La Federación italiana anunció el despido de Luciano Spalletti y ya busca reemplazante

Fue una determinación contundente. El golpe que recibió Italia en el arranque de las eliminatorias europeas rumbo a Mundial 2026 -una durísima derrota ante Noruega por 3-0, en Oslo-, significó el despido del entrenador Luciano Speletti, aunque continuará al frente del equipo en el próximo encuentro contra Moldavia. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) informó este domingo que echó al DT y los medios italianos ya hablan de posibles reemplazantes.

Con el fantasma de quedar fuera de un tercer Mundial consecutivo (tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022), la cúpula de la Federación italiana, que encabeza Gabriele Gravina, busca un entrenador de peso y por eso Claudio Ranieri, que dejó el cargo de entrenador de la Roma, aparece primero en la nómina, aunque como director deportivo.

El ciclo de Spalletti había comenzado en septiembre de 2023 tras su exitoso paso por Napoli, pero no logró replicar ese ciclo en la selección. En total, dirigió 23 partidos entre Nations League, Eurocopa y eliminatorias, con un balance de 11 triunfos, 6 empates y 6 derrotas. Su paso por la Euro 2024 terminó en los octavos de final tras caer con Suiza, y los últimos cinco encuentros dejaron un saldo preocupante: tres derrotas y apenas dos victorias.

“Hablé anoche con el presidente y me comunicó que me relevarán como entrenador de la selección nacional. Yo no tenía intención de renunciar. Hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo, sobre todo cuando no van bien las cosas”, contó en una conferencia de prensa este domingo sobre el mediodía de Europa.

Además, Spalletti explicó: “Es un despido. Siempre he interpretado este cargo como un servicio al país y quiero facilitar el futuro de la selección nacional. Creo que es correcto buscar lo mejor y por eso rescindiré mi contrato para no poner trabas. Tenemos que vencer y convencer para abrir de la mejor manera el nuevo ciclo de la selección, para el que venga después de mí. Y lo digo sin hipocresía, sin celos ni envidia”.

Luciano Spalletti fue despedido como entrenador de la selección de Italia. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) MARCO BERTORELLO - AFP

Si bien todos los esfuerzos se concentrarían en Ranieri y si es designado como director deportivo se buscaría un entrenador con su asesoramientos, los medios italianos también aseguran que otro de los entrenadores que está en la carpeta de la Federación italiana, implica un regreso, ya que se trata de Roberto Mancini, actualmente sin equipo tras una breve y polémica etapa al frente de Arabia Saudita. Mancini condujo a Italia entre 2018 y 2023, logrando el título de la Eurocopa 2021, pero sin poder clasificarse a la Copa del Mundo de Qatar.