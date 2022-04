Siguen los problemas para Jonathan Calleri tras la agresión a un hincha de Palmeiras de 14 años

Días atrás, el jugador de San Pablo, Jonathan Calleri fue protagonista de un desagradable hecho, cuando le tiró el celular de la mano a un joven hincha del Palmeiras, de 14 años, que lo estaba filmando a la salida del estadio, luego de que su equipo cayera en la final del torneo Paulista. Ahora, el exfutbolista de Boca Juniors y All Boys deberá dar explicaciones ante la justicia, luego de ser denunciado por el fiscal del Tribunal de Justicia del Deporte (TJD) por el exabrupto.

La denuncia se basó en el artículo 258, asumiendo toda conducta contraria a la disciplina o la ética deportiva, que prevé la suspensión de hasta seis partidos que debería cumplir en el próximo certamen Paulista y no en el Brasileirao que comienza este fin de semana.

El video viral de Calleri que hizo enojar a los hinchas de Palmeiras: San Pablo ganó 3-1 la ida, pero perdió 4-0 la revancha contra el Verdao y se quedó con las manos vacías en el Campeonato Paulista. El argentino reaccionó contra un fanático. pic.twitter.com/JtoMv4HhgK — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2022

Las imágenes que circularon en las redes sociales el domingo por la noche, se dieron luego de que los jugadores de San Pablo salieran del Allianz Parque en donde perdieron 4-0 ante el local, en la final del certamen. Allí, ante las burlas de los fanáticos del equipo local, el futbolista argentino advirtió que uno de los hinchas estaba filmándolos y reaccionó con violencia: el argentino salió por detrás de una camioneta que estaba detenida en es salida, el hincha no lo vio y el futbolista decidió tirarle el teléfono al piso de un cachetazo mientras caminaban todos los jugadores de San Pablo por encima. Además, se alcanzó a escuchar que algo le dijo mientras lo señalaba en tono amenazante.

Si bien las imágenes se volvieron virales al instante, luego se dio a conocer el video realizado por el celular del chico. Allí se muestra a otro jugador de San Pablo, el delantero Marquinhos, recogiendo el dispositivo en el suelo para devolvérselo al fanático de Palmeiras. Mas tarde, se conocería que el joven, víctima de este repudiable hecho, sería Felipe Goto, un jugador de la categoría Sub 15 de Palmeiras.

El pedido de disculpas de Calleri, en redes sociales

El lunes último Calleri publicó una nota de disculpas en redes sociales y dijo que estaba dispuesto a asumir los costos de reparación del dispositivo: “Sobre lo que pasó en la salida del estadio ayer, me gustaría enviar mi sincero pedido de disculpas al chico. Fue un momento en el que estaba con la cabeza muy caliente y no debería haber sucedido. Me pongo a disposición para reparar el daño causado al celular”, escribió el delantero, de 27 años, en su cuenta de Instagram.

A pesar de las disculpas y la predisposición a saldar los daños, según publicó el portal de noticias Globo, la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, recibió este martes por la mañana a Felipe Goto y buscó una forma de enmendar lo vivido: además de obsequiarle una camiseta del verdão, le entregaron un nuevo teléfono.