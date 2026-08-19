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Macará vs. Santos, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este jueves desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Macará vs. Santos, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Macará vs. Santos, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Macará y Santos se enfrentan este jueves desde las 19.00h en el estadio Estadio Bellavista Universidad Indoamérica, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Macará viene de perder ante Santos por 2-1 mientras que Santos llega de ganar ante Macará por 2-1.

Todo lo que hay que saber

  • Macará vs. Santos
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

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