Luciano Spalletti, muy cuestionado tras la goleada que sufrió Italia: la feroz crítica de la prensa, conflictos internos y su cargo en juego

Falta mucho para que las eliminatorias europeas definan a sus clasificados directos y aquellos que accederán a los repechajes rumbo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Especialmente para Italia, que ayer protagonizó un debut preocupante: la contundente goleada (0-3) que le propinó Noruega, en Oslo, la desacomodó. Abundan las críticas de la prensa italiana y los hinchas contra el entrenador Luciano Spalletti: se teme un nuevo fracaso y que la selección quede al margen de su tercer Mundial consecutivo. Spalleti podría dejar el cargo.

Está claro el foco de los cuestionamientos y los deseos de reaccionar a tiempo: el trauma que causó quedarse afuera de las dos últimas citas, en Rusia 2018 y Qatar 2022, mediante las instancias de playoffs (ante Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente), expone un disgusto muy grande ante este comienzo.

Además de los últimos golpes futbolísticos, Spalletti está señalado por un manejo de grupo supuestamente deficiente FRANCK FIFE - AFP

Los tifosi lo resisten hace tiempo, pero el mayor impacto lo trasladan los medios italianos. La Gazzetta dello Sport no tuvo piedad con el hombre de 66 años. En la portada, su única expresión ya demuestra la intolerancia: “¡Basta!”, tituló. Y, luego, profundizó: “Es un desastre. No se puede salvar nada. La clasificación para el Mundial ya peligra”.

Una mayor cantidad de especialistas se han alineado con el análisis y lo apunta como el principal responsable, agregándole el mote de “fiasco” al momento que viene arrastrando el equipo: durante la presente UEFA Nations League tuvo un triunfo resonante –y con un juego destacado- ante Francia en el Parque de los Príncipes, pero lo que era una expectativa muy alta pasó a ser un transcurrir decepcionante: los galos les ganaron en Italia y su participación culminó en los cuartos de final al caer frente a Alemania, sin ganarle ninguno de los dos duelos y quedando lejos de dejar una conclusión positiva ante los gigantes.

Spalletti repartió culpas tras la lluvia de goles en Noruega. “Yo soy el responsable”, inició, aunque luego apuntó a sus dirigidos: “Hubo una mala lectura del juego, falta de determinación, un solo tiro al arco: hemos sido inferiores en todos los niveles”. Los problemas no son solo de juego: Francesco Acerbi se negó a acudir a la citación por un conflicto con el DT.

Francesco Acerbi, el zaguero que decidió dar un paso al costado por diferencias con Spalletti: el zaguero de Inter aseguró que nada tuvo que ver el golpe de perder la final de la Champions League y exige respeto del entrenador. PIERO CRUCIATTI - AFP

“Tras una profunda reflexión, hoy no se dan las condiciones para seguir con serenidad por este camino. No busco excusas ni favores, pero exijo respeto. Y si este respeto falta de quienes deberían liderar un grupo, prefiero hacerme a un lado. No me quedo donde ya no me quieren: está claro que no formo parte del proyecto del entrenador”, había expresado el defensor de Inter.

Spalletti, en cambio, prefirió no profundizar y sí bajarle el tono a la polémica: “No respondió a la convocatoria. No por un problema físico, sino por todo lo que ha sucedido a su alrededor. Algún día me explicará dónde cree que le he faltado el respeto. Tomamos nota y seguimos adelante”. No obstante, además de esa rispidez que retumba en “La Nazionale”, sus decisiones en la tierra nórdica aportaron al enojo popular: terminó cuestionado por darle la responsabilidad de debutar en un encuentro trascendental al joven zaguero Diego Coppola, pero también por los cambios de esquema durante el desarrollo, que no aportaron ninguna mejora a un conjunto que recibió los tres goles definitivos en el primer tiempo.

Aquello, dicen en Italia, puede costarle el puesto, incluso, al término de esta fecha FIFA. Es que ya visualizan una clara complicación para quedarse con el boleto directo a Norteamérica: Noruega, justamente, representa el rival de mayor peligro en esa búsqueda. Y aquello coincide con la cruda realidad que les preocupa: al perder el primer duelo frente a ellos, el seleccionado italiano quedó a nueve unidades del hoy puntero invicto y con una diferencia de 15 goles, por lo que siete partidos restantes (con la revancha como local ante los noruegos) son un gran margen, pero parece no ser un factor que conforme a los italianos. Prefieren prevenir que necesitar curar nuevamente. El de ayer fue el partido debut de Italia en las eliminatorias, por lo que tiene dos partidos menos que el líder (Noruega), Israel (segundo con seis puntos) y Estonia (tercero, con tres unidades). El primero se clasifica al Mundial y el segundo irá al repechaje.

Por la figura de Erling Haaland, además de otras, Noruega significa el mayor peligro para Italia y así lo está demostrando: puntera con puntaje perfecto, números que asustan a los tifosi. Cornelius Poppe - NTB Scanpix

“No me desolidarizo de este grupo, vamos a continuar juntos. Somos conscientes de lo que tenemos que mejorar. Después hablaré con [Gabriele] Gravina”, aseguró Spalletti, aceptando el mal momento y dejando alguna puerta abierta sobre su futuro inmediato en el cargo.

Incluso, el presidente de la Federación Italiana está en la mira, con los hinchas cansados de su figura. Es que la intolerancia se extiende hacia él desde hace años. Primero, por lo que (no) hizo en 2022: contrariamente a sus predecesores, Giancarlo Abete y Carlo Tavecchio, que dimitieron tras los fracasos de la eliminación en primera ronda de Brasil 2014 y la no clasificación a Rusia 2018, respectivamente, Gravina nunca pensó en dejar su puesto. Segundo (y lo que respecta a la actualidad), por no destituir al actual técnico cuando fueron eliminados por Suiza en los octavos de final de la Eurocopa 2024.

Necesitado de una reacción, trasciende que el presidente ahora sí podría decidir el despido de Spalletti. Por el momento, el equipo tiene dos días para digerir la dura derrota y afrontar con ánimos el partido del lunes contra Moldavia, en Reggio Emilia. El DT no piensa en llevar a cabo una revolución en la formación pese al papelón en Noruega.