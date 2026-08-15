Lucas Torreira quiere irse de Turquía tras ser amenazado por un hombre que ya lo había atacado

El futbolista uruguayo Lucas Torreira le solicitó a su representante, Pablo Betancur, que gestione su salida de Turquía y del Galatasaray después de sufrir un nuevo episodio de violencia que involucra por segunda vez a la misma persona que lo había atacado en mayo pasado en un centro comercial de Estambul.

Obsesionado con su mujer, la actriz y modelo Devrim Ozkan, la persona identificada por entonces como Yusuf Y, de 32 años, golpeó imprevistamente al jugador aquel día, según los documentos judiciales difundidos en ese momento por la justicia local. Estuvo detenido cuatro meses, recuperó su libertad este miércoles y, según trascendió ahora, volvió a aparecer con una amenaza. “He venido a terminar el trabajo que empecé”, dijo al interceptar y hostigar a Eray, el chofer del mediocampista.

Por este nuevo episodio, la Policía de Turquía inició una nueva investigación que tiene como ejes a Torreira, su señora y al agresor, que tiene una orden de restricción perimetral respecto de la pareja, que lo había denunciado previamente, y envió el mensaje a través del conductor que los suele trasladar.

El mediocampista uruguayo Lucas Torreira junto a la actriz Devrim Özkan, su actual pareja Instagram

El atacante, según el informe policial citado por el diario Hürriyet, ya había publicado amenazas en sus redes sociales y acumulaba antecedentes por lesiones dolosas. El informe consigna que aquella vez actuó movido por celos y un odio que alimentaba hacía un año por la relación del futbolista con una mujer a la que decía amar de forma platónica.

“Después de ver fotos de ella con Lucas Torreira hace un año, comencé a odiarlo”, declaró el sospechoso ante la Justicia. También admitió que aseguró que acudió al shopping “con la intención de hacerle daño” tras conocer su ubicación mediante un posteo en redes sociales de la pareja. “Al enterarme a través de una publicación en Instagram donde se encontraban Torreira y su familia, en un momento de ira impulsiva, tomé un taxi comercial cuyo número de placa no recuerdo para ir al lugar e intentar hacerle daño a Torreira. En cuanto lo vi, le di un puñetazo en la cara”, amplió en su declaración.

Los tiempos felices de Lucas Torreira en Galatasaray pueden ser una historia que no continúe tras una nueva amenaza sufrida Khalil Hamra - AP

Después de aquella agresión se produjo un forcejeo y el conductor del jugador uruguayo intervino para separarlos. Fue allí cuando Yusuf intentó escapar en otro taxi, pero fue interceptado y detenido por efectivos policiales a poco de abandonar el centro comercial.

Por su parte, el futbolista confirmó ante la policía que su novia ya había denunciado anteriormente al agresor, por acoso, y también presentó una demanda penal por el ataque anterior. Ahora, la reincidencia lleva a que la pareja tome una decisión más extrema.

Lucas Torreira lucha por la pelota con Lionel Messi, en un partido entre Argentina y Uruguay Ricardo Mazalan - AP

Mientras la Policía turca investiga el nuevo ataque y las circunstancias que rodearon el amenazante mensaje que llegó al chofer, el futuro de Torreira en ese país quedó en duda. Tiene contrato con Galatasaray hasta el 30 de junio de 2028, tras renovar su vínculo en abril de 2025, pero ahora vuelve a desear irse, como cuando se lo involucró muy cerca de llegar a Boca, club del que ya ha expresado su fanatismo, su intención de jugar y siempre aparece en el radar en cada mercado de pases.