de Nicolás Fernández, Passerini quedó varios kilómetros detrás de “Uvita” en la preferencia popular.

Lucas Passerini se hace difícil de marcar para los defensores, pero los hinchas cordobeses no terminan de encariñarse. Belgrano de Córdoba

Por eso, los fáciles reproches en el pasado fin de semana. El Pirata igualaba de local ante el Globo, pero en la última jugada apareció una infracción dentro del área sobre Lucas Zelarayán. En el quinto minuto de adición, acaso el tiempo añadido. Entonces, Luis Lobo Medina indicó que la ejecución no incluiría un rebote posible. Se terminaba con el gol y los tres puntos en el bolsillo. Claro, esa era la imaginación optimista. Sin embargo, el Tanque intentó asegurarla tan arriba que la pelota reventó el travesaño. Sus gestos de resignación lo dijeron todo: se tapó el rostro con la camiseta y, serio, su cabeza se movió de lado a lado. No había consuelo.

Llegó, de alguna manera, esta tarde. Porque el equipo de Ricardo Zielinski caía desde los 33 minutos por el gol de Junior Marabel, que contó con la fortuna de que el penal que le tapó Thiago Cardozo le devolvió la definición a su merced. Y el empate le costó destrabarlo. Incluso, con los dos delanteros en el campo desde que Passerini ingresó a los 19 minutos del complemento. Aunque el final parecía símil: a los 46, bajó la pelota con el pecho cerca del área chica, pero la definición encontró la salvada del arquero Thyago Ayala.

El paraguayo Junior Marabel aprovechó el rebote del penal que le contuvo Thiago Cardozo y anotó para Sarmiento. Sarmiento

Como en Córdoba, cinco fueron los minutos adicionados, esta vez por el juez Felipe Viola. Y cuando estaba prácticamente con el silbato en la boca para dar por finalizado el triunfo Verde, desde la cabina VAR iniciaron la comunicación a la par del reclamo desesperado de los visitantes. Había mano de Gastón González en el área local tras un centro de Alcides Benítez. Al igual que el penal para Sarmiento, el referí necesitó la revisión en cabina: penal indudable.

Entonces, volvió el “Patea y termina” al noveno minuto extra. Presión absoluta, recuerdo inmediato. Necesidad de revancha obsesiva, lo que -a veces- puede atentar contra el objetivo grupal. No obstante, sus compañeros están con él y, evidentemente, el cuerpo técnico también: el apoyo fue total. Debía hacerse cargo él para sacarse rápido la bronca pasada.

El compacto de Sarmiento 1 vs. Belgrano 1

Así fue. Se paró con decisión y la misma serenidad, como si nada hubiese ocurrido. Nada de ajustar: remató cruzado y al lado contrario al que se la jugó Ayala. Justo sobre el minuto 100. El grupo lo abrazó en el festejo, todo un mensaje: este Belgrano, el campeón del fútbol argentino, no pierde la unión ni la fuerza. Y contra los murmullos amigos, prefiere tener a su goleador con el ánimo en alza.