Luis Vázquez: “Tuve la suerte de tener un técnico que me dio la oportunidad de mostrarme”

MADRID.- “Siempre trabajé para esto y pasé por muchos momentos complicados. Hoy puedo disfrutar de estas cosas lindas. Esto es un trabajo, pero también es algo que disfruto muchísimo hacer”, valora Luis Vázquez ante LA NACION, sentado en una de las plateas del Coliseum Alfonso Pérez.

Tras sus etapas en Boca y Anderlecht, el delantero disfruta su presente en una de las mejores ligas del mundo. En su primer semestre en Getafe, disputó 17 partidos y aportó tres goles y una asistencia. Su adaptación no sorprende, ya que lo recibió una institución que acostumbra a abrir sus puertas a los argentinos. Tuvo 24, siendo este país el que más futbolistas aportó a los azulones. Por eso, para muchos compatriotas, entre ellos Roberto Abbondanzieri, Daniel “Cata” Díaz, Emiliano Buendía y Emiliano “Dibu” Martínez, el conjunto madrileño terminó convirtiéndose en una suerte de segunda casa. Vázquez es uno de los más recientes en sumarse a esa tradición. “Es un club muy familiar. La verdad que encontré un grupo muy bueno, de gente trabajadora y humilde. Siempre sacan las cosas adelante”, explica.

Luis Vázquez vive un buen presente con Getafe en España, pero sueña con volver a Boca en algún momento GENTILEZA DIEGO BISQUERRA

Getafe terminó séptimo en el torneo español (por debajo de Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Betis y Celta) y se clasificó a la Conference League europea. Recibió elogios de varios sectores por la manera de jugar y los puntos conseguidos. Feliz por esta nueva etapa, Vázquez hace un balance de este último semestre en la élite del fútbol mundial, sin dejar de soñar con un regreso a Boca, el club que considera su casa.

-Getafe te sentó bien...

-Sí, desde el primer día que llegué me recibieron muy bien. Tanto la gente que trabaja en el club como mis compañeros, hicieron que me integrara al grupo rápidamente. Por suerte tuve la oportunidad de sumar minutos y de ganarme la confianza de todos. Creo que eso fue lo principal para sentirme cómodo. Estoy muy contento y disfrutando mucho este momento.

-¿Qué tiene este club que le ha sentado bien a tantos argentinos?

-Es un club muy familiar. La verdad que encontré un grupo muy bueno, de gente trabajadora y humilde. Siempre sacan las cosas adelante y yo también soy una persona muy familiera que intenta sumar para el grupo. Me encontré con un grupo muy fuerte en ese sentido y eso lo demuestra en cada partido.

⚽🇦🇷Nuevo GOL de LUÍS VÁZQUEZ para el 1-0 de GETAFE al Alavés en #LaLiga.pic.twitter.com/QbR2abp9x6 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) February 8, 2026

-¿Cómo es Bordalás? Se lo ve comprometido, estudioso y muy trabajador.

-Es un entrenador que exige mucho en el día a día y en cada entrenamiento. Eso nos hace más fuertes tanto como grupo como en lo personal. Conoce muy bien LaLiga, sabe cómo se manejan los partidos y cómo afrontarlos. Es un técnico que exige mucho y eso es lo que pide el fútbol de hoy.

-¿Qué es lo que más te gusta de jugar en el fútbol español?

-Es una liga muy competitiva. Todos los equipos juegan muy bien con la pelota. Me gusta mucho la intensidad y la agresividad con la que se juega. Nosotros trabajamos con humildad, tratando de aprovechar las herramientas que tenemos para afrontar cada partido. Obviamente estamos en una de las mejores ligas del mundo y lo merecemos porque el equipo trabaja muy bien. Siempre compite al máximo, con humildad y el grupo está muy unido, que es lo más importante.

Luis Vázquez jugando para Getafe ante Rayo Vallecano Prensa Getafe

-¿Qué te produce jugar en la Liga española? ¿Y qué significa enfrentar a equipos como Barcelona o Real Madrid?

-Es algo impresionante. Cuando llegué sabía que en algún momento me iba a tocar enfrentar a equipos tan grandes como Barcelona o Real Madrid. Tuvimos la oportunidad de ganar en el Bernabéu y eso también fue algo muy lindo. Pero como te digo, acá todos los equipos son buenos y juegan muy bien con el balón. Obviamente te sorprende la calidad de muchos jugadores, pero yo estoy acá defendiendo esta camiseta. También me sorprende la calidad que tenemos dentro del club, con compañeros como Mauro Arambarri y otros grandes jugadores.

-Competir en una liga de elite debe valer muchísimo la clasificación a una competición europea.

-Sí, obviamente. Me acuerdo que cuando llegué al club estábamos peleando el descenso. Llegamos con los chicos para sumar y nos encontramos con un grupo muy motivado, que trabaja con humildad y dando lo mejor en cada entrenamiento. Eso fue lo que nos sacó a flote y nos permitió pelear por algo muy importante.

El plantel de Gefate, con Vázquez ubicado en el centro hacia la derecha, festejando la clasificación a la Conference League Prensa Getafe

-Yendo un poco a tu pasado en el fútbol argentino. ¿Qué te dejó tu paso por Boca?

-Estoy muy agradecido a Boca porque me dio la oportunidad de mostrarme como profesional. Recibí mucho cariño de la gente y mucho apoyo de mis compañeros que tenía en ese momento y me ayudaron de tomar la decisión de venir a Europa. Tuve una etapa muy importante en Boca. Para cualquier chico tener la oportunidad de jugar ahí es algo enorme. También tuve grandes compañeros que me dieron confianza, así que fue una experiencia muy linda.

-¿Es difícil ganarse un lugar en Boca?

-Sí, creo que es muy difícil porque es un club muy grande y exige mucha experiencia, exige mucho. Tuve la suerte de tener un técnico (Miguel Ángel Russo) que me dio la oportunidad de mostrarme. Venía haciendo las cosas bien y pude aprovechar esa oportunidad. Las cosas se fueron dando de a poco, siempre con trabajo, que era lo que más necesitaba para ponerme a la par de mis compañeros. Además tenía al lado jugadores de mucha experiencia que me ayudaron muchísimo y me aconsejaron. Cuando sos chico siempre escuchás a los más grandes y aprendés de ellos.

Gol de Luis Vázquez ante Huracán, en la Bombonera Mauro Alfieri

-¿Tenés ganas de volver algún día?

-Sí, obviamente. Boca es como mi casa. Espero que en algún momento tenga la oportunidad de volver. Creo que tuve un pasado muy lindo y ojalá se pueda repetir.

-¿Con quién te quedó vínculo en Boca?

-Hablo mucho con el Changuito Zeballos, con Alan Varela, con Cristian Medina y con varios chicos de aquella camada. En ese momento éramos los más chicos y formamos un grupo muy lindo, pero me hablo con la mayoría de ese momento, Advíncula, Marcos Rojo, Zambrano, que eran los más grandes.

-Mencionaste muchos chicos de Boca Predio, que luego hicieron una campaña muy buena también en Europa, como Alan Varela, Valentín Barco.

-Sí sí, con el Colito (Barco) también tuve la oportunidad de compartir y jugar, estuve en la pensión con él. Y también con muchos chicos que coincidimos en esa camada como el Changuito y Medina. Nos conocemos muy bien.

🇦🇷GOL de LUÍS VÁZQUEZ en su DEBUT con GETAFE en #LaLiga. pic.twitter.com/ZVt2bJpl58 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) January 26, 2026

-¿Hay alguna apuesta o alguna cargada con Seba Boselli por los clásicos?

-Sí, alguna cargada siempre hay. De vez en cuando nos tiramos una cargada ahí entre los dos, pero la verdad que es muy buena onda Seba y tenemos una muy linda amistad. Nos vivimos cargando con el Boca-River, pero siempre de buena manera.

-¿Continuidad y goles en Europa pensás que te pueden poner en el radar de la selección?

-Sí, creo que cualquier futbolista sueña con representar a su país. Pero hoy me toca seguir trabajando y demostrando en cada partido y en cada entrenamiento. Ojalá algún día pueda tener esa oportunidad.