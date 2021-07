Lucas Pratto. “Me hubiese gustado que Gallardo me dijera que no me tenía en cuenta”

Mensajes de sus ahora ex compañeros, que quieren saber cómo está en la rehabilitación después de la operación. Hasta el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, lo despidió como un simpatizante millonario más: “Gracias Oso por todas las alegrías que nos diste. Te deseamos siempre lo mejor”. Lucas Pratto, horas después de rescindir su vínculo con el club de Núñez, al que llegó en 2018 y que le dio grandes alegrías, entre ellas, la conquista de la Copa Libertadores en Madrid y frente a Boca, vive horas particulares, de sensaciones ambiguas. Porque por un lado, siente el afecto de los jugadores y de los hinchas en la calle y le hubiese gustado continuar un año más, y por otro trata de asimilar que es un ciclo cumplido. Y sin ser duramente crítico, queda en claro que el mayor cortocircuito lo ha tenido con el entrenador, Marcelo Gallardo, con el que se fue distanciando con el transcurrir del tiempo.

El festejo de Pratto en Madrid por pedido de su hija Pía, de 8 años Archivo

“Me hubiese gustado que Gallardo me dijera que no me tenía en cuenta”, lanza cuando se le consulta, durante una entrevista por TyC Sports, sobre las formas en las que se va del club en el que también fue figura preponderante en la final de la Recopa Sudamericana 2019 frente a Atlético Paranaense. Luego de esa definición a doble partido, a mediados de 2019, Pratto tuvo una lesión de sacro y jamás volvió a ser el que fue. Le costó la readaptación al ritmo futbolístico del equipo y el DT tampoco le brindó una posibilidad clara de ganarse otra vez el puesto. “No tuve esos cuatro o cinco partidos seguidos que necesitás para sentirte bien y tomar confianza”, señaló el Oso, que se formó en Boca y luego descolló en Vélez y en Atlético Mineiro.

En más de una ocasión durante la charla dejó en claro que su idea siempre fue seguir en River. Más allá de las diferencias económicas que existieron, ya que tenía un contrato muy alto (su pase, en 2018, fue por 14 millones de dólares, la inversión más alta que hizo el club), Pratto no duda: “Nunca me quise ir. Di todo por el club y nadie me puede reprochar nada”.

Lucas Pratto en el hospital en Rotterdam, donde fue operado

Sobre su partida a Holanda, para jugar a préstamo en Feyenoord, donde hace unos meses sufrió la grave lesión (fractura de peroné y ligamentaria de tobillo), Pratto señaló. “Cuando me fui de River, el club hacía un año y medio que no me pagaba; los dirigentes en estos días hicieron un esfuerzo para que las cosas terminen bien”. Aunque no fue preciso con la cifra, se habla de que la suma que se le adeudaba oscilaba en los dos millones de dólares.

"De 1 a 10, la relación con Gallardo terminó en un 5. Lo valoro mucho porque me ayudó" FotoBAIRES

Tampoco duda Pratto, de 33 años, sobre sus condiciones y todo lo que aún está en condiciones de dar: “Quiero ir a un lugar en donde pueda competir y pueda tener alto rendimiento; en River no iba a ser tenido en cuenta. Me decían que era importante y me ponían cuatro minutos. Me hubiese gustado despedirme de la gente de River de otra forma. No me dijeron las decisiones en la cara”.

La llegada a River y las sonrisas con el presidente D'Onofrio

En su momento, cuando llegó a River, Pratto dijo que era un momento muy especial de su vida, que “soñaba con que me dirigiera Gallardo”. ¿Cómo terminó su relación con el entrenador? “Y, diría que terminó por la mitad, en un 5. Pero ojo, es una persona que me ayudó mucho. Valoro la manera como me apoyó cuando me tocó ser jugador de River”.

Inevitable fue la mención a las finales con Boca en la Libertadores de 2018. Por su gol del empate 1-1, sacando del medio de la cancha en la Bombonera luego del primer tanto xeneize, y sobre todo por el del empate transitorio, también 1-1, en el Santiago Bernabeu, en la final de vuelta.

"¿El gol más lindo? El que le hicimos a Boca sacando del medio. Fue psicológico"

“El gol más lindo fue el que convertí cuando sacamos del medio, sin dudas”, señala Pratto. Sin dejar de destacar la importancia del que marcó semanas más tarde en Madrid. “Pero si tengo que elegir un gol me quedo con el de la Bombonera, fue psicológico, sacando del medio. El Pity Martínez nunca iba para adelante, y esa vez lo hizo, salió Magallán, me había picado mal. Germán Lux me había dicho antes del partido que iba a hacer un gol”.

En las últimas horas habló con varios de sus ex compañeros. Aunque hizo especial hincapié en dos de ellos. “Más allá de lo futbolístico, recalco mucho lo de la persona. Enzo Pérez y Bruno Zuculini son dos personas que me ayudaron mucho a mí”. Y hasta se acordó de Nacho Fernández. “Es mi amigo, lo quiero mucho, y por eso mi deseo es que gane Atlético Mineiro y se clasifique. Que pasen Mineiro y River, que además son dos clubes en los que jugué y me dejaron muchas alegrías”, sostuvo sobre los duelos de este martes, entre Mineiro y Boca, y el del miércoles, entre el Millonario con Argentinos Juniors, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Y qué pasaría si lo llama Román?, una pregunta que se escucha seguido cada vez que aparece un nombre importante en escena y el supuesto poder de seducción que establece Juan Román Riquelme, hoy dirirgente xeneize. “No hay chance. Salí de Boca, tengo buenos recuerdos, siempre fui agradecido por la formación que me dieron, pero no tuve oportunidades en Primera y me crucé con ciertos dirigentes de los que no me quedan buenos recuerdos”, sentenció con crudeza Pratto.

El Oso Pratto con el oso que se hizo famoso en las tribunas Copa Libertadores

Sobre el futuro, y si bien aclaró que está abierto a cualquier propuesta de otros equipos, Pratto no descartó... volver. “¿Una vuelta a River? Sí, claro, siempre querés volver a un club donde pasaste tantas cosas lindas. Pero recién me estoy yendo. Se verá. Lo único que les puedo decir a los hinchas de River es que les agradezco por el cariño. Espero que podamos volver a encontrarnos en algún lugar. Me hicieron sentir muy feliz en estos años”, remató el Oso Pratto.

LA NACION