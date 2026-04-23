Italia no reemplazará a Irán en el Mundial del 2026: los motivos de la negativa de la selección europea

Autoridades deportivas italianas afirman que la selección de Italia, cuatro veces campeona del mundo, no está interesada en reemplazar a Irán en el próximo Mundial, tras una sugerencia en ese sentido por parte de un funcionario del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. De este modo, está descartada la posibilidad que impulsó el empresario italiano Paolo Zampolli.

Irán no se retiró del Mundial -la selección se prepara para jugar en Estados Unidos pese a la guerra en Oriente Medio- y la FIFA insistió en que sus partidos de la fase de grupos cerca de Los Ángeles y en Seattle se disputarán según lo previsto en junio.

El Financial Times informó que Paolo Zampolli, el enviado especial de Estados Unidos para alianzas globales, había sugerido el intercambio a Trump y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “En primer lugar, no es posible. En segundo lugar, no es una buena idea”, afirmó el ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi.

Paolo Zampolli, el empresario italiano que es influencia para Donald Trump que impulsó la idea de que Italia esté presente en el Mundial del 2026 en lugar de Irán OLIVER BUNIC - AFP

Mientras que Irán estuvo entre las primeras selecciones en clasificarse al Mundial, Italia se quedó fuera por tercer torneo consecutivo, un fiasco que derivó en las renuncias de su seleccionador nacional y del presidente de la federación de fútbol.

Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano, que supervisa todos los deportes en Italia, también descartó la idea de ocupar el lugar de Irán. “Me sentiría ofendido. Hay que merecer ir al Mundial”, expresó Buonfiglio.

El ministro de Economía de Italia, Giancarlo Giorgetti, calificó la idea de “vergonzosa”. Zampolli ha formado parte desde hace tiempo del círculo cercano de la familia Trump, tras haber presentado a la entonces Melania Knauss a Donald Trump en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York en 1998. Publica con regularidad en redes sociales sobre sus reuniones con Infantino, a quien llama el “Rey del Fútbol”. Trump lo nombró el año pasado enviado especial para alianzas globales.

“Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión”, dijo Zampolli al Financial Times.

En marzo, el New York Times informó que Zampolli se había puesto en contacto con un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, informándole que la madre de su hijo estaba en el país de manera ilegal, mientras ambos estaban enfrascados en una disputa por la custodia. Finalmente, ella fue deportada.

Marco Palestra y Leonardo Spinazzola, futbolistas de la selección itañiana, que quedó afuera del Mundial del 2026 tras caer por penales en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina Armin Durgut - AP

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Su grupo de trabajo para el Mundial, ubicado bajo el Departamento de Seguridad Nacional, indicó que no tenía comentarios. La FIFA tampoco quiso comentar. La embajada de Irán en Roma denunció las declaraciones de Zampolli en un comentario en X.

“El fútbol pertenece al pueblo, no a los políticos. Italia se ganó su destreza futbolística en la cancha, no gracias a maniobras políticas”, dijo la embajada. “El intento de excluir a Irán del Mundial solo muestra la “bancarrota moral” de Estados Unidos, que teme incluso la presencia de 11 jóvenes iraníes en el campo de juego”.

La situación de Irán en el Mundial, que comienza en junio, ha sido fuente de debate y preocupación desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra el país en febrero.

Trump desalentó en marzo la participación de Irán en el torneo, citando preocupaciones de seguridad. La FIFA ha dicho de forma constante que Irán sigue fijo en el calendario del Mundial, que se definió el pasado diciembre, y se negó a negociar cualquier sugerencia de trasladar los partidos del equipo al coanfitrión México.

Un portavoz del gobierno iraní dijo el miércoles que la selección masculina se está preparando para una “participación orgullosa y exitosa” en sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

Irán obtuvo una de las ocho plazas garantizadas del Mundial asignadas a la Confederación Asiática de Fútbol. Si Irán se retirara, en teoría el reemplazo debería ser Emiratos Árabes Unidos, el equipo asiático mejor clasificado que no se clasificó.

Un posible elemento de incertidumbre es el lenguaje del reglamento del Mundial. La FIFA escribió que puede decidir reemplazar a un equipo retirado “por otra asociación”, aunque sin especificar que el reemplazo deba provenir de la misma confederación continental.