Madryn vencía a Maipú y se clasificaba, pero una explosión aturdió al arquero rival y se suspendió el juego

En el comienzo del reducido de la Primera Nacional, que determinará el segundo ascenso tras el que consiga Godoy Cruz o Tristán Suárez en la final de este domingo, un duelo terminó en escándalo, el de Madryn y Maipú. El Aurinegro, local por mejor ubicación en la tabla, ganaba por 3-1 en Chubut la llave a partido único por los octavos de final, pero una bomba de estruendo cayó desde una tribuna y habría afectado al arquero visitante a nueve minutos del final.

Hubo media hora de atención médica, el árbitro habría impedido el ingreso de la ambulancia, el carrito de asistencia fue frenado por los propios compañeros del involucrado y se suspendió el encuentro. La clasificación queda, entonces, en manos del Tribunal de Disciplina de AFA.

El juez Bryan Ferreyra tardó 52 minutos en suspender el encuentro desde que la bomba de estruendo explotó cerca del arquero visitante.

Madryn fue protagonista importante en la Primera Nacional en 2025, cuando perdió las dos finales por el ascenso a la máxima categoría, aunque siempre señalado por presuntas ayudas de los arbitrajes. De hecho, eso fue lo primero que sospecharon futbolistas de Maipú este sábado en Chubut cuando recibió el primer gol. Intentaron hacérselo saber en el entretiempo al juez Bryan Ferreyra, pero entre la custodia policial y Enzo Pérez, su capitán, ostaculizaron el reclamo. Aquellos entendían que Fernando Bersano, autor del tanto, había desacomodado a un defensor antes de rematar.

PAPELÓN EN MADRYN ⚠️



El momento en el que la bomba de estruendo afecta al arquero Nahuel Galardi en la #PrimeraNacional



El partido entre #DeportivoMadryn y #Maipú fue suspendido y ahora todo queda en manos del tribunal de disciplina.



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Sin embargo, aquello sería nada en comparación con las secuencias cercanas a la suspensión del encuentro. Madryn hizo el segundo tanto en el inicio de la etapa decisiva por medio de Nazareno Solís y, más tarde, se puso 3-0 por un penal convertido por Luis Silba. A los 30 minutos descontaron los ‘Cruzados’, también desde los 11 metros, por una ejecución de Brian Orosco. Parecía, de todos modos, historia sentenciada: por la ventaja deportiva del anfitrión, Maipú debía hacer tres goles más en el cuarto de hora final. Y seis minutos después apareció el lío.

Cuando la toma de LPF Play, la plataforma que utiliza AFA para transmitir todos los partidos nacionales que no corresponden a la primera A, estaba apuntando a otro lugar del campo (no hay siquiera una segunda cámara), una de las bombas de estruendo que lanzaba la hinchada habría explotado cerca del arquero visitante, Nahuel Galardi. Este quedó tendido en su área, inmóvil, y Ferreyra detuvo la acción.

"A dónde vas?"



Porque los jugadores de Deportivo Maipú le frenaron el carrito médico que se llevaba el arquero al vestuario y no a la ambulancia. El árbitro Bryan Ferreyra está de testigo. pic.twitter.com/p3pVauP2bu — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

Suplentes y médicos del conjunto mendocino ingresaron corriendo para asistir al arquero, pese a que el referí no parecía muy predispuesto a permitírselo. Finalmente, a Galardi lo asistieron durante casi 30 minutos. Según testigos, el juez aceptó la atención de los profesionales pero negó el ingreso de la ambulancia.

Ingresó el carrito eléctrico que transporta a lesionados. El cuadro mendocino quería que trasladara al arquero a la ambulancia, que estaba a disposición sobre una de las entradas al campo de juego. Sin embargo, el conductor encaró hacia el vestuario, con el arquero sentado y no sobre la camilla. Todo extraño.

Aplausos irónicos del plantel de Madryn al árbitro Ferreyra, que quería reanudar el partido en Chubut; finalmente, el juez suspendió el encuentro.

Al darse cuenta del recorrido, los jugadores de Maipú corrieron hacia el carrito y lo frenaron tirando de él. Entre la confusión y los forcejeos, Galardi cayó y quedó tendido otra vez. Y cuando uno futbolista visitante ya se había vestido con ropa de arquero para reemplazarlo –Maipú no dispondía de más cambios–, el equipo fue contra la voluntad de Ferreyra, que quería reanudar el juego: los futbolistas de rojo se agruparon a un costado y se negaron a afrontar los diez minutos restantes.

En medio de la indecisión, el plantel, que no dejó la cancha, aplaudió irónicamente al árbitro Ferreyra. El cronómetro ya marcaba 73 minutos del segundo período, y llegaría hasta los 88. Es decir, pasaron 52 minutos desde la explosión hasta que hubo una decisión sobre el partidos. El referí reunió a los capitanes y les comunicó la decisión de suspender: Enzo Pérez saludó a cada juez, conforme, y el público madrynense chifló.

"52 minutos"



Porque es lo que tardó Bryan Ferreyra en suspender un partido ya que los jugadores de Deportivo Maipú no le daban bola. Otra mancha oscura del fútbol argentino. pic.twitter.com/0st4QorVDy — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

Sucede que la clasificación para los cuartos de final pasó a estar en manos del Tribunal de Disciplina de AFA. Tras otro hecho vergonzante para el fútbol nacional, en las próximas horas la atención estará puesta en una determinación de escritorio. Una más.