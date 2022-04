Manchester United perdió ante Everton y se aleja de la clasificación a la Champions League

Más allá de haber dominado durante los 90 minutos, Manchester United no pudo con Everton, y cayó por 1-0, de visitante, en Goodison Park. De esta manera el equipo comandado por Cristiano Ronaldo se mantiene en el séptimo puesto de la Premier League y se aleja de la posibilidad de entrar en la Champions League, algo que podría terminar de hundir a los “Red Devils”.

A pesar de haber podido empatar en reiteradas ocasiones, el equipo del DT Ralf Rangnick dio una imagen pobre contra un Everton que se encuentra en lo profundo de la tabla, en la lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés.

Cristiano Ronaldo en acción en el partido que su equipo perdió como visitante Rui Vieira - AP

Más allá del resultado, los visitantes dominaron durante todo el partido, sobre todo en el primer tiempo. De hecho el arquero de Everton, Jordan Pickford, fue el responsable de mantener la valla en cero para los locales, que supieron armarse desde atrás hacia adelante.

Ya en el primer tiempo, el guardameta pudo hacerse de dos atajadas donde le negó el gol a Marcus Ashford en ambas ocasiones. Más adelante, mientras el United perdía confianza, los “Toffees”, aprovecharon un de los pocos ataques que tuvieron, y con la pelota en el borde del área, Anthony Gordon sacó un derechazo, la pelota rebotó en Harry Maguire y dejó al arquero sin posibilidades. Así los locales se pusieron en ventaja.

Anthony Gordon (en el piso) fue el artífice del gol del Everton Rui Vieira - AP

En la segunda mitad del partido, el equipo de Old Trafford continuó intentando, pero no hubo caso. Ni Bruno Fernandes, ni Sancho, ni Pogba, ni mucho menos Cristiano, pudieron con sus ataques sobre el arco de Everton que, de hecho, estuvo mas cerca de concretar el segundo, de no ser por una atajada de De Gea que logró mantener la mínima diferencia, para que la desgracia no sea aún mayor. Casi al final, CR7 sacó un pelotazo en el área chica pero, una vez más, Pickford sacó la pelota con una tremenda atajada: el arquero fue el MVP del partido.

El conjunto de Cristiano Ronaldo, que lleva tres partidos sin ganar -sumado a su eliminación en la Liga de Campeones de Europa y la FA Cup- se ubica en el séptimo puesto con 51 puntos, los mismos que West Ham (6º), que visitará el domingo al Brentford. Vale recordar que tan solo son cuatro las plazas para la Champions League, por lo que, por el momento, Manchester United se quedaría afuera del máximo certamen de Europa este año. Incluso, si culminara en esta posición ni siquiera se clasificaría a los otros certámenes internacionales de la próxima temporada, la Europa League y la Conference League.

Por su parte, con esta victoria, Everton se distancia a cuatro puntos de la zona de descenso que ocupan Burnley (24), Watford (22) y Norwich City (18).

