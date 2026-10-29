Lucas Trejo vivió una tragedia en Venezuela y se emocionó al recordar un gesto de Messi y la ayuda de Antonela

Lucas Trejo, un futbolista argentino, vivió un auténtico drama a fines de junio pasado, cuando una serie de terremotos azotaron Venezuela.

A raíz de ese fenómeno climático que arrasó con todo lo que tenía por delante, el jugador, que se desempeñaba en el club Marítimo de La Guaira, encendió las alarmas con un desesperado pedido para encontrar a su familia compuesta por su pareja Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella. “No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, suplicó el futbolista de 38 años, sobre la desaparición de sus seres queridos en un edificio de la zona de Playa Grande.

Días después, se encontraron sus cuerpos.

Lucas Trejo, en una imagen con sus seres queridos

A un mes del impacto que dejó un saldo de más de 5000 personas muertas, Trejo publicó una sentida carta en sus redes sociales y aseguró que atravesó “el peor momento” de su vida.

“Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: la vida de ellos no va a ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir”, escribió.

Deportivo La Guaira publicó un comunicado sobre la situación de los familiares de Lucas Trejo X Deportivo La Guaira

La familia del jugador argentino fue hallada sin vida el 29 de junio, cinco días después del doble terremoto. La noticia fue confirmada por Edson Tortolero, el futbolista de un club venezolano que se había sumado a las tareas de rescate.

A cuatro meses del dolor, Trejo reveló el conmovedor gesto de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que tuvieron con sus seres más cercanos. En una charla emotiva con radio La Red, aseguró que ya no tiene ganas de jugar al fútbol.

🗣️ LUCAS TREJO CONTÓ LA AYUDA QUE RECIBIÓ DE ANTONELA ROCCUZZO Y EL GESTO DE LIONEL MESSI QUE LO EMOCIONÓ



El futbolista argentino rompió el silencio con @MarcePalaciosMP para hablar por primera vez luego del terremoto en Venezuela donde fallecieron su esposa y sus dos hijos. pic.twitter.com/4FYMPOOQPQ — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) October 29, 2026

“Sin mi familia no vale la pena volver al fútbol, seguir jugando no está en mis prioridades, perdí totalmente las ganas”, expresó el futbolista al inicio de la entrevista. Al mismo tiempo, mencionó a Lionel Messi. “Cuando llegué a Córdoba me enviaron dos valijas de Inter Miami: una de los trabajadores del club y otra de Leo Messi, con camisetas de él, zapatillas y botines”. En ese sentido, agradeció la solidaridad por parte del excapitán argentino y la sensibilidad que demostró en un momento tan delicado.

Trejo recordó los difíciles días que pasó junto a sus amigos y compañeros mientras buscaban y esperaban noticias entre los escombros. “Estuvimos tres días al lado de un edificio, entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz. No había comida ni bebida. Estaba con mis amigos. Éramos entre 15 y 30 personas que estábamos todo el día”, relató.

Trejo, en un entrenamiento @lucastrejo_lt

En medio de esa situación, Antonela intervino a través de su fundación para brindarles asistencia. “La primera persona que me ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela con su fundación. Nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento, para que no nos faltara nada. Tuvimos internet”, explicó.

La esposa y los dos hijos de Trejo se encontraban en su domicilio en Playa Grande al momento que ocurrió el sismo.

Trejo nació en Córdoba y se desempeñaba como marcador central. Sus primeros pasos en el fútbol se dieron en la liga provincial con los colores del club Las Flores y Atalaya. Luego, sin poder escalar a nivel nacional, viajó a España por recomendación de su coterráneo José Luis Villarreal, exjugador de Boca y River, que le consiguió una prueba en el club L’Escala, del ascenso español.

Por ese entonces, con 16 años, Trejo se entrenó bajo las órdenes de Guillermo Hoyos -exentrenador de Messi en Inter Miami- y continuó su incipiente recorrido en el Atromitos de Grecia. Lejos de su familia y sin poder afianzarse en el primer equipo, el defensor volvió al país para probar suerte en Sportivo Belgrano y Racing de Córdoba, dos equipos en donde sumó minutos de juego y lo catapultaron a Instituto, uno de los clubes más importantes de su provincia.

El punto de inflexión fue la llegada al club Monagas, de Venezuela. Allí disputó todos los partidos de la temporada 2017, fue capitán y salió campeón. Al año siguiente, formó parte del plantel que disputó la Copa Libertadores. Hasta llegar a la Guaira, Trejo pasó por Deportivo Táchira, Portuguesa, Nueva Esparta y Zamora. Entre medio, tuvo breves pasos por el fútbol mexicano, colombiano y peruano.