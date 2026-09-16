Málaga vs. Villarreal, Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Málaga y Villarreal, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de España 2026, se disputará este jueves 17 de septiembre a las 16.30 h en el estadio La Rosaleda, ubicado en la ciudad de Málaga.

El presente de los protagonistas

El Málaga llega al compromiso tras haber igualado 1-1 en su última presentación frente al Celta de Vigo, buscando reencontrarse con la victoria ante su público. Por el lado del Villarreal, el equipo arriba tras una derrota como visitante por 2-1 ante el Real Betis, por lo que necesita sumar puntos para recuperar terreno en la clasificación.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos se encuentran en una etapa temprana de la temporada, donde la regularidad en el rendimiento será fundamental. El Málaga intentará hacerse fuerte en el estadio La Rosaleda, mientras que el Villarreal buscará mejorar su registro fuera de casa tras el traspié sufrido en su partido previo.

Lo que está en juego

Para el Málaga, este partido es una oportunidad para consolidar su juego tras el empate reciente y escalar posiciones en la tabla de la Liga de España. Villarreal, por su parte, necesita una victoria inmediata para dejar atrás la caída ante el Betis y mantenerse en la parte alta de la competición.

Todo lo que hay que saber

Málaga vs. Villarreal

Hora: las 16.30 h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.