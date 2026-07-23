Luis De la fuente, DT de España, durísimo contra los futbolistas argentinos por las peleas en la final del Mundial

España se consagró campeón del mundo tras derrotar 1 a 0 a la Argentina en la final que se disputó en Nueva York. Además de los festejos por parte de la selección española una de las imágenes que recorrió el mundo fueron las peleas que se llevaron a cabo en el campo de juego entre futbolistas de ambas selecciones. En este contexto, quien se refirió al escándalo fue Luis De la Fuente. El entrenador del equipo que ganó el Mundial se mostró crítico con las reacciones de algunos jugadores argentinos.

El director técnico de 65 años habló con TVE y al ser consultado sobre los episodios de violencia explicó: “En el momento de esos acontecimientos no me di cuenta, estaría celebrando. Fue una cosa muy rápida. No lo vi en el momento porque yo estaba a los abrazos, festejando en otro sector”, expresó en primer lugar.

Luis de la Fuente, entrenador de España, con la copa del mundo en su mano izquierda CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, pudo ver las imágenes más tarde y expresó su rechazo: “En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir”, dijo tajante. Todo comenzó apenas el árbitro Slavko Vinčić señaló el cierre del encuentro que consagró a España con el triunfo por 1 a 0 sobre la Argentina en el alargue del encuentro que en los 90 minutos había finalizado igualado sin festejos. Allí se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos seleccionados en el campo de juego, con empujones, cruces verbales y algunos forcejeos mientras los españoles comenzaban los festejos por su segundo título.

Apenas el árbitro Slavko Vinčić señaló el cierre del encuentro que consagró a España con el triunfo por 1 a 0 sobre la Argentina, se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos seleccionados en el campo de juego, con empujones, cruces verbales y algunos forcejeos mientras los españoles comenzaban los festejos por su segundo título.

Leandro Paredes arremete contra Gavi una vez finalizada la definición del Mundial 2026 Yuki Iwamura - AP

Además, en las últimas horas mostraron lo que las cámaras de TV no lograron captar: el cruce entre Nahuel Molina y Rodri que dio inicio a todo el conflicto. Los cruces no se limitaron sólo a los jugadores. Roberto “Ratón” Ayala, exjugador del Valencia y actual ayudante de Scaloni en la selección, discutió con Dani Olmo y luego le propinó un golpe en la cara. Sobre estos episodios, FIFA abrió una investigación y analiza informes y evalúa posibles sanciones individuales

En la misma conversación insistió en la necesidad de preservar el respeto aun en los momentos de mayor tensión y remarcó que el comportamiento observado no estuvo a la altura de un escenario de semejante magnitud. “Futbolistas de esa dimensión, que yo he elogiado muchas veces y que tienen un grandísimo entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones. Eso no es tolerable”, sostuvo.

De la Fuente destacó la respuesta de sus propios dirigidos. Consideró que supieron afrontar las provocaciones sin perder la compostura durante los festejos por el segundo título para el país europeo. “Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas”, afirmó.

🗣️ "En el momento no me di cuenta, pero es intolerable e inadmisible en futbolistas de esa dimensión"



🇪🇸🇦🇷 Luis de la Fuente habla en el Telediario sobre la tangana al final del partido entre España y Argentina. pic.twitter.com/0Rv2a9aXg5 — Teledeporte (@teledeporte) July 23, 2026

Por último, el DT se refirió a lo que significó ganar el título. Reconoció que todavía está asimilando la obtención del campeonato, un logro que llegó tras casi dos meses de preparación y un camino exigente, marcado por los viajes, el desgaste físico y las condiciones climáticas. “Tomaré más conciencia conforme vayan pasando los días”, explicó sobre una conquista por la que España esperó 16 años, tras la primera estrella en Sudáfrica 2010.