Manchester United anunció a Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador

Todo se resolvió con rapidez. Con la urgencia que tienen los gigantes cuando las cosas no van bien. En 24 horas, Manchester United despidió a Michael Carrick y anunció a su nuevo entrenador: nada menos que el argentino Mauricio Pochettino, que dejará su cargo al frente de la selección de Estados Unidos para asumir un desafío de grandes proporciones. Es que los Red Devils navegan en la antepenúltima posición de la Premier League, disputadas 10 fechas, lo que los ubica en zona de descenso.

Pochettino, que firmará su vínculo hasta junio de 2029, tendrá su cuarta experiencia en el fútbol inglés, donde ya trabajó en Southampton (2013-2014), Tottenham (su etapa más fructífera, 2014-2020) y Chelsea (en la temporada 2023-2024). El santafesino asumirá en Manchester United después de los compromisos que tiene Estados Unidos en esta fecha FIFA: dos partidos contra Haití, el 14 y 17 de noviembre.

Pochettino, durante su última experiencia en la Premier League, con Chelsea, enfrentando al Manchester City de Pep Guardiola Alastair Grant - AP

Manchester United así lo confirmó en un breve comunicado:

“El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de EE. UU. para que Mauricio y su cuerpo técnico queden libres una vez concluidas sus responsabilidades con la selección masculina de fútbol de EE. UU.

“El argentino es conocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la construcción de equipos sólidos y cohesionados, y su extraordinario historial en el desarrollo de jugadores a nivel individual.

“Pochettino ha rendido de forma constante al más alto nivel del fútbol en múltiples ligas. Comenzó su carrera como entrenador en Espanyol en 2009, antes de fichar por Southampton, con el que logró en 2014 el récord de puntos del club en la Premier League.

“Durante cinco temporadas completas en Tottenham Hotspur, Pochettino consolidó al club como un habitual en la Liga de Campeones de la UEFA, asegurando la clasificación durante cuatro temporadas consecutivas y llevando al equipo a su primera final en esta competición en 2019.

“En 2021, fichó por el París Saint-Germain, donde ganó el título de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones, antes de incorporarse a Chelsea en 2023.

“Más recientemente, llevó a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos a los octavos de final del Mundial de la FIFA”.

Asimismo, la federación estadounidense, USMNT, anunció que Pochettino “dejará su cargo de seleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos una vez finalizada la concentración actual. (...) dirigirán a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en sus próximos partidos contra Haití, los días 14 y 17 de noviembre.

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