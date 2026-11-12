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Luxemburgo vs. Estonia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Luxemburgo y Estonia en el marco de la jornada 5 del grupo C4 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

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Luxemburgo vs. Estonia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Luxemburgo vs. Estonia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Luxemburgo y Estonia, correspondiente al grupo C4 de la quinta jornada de la Liga de Naciones 2026, se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el Stade de Luxembourg, ubicado en la ciudad de Luxembourg City.

El momento de los equipos

Luxemburgo llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación ante Bulgaria por 2 a 0. Por su parte, Estonia busca reencontrarse con el triunfo luego de igualar 0 a 0 frente a Islandia en su duelo previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con necesidades diferentes tras sus resultados más recientes. Mientras que el equipo local intentará aprovechar su condición de dueño de casa para sumar puntos tras la reciente derrota, el visitante llega con la solidez defensiva que demostró al mantener su arco en cero en el último encuentro disputado ante Islandia.

Lo que está en juego

Este partido resulta crucial para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo C4. Sumar unidades en esta quinta fecha es fundamental para mejorar la posición en la tabla de posiciones y cerrar la participación en la fase de grupos con mejores perspectivas de cara a los objetivos trazados para esta edición del torneo.

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