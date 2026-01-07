Lucas Pratto jugará en Coquimbo Unido y buscará convertirse en el máximo goleador argentino de la Copa Libertadores

Lucas Pratto fue presentado este martes como refuerzo de Coquimbo Unido, el campeón chileno que jugará la Copa Libertadores 2026. El Oso está ante una posibilidad histórica: si anota dos goles, se convertirá en el argentino con más tantos en la historia del certamen continental.

A los 37 años, el delantero nacido en La Plata tendrá una nueva oportunidad internacional tras su breve paso por Sarmiento de Junín, donde jugó solo nueve partidos y no marcó goles. Su fichaje por Coquimbo no solo representa una apuesta por su experiencia y jerarquía, sino también la chance concreta de quedar como líder de una tabla que reúne a algunos de los máximos íconos del fútbol argentino en Sudamérica.

La presentación oficial por parte del club este martes, estuvo acompañada de una fuerte impronta: “Jerarquía internacional directo a Coquimbo”, destacaron desde el club en un video publicado en redes sociales. Y añadieron: “El atacante será parte de la Copa CONMEBOL Libertadores de América, donde está a las puertas de un hito histórico”.

✍️ JERARQUÍA INTERNACIONAL DIRECTO A COQUIMBO 💛🏆🖤



El refuerzo que confirmó su arribo al puerto es Lucas David Pratto, delantero argentino de 1,87 m, goleador de trayectoria consagrada y recorrido de élite en Sudamérica y Europa



— Coquimbo Unido (@coquimbounido) January 6, 2026

Actualmente, Pratto suma 30 goles en la Copa Libertadores, marcados con cuatro camisetas distintas: River (9), donde logró sus mejores actuaciones en este torneo, Vélez (8), Atlético Mineiro (7) y Universidad Católica (6). Esa cifra lo ubica a sólo uno de los máximos artilleros argentinos históricos en el torneo: Daniel Onega, quien ostenta 31 conquistas, todos con la camiseta de River entre 1966 y 1971.

Si convierte al menos dos goles en esta edición, el Oso no solo alcanzará esa marca, sino que la superará y se posicionará además por encima de otros goleadores sudamericanos en actividad como el brasileño Gabigol y el colombiano Miguel Borja, también exmillonario, ambos con 31, pero sin participación confirmada en la edición 2026. Además, quedaría a solo cuatro de alcanzar el top 3 histórico, igualando los 36 del uruguayo Pedro Rocha.

Pratto firmará contrato por una temporada y disputará la fase de grupos con el conjunto trasandino, que se clasificó como campeón del torneo local en 2025 y será parte del bombo 3 en el sorteo de la Libertadores. Según información difundida por el periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, el vínculo se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Lucas Pratto durante su corta etapa en Sarmiento, jugando ante River en el Más Monumental NICOLAS ABOAF

Será la segunda experiencia del exdelantero de Boca y River en el fútbol chileno: entre 2010 y 2011 jugó en Universidad Católica, en el que se consagró campeón del Torneo Apertura, anotó 16 goles y dio 12 asistencias en 46 partidos. Ese rendimiento le permitió dar el salto al Genoa de Italia y consolidar una carrera de proyección internacional.

Además del récord personal que buscará en la Libertadores, Pratto intentará aportar su jerarquía ofensiva a un plantel que contará con varios compatriotas: los defensores Bruno Cabrera y Elvis Hernández, los mediocampistas Dylan Glaby, Alejandro Camargo y Nahuel Donadell, y los delanteros Nicolás Johansen y Guido Vadalá, surgido del Xeneize.

Lucas Pratto dejó una huella indeleble en la historia reciente de River Plate, especialmente con su participación clave en la obtención de la Copa Libertadores 2018, cuyo desenlace se produjo en Madrid, con la recordada final ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu.

Aquel título le valió el reconocimiento eterno de los hinchas millonarios, aunque su paso por el club también incluyó momentos difíciles, como su error en la final de Lima 2019 ante Flamengo, y una salida conflictiva en 2021 luego de una lesión sufrida en Feyenoord, cuando fue cedido a préstamo.

Lucas Pratto realizando su famoso festejo "Modo Oso" durante su etapa en River Fabián Marelli - LA NACION

En declaraciones posteriores, Pratto cuestionó el trato recibido por parte del cuerpo técnico y la dirigencia de River tras esa lesión: “Pretendían que hiciera la recuperación solo, con un doctor y un profe de la Reserva. Les dije que no. Me pagaban la deuda o me consideraba jugador libre”, explicó en una entrevista con Juan Pablo Varsky.

Tras su desvinculación, el delantero volvió a Vélez, pasó por Defensa y Justicia, jugó en Olimpia de Paraguay bajo la dirección técnica de Martín Palermo, y, finalmente llegó a Sarmiento, donde tras seis meses decidió rescindir su contrato. En todo ese trascurso de cuatro años marcó 18 goles, un número bajo para sus registros.

Si bien es difícil proyectar qué rendimiento podrá ofrecer en una competencia tan exigente a los 37 años, Pratto llega con la ambición intacta de seguir marcando hitos en una carrera que ya lo llevó por la elite del fútbol sudamericano y europeo. La Libertadores lo espera una vez más. Y con solo dos gritos más, el Oso puede alcanzar un lugar que hasta ahora ocupa otro goleador millonario.