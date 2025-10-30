Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de Juventus: debutará el sábado contra Cremonese

En Turín se vivió el “Spalletti Day”. Luciano Spalletti, exentrenador de la selección italiana y campeón con Nápoli de la Serie A en la temporada 2022/23, firmó su contrato por ocho meses con la Juventus. El convenio tiene una opción de prórroga por dos años en caso de clasificación a la Champions League. La Vecchia Signora informó este jueves del acuerdo con el DT, que rige hasta el 30 de junio próximo. La entidad destaca su profesionalismo y experiencia.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia blanquinegra. Bienvenido a Juventus y buen trabajo, Mister”, reza la nota del club al saludar el arribo del técnico que llevó a Napoli a lograr el título de campeón de Italia en 2022-23. Eso sí: se prevé que los hinchas de Nápoli no lo saludarán de la mejor manera cuando el equipo del sur de Italia, hoy dirigido por Antonio Conte, reciba a Juventus el próximo 7 de diciembre, por la fecha 14 de la Serie A.

Spalletti será presentado en sociedad este viernes al mediodía en el Allianz Stadium, en la víspera del partido que jugará el sábado como visitante del ascendido Cremonese por la décima jornada de la Serie A. El entrenador de 66 años pasó por el campo de entrenamiento del club turinés en la Continassa y se sometió a los controles médicos de rigor antes de firmar un contrato que se extendería automáticamente por las siguientes dos temporadas, en caso de lograr la clasificación a la próxima Champions League.

“Fuerza Mister. Defiende con honor y respeto esta casaca. Lo merecemos”, le gritaron los cerca de 20 aficionados que se congregaron para darle la bienvenida, a quienes el DT les estrechó la mano y con quienes posó para las fotografías de rigor. Mientras esto sucedía, el plantel de Juventus reanudaba los entrenamientos al mando de Massimo Brambilla, quien tomó las riendas tras el despido del croata Igor Tudor y condujo al equipo en el triunfo por 3-1 frente a Udinese de local el miércoles en el Allianz Stadium por la novena fecha del campeonato.

A comienzos de esta semana, Juventus había anunciado el despido de Tudor luego de caer 1-0 con Lazio en el estadio Olímpico de Roma. La Vecchia Signora vive un momento irregular en la Serie A: comenzó con tres triunfos en fila y se desmoronó. Derrotó 2-0 a Parma, luego 1-0 a Genoa y por último en un gran partido en el clásico ante Inter por 4-3. Después comenzó una serie de malos resultados que terminaron por sellar la suerte de Tudor en el puesto de entrenador. Igualó cinco partidos seguidos, con Borussia Dortmund (4-4) por la Champions League, Hellas Verona (1-1), Atalanta (1-1), Villarreal (2-2) y Milan (0-0), y luego encadenó tres caídas seguidas, contra Como (0-2), Real Madrid (0-1) y Lazio (0-1).

El diario italiano La Gazzetta dello Sport apunta que el staff técnico de Spalletti estará compuesto por Marco Domenichini, que será el segundo entrenador, Giovanni Martusciello y Salvatore Russo. Francesco Sinatti será el preparador físico en esta nueva etapa en la Juventus. El primer interrogante que deberán despejar de cara al partido contra Cremonese del sábado es la presencia o no de Khephren Thuram, aquejado de un problema muscular. Manuel Locatelli, Weston McKennie o Teun Koopmeiners aparecen como potenciales reemplazantes.

Luciano Spalletti llega a la Juventus luego de su paso por la selección italiana MARCO BERTORELLO� - AFP�

Spalletti, con pasado en Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma (donde sumó dos Copas Italia en 2006-07 y 2007-08 y la Supercopa nacional en 2007), Zenit San Petersburgo (con el que logró dos títulos en la Liga, la Copa y la Supercopa de Rusia entre 2010 y 2012) e Inter, debutará con Juventus el sábado frente a Cremonese como visitante.

Con información de la agencia ANSA.