Macará vs. Santos, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Macará y Santos se enfrentan este jueves desde las 19.00h en el estadio Estadio Bellavista Universidad Indoamérica, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Macará viene de perder ante Santos por 2-1 mientras que Santos llega de ganar ante Macará por 2-1.

Todo lo que hay que saber

Macará vs. Santos

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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