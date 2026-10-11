Manchester City goleó a Liverpool en un clima hostil de Anfield y con Enzo Fernández entre los mejores

Manchester City puso en juego su liderazgo en la Premier League en uno de los desafíos más demandantes que puede haber: visitando a Liverpool en Anfield, por la sexta fecha. Sin embargo, el equipo que tiene al argentino Enzo Fernández como una de sus piezas más valiosas, se cimentó con autoridad en uno de los campos de juego más emblemáticos del mundo, se lució, triunfó por 3 a 0 y se subió al liderazgo del campeonato, con 18 puntos, tres más que Arsenal.

En Anfield, Enzo Fernández y la pelota, una sociedad que brilla para Manchester City PAUL ELLIS - AFP

Enzo y Alexis Mac Allister, buenos compañeros en la selección argentina, se saludaron antes del partido, abrazándose en las entrañas del estadio, a pocos minutos de pisar el campo de juego.

¡CUANTO FÚTBOL EN ESTE ABRAZO! Luego de la fecha FIFA, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se reencontraron en Anfield para el partidazo entre Liverpool - Manchester City.



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Luego de un equilibrado primer tiempo (0-0) y con el músico Noel Gallagher, de Oasis, en la tribuna del City como si fuera un hincha más, Manchester empezó a desanudar el partido a los 17 minutos del segundo período, con la expulsión de Ryan Gravenberch. El futbolista neerlandés de Liverpool recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción y eso actuó como un mazazo anímico para el equipo local. Encima, tres minutos más tarde, el City abrió el marcador con un gol de su temible artillero, Erling Haaland.

El músico Noel Gallagher, de Oasis, reconocido hincha de Manchester City, estuvo en la tribuna de Anfield PAUL ELLIS - AFP

Ya con la ventaja en su favor y con un hombre más, el City, dirigido por Enzo Maresca, controló la pelota con mayor comodidad ante un rival que poco a poco entró en la desesperación. Y, en ese contexto, la sabiduría de Enzo Fernández fue fundamental. El exjugador de River, que se adaptó muy rápido al equipo de Manchester, se mostró todo el tiempo para participar del circuito futbolístico. El belga Jeremy Doku anotó el 2-0, a los 23 minutos. Y los Ciudadanos decoraron la tarde perfecta y a pura música futbolística en la tierra de los Beatles con un golazo, una obra maestra colectiva terminada por el francés Rayan Cherki.

No bien el City se colocó 3-0, el técnico Maresca reemplazó a dos de sus mejores hombres: a Fernández y al noruego Haaland. Hasta el final hubo muy pocas acciones de peligro. En una de ellas, Mac Allister remató un tiro libre al arco, pero el arquero, el italiano Gianluigi Donnarumma, atrapó la pelota sin problemas. Cuando el árbitro pitó el final, hubo un festejo efusivo de los integrantes del cuerpo técnico. El City tiene un arranque demoledor en la Premier League, ganando sus seis partidos.

El noruego Erling Haaland anotó el primero de los tres goles que el City le marcó a Liverpool en Anfield PAUL ELLIS - AFP

Claro que el futuro de cualquier aspiración al título del City depende del resultado del recurso del club contra las acusaciones generalizadas de irregularidades financieras. Una comisión independiente determinó que el club y sus propietarios emiratíes organizaron acuerdos “falsos” para inflar artificialmente los ingresos y reducir los costos en más de 900 millones de libras (1200 millones de dólares) entre 2009 y 2018. Todavía no se ha impuesto ninguna sanción, pero una dura deducción de puntos o incluso la expulsión de la elite del fútbol inglés están sobre la mesa, a menos que el City logre revocar la decisión.

Incluso se ha especulado con la posibilidad de medidas retroactivas para despojar al club de títulos. Liverpool fue uno de los clubes más perjudicados, ya que terminó segundo tras el City en tres ocasiones en los últimos doce años.

El ómnibus del City evitó posibles incidentes

Manchester City pudo evitar una recepción hostil de los aficionados de Liverpool al tomar una ruta alternativa hacia Anfield. El ómnibus del equipo fue blanco de los hinchas locales en el pasado, a medida que fueron creciendo las rivalidades entre ambos clubes. Tras el hallazgo de culpabilidad del City por una serie de infracciones financieras, antes del partido se esperaba otra fuerte bienvenida. Pero el equipo evitó en gran medida a las multitudes al tomar una calle secundaria para entrar en el estadio.

Hinchas de Liverpool desplegaron una pancarta con el mensaje "Una generación de seguidores engañados", en referencia al City y su culpabilidad de malversaciones financieras a gran escala Peter Byrne - PA Wire DPA

El City llegó protegido por una fuerte escolta policial, pero no se repitieron las escenas violentas de 2018, cuando el micro del equipo fue apedreado antes de un choque por la Champions. Detrás de uno de los arcos, una pancarta rezaba: “Una generación de aficionados, engañada”. Los duelos entre el City de Pep Guardiola y Liverpool de Jürgen Klopp en los últimos años se convirtieron en el gran acontecimiento de la Premier League.