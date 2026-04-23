Un empresario ligado a Trump le propuso a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

La propuesta de reemplazar a Irán por Italia en el Mundial 2026 expone una trama que va mucho más allá del fútbol, donde se cruzan intereses políticos, tensiones internacionales y una interpretación flexible —y polémica— del reglamento de la FIFA.

El impulsor de la idea es Paolo Zampolli, un empresario italiano reconvertido en figura de influencia en el entorno de Donald Trump. Su planteo fue elevado tanto al mandatario como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bajo un argumento que mezcla tradición futbolística con oportunidad política: Italia, cuatro veces campeona del mundo, “merece estar” en el torneo pese a no haberse clasificado.

“Confirmo que le sugerí a Trump y a (el presidente de la FIFA Gianni) Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano y sería un sueño ver a los azzurri en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión”, explicó Zampolli ante los medios.

Donnarumma se toma la cabeza: Italia, afuera del Mundial Getty Images - Getty Images Europe

Sin embargo, el problema es reglamentario. Irán ya obtuvo su lugar en la Copa del Mundo por mérito deportivo, como uno de los clasificados de la Confederación Asiática. En contraste, Italia quedó eliminada en el repechaje europeo (cayó por penales frente a Bosnia y Herzegovina) y profundizó una crisis que la dejará fuera de su tercer Mundial consecutivo.

Detrás de la sugerencia de Zampolli -que se arroga el hecho de haber presentado a Trump con Melania, su actual esposa- no hay únicamente nostalgia futbolera y amor por su lugar de nacimiento (Milán, 1970). Según distintas versiones periodísticas, entre ellas la del Financial Times, la maniobra también apunta a recomponer la relación entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se tensó en medio de desacuerdos por el conflicto en Medio Oriente y críticas públicas del líder estadounidense.

Paolo Zampolli y Donald Trump

En ese contexto, según la mirada del diario español El País, el fútbol aparece como herramienta diplomática. La inclusión de Italia en un Mundial organizado en parte por Estados Unidos funcionaría como un gesto simbólico hacia Roma. Pero la jugada es delicada y reglamentariamente imposible: implicaría desplazar a un país que ya está clasificado, en un escenario internacional atravesado por tensiones bélicas.

Consultada por LA NACION, desde la FIFA evitaron referirse o validar públicamente cualquier tipo de negociación. Sin embargo, Infantino fue claro en sus declaraciones recientes: Irán “debe jugar” si así lo desea. Es decir, la postura oficial es respetar la clasificación deportiva.

El reglamento, de todos modos, deja una puerta abierta. El organismo tiene la potestad de reemplazar a una federación si esta se retira. Pero ese escenario dependería exclusivamente de una decisión de Irán, no de presiones externas.

Si Irán llegase a renunciar a disputar el Mundial, la FIFA debería incorporar a una selección de la misma federación (en este caso, la asiática) Chris Carlson - AP

Y ahí aparece otro punto clave: desde Teherán enviaron señales contradictorias. En algún momento deslizaron la posibilidad de no participar por cuestiones de seguridad —tras conflictos con Estados Unidos e Israel—, aunque más recientemente aseguraron estar preparados para competir.

De todas maneras, que Italia reemplace a Irán es muy improbable, por no decir imposible. No solo por una cuestión reglamentaria, sino por el costo político que implicaría para la FIFA alterar el criterio deportivo. Porque, además, en el caso de que Irán decida no participar, debería ser una selección de la misma Federación (la asiática) quien la reemplace y no una europea, como es el caso de Italia.

Sin embargo, el episodio deja al descubierto algo más profundo: el Mundial ya no es solo un evento futbolístico, sino a la vez un espacio de disputa geopolítica.

Trump declaró que no era seguro para los iraníes viajar al Mundial Jacquelyn Martin - AP

¿Quién es Paolo Zampolli?

Paolo Zampolli es un empresario italiano radicado en Estados Unidos, conocido por su rol en el mundo inmobiliario, el modelaje y, más recientemente, por sus vínculos con figuras políticas y su exposición en investigaciones mediáticas.

Durante años, Zampolli construyó un perfil como intermediario y conector en círculos de poder, especialmente ligado a Donald Trump. De hecho, se lo reconoce como una de las personas que ayudó a introducir a Melania Trump en ese entorno en los años 90.

Antes de esto vinculado a la selección de Italia, su nombre volvió al centro de la escena por dos motivos principales.

Paolo Zampolli quiere que Italia juegue el Mundial en lugar de Irán Agencia AFP

Por un lado, apareció en documentos vinculados a Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico y abuso sexual de menores. Si bien los registros sugieren algún tipo de relación o contacto, Zampolli negó cualquier implicación en actividades ilícitas.

Por otro, su exesposa, la modelo brasileña Amanda Ungaro, lo denunció públicamente. Según investigaciones periodísticas —incluida una de The New York Times—, Zampolli habría utilizado contactos dentro del sistema migratorio estadounidense para influir en la situación legal de Ungaro, en medio de una disputa por la custodia de su hijo. Ella también lo acusó de violencia doméstica y abuso sexual en declaraciones a O’ Globo.

“Me sentiría ofendido”

En Italia no tomaron demasiado en serio la gestión de Zampolli. Según consigna La Gazzetta dello Sport, el presidente del Comité Olímpico de ese país (CONI), Luciano Buonfiglio, afirmó: “En primer lugar, no creo que sea posible. En segundo lugar, me sentiría ofendido. Hay que ganarse el derecho a ir al Mundial”. En la misma línea se expresó también el ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi: “¿Una repesca de Italia para el Mundial? No es oportuno, la clasificación se consigue en la cancha“.