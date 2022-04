Cristiano Ronaldo respondió a las críticas de Wayne Rooney y Jamie Carragher por el mal momento de Manchester United

Manchester United no está pasando su mejor momento. Lejos de lo esperado, luego del regreso de Cristiano Ronaldo no ha logrado remontar. Quedó eliminado de la Champions League los en octavos de final y se encuentra a 22 puntos del puntero de la Premier League, Manchester City, y por ahora, está fuera de la próxima temporada de copas europeas. Ni siquiera le fue bien en la FA Cup, eliminado en la cuarta rueda por Middlesbrough.

Lejos de traer calma a los hinchas, en la última semana, el ex icono de los “Red Devils” y actual entrenador de Derby Country, Wayne Rooney, opinó del tema en el programa Monday Night Football, de Sky Sports, en el que es panelista. Allí señaló que Cristiano Ronaldo debería dejar el equipo en el próximo campeonato. A esto, sumó una foto en su cuenta de Instagram, en la que se lo mostraba en el show televisivo, acompañado por el exfutbolista y leyenda del Liverpool, Jamie Carragher, y el presentador David Jones.

Cuando todo parecía que ahí había quedado la cosa, el portugués no se quedó de brazos cruzados y salió a contestarle con un comentario en la mencionada imagen: “Dos celosos”, señaló en el posteo, que hasta el momento lleva más de 182 mil “likes” y más de 12.000 respuestas. Cabe recordar que la cuenta de Instagram del futbolista portugués, @cristiano, es por lejos la más seguida en la red social con 424 millones de seguidores.

La respuesta de @cristiano en la cuenta de Rooney asciende a 123 mil likes

Durante el programa, Rooney planteó que la vuelta de CR7 no había generado el efecto deseado, y señaló que el astro futbolístico ya no es lo que era: “Creo que si miras hacia el futuro del club, tienes que ir con jugadores más jóvenes y hambrientos para hacer todo lo posible para levantar al Manchester United en los próximos dos o tres años. Obviamente Cristiano está progresando un poco. Ciertamente no es el jugador que era cuando tenía 20 años. Y eso pasa, así es el fútbol. Es una amenaza de gol, pero creo que en el resto del juego necesitan más, necesitan jugadores jóvenes y hambrientos. Tienen buenos jugadores jóvenes. Creo que [Jadon] Sancho estará mejor el próximo año, y que Marcus [Rashford] estará mejor el próximo año”.

Cabe remarcar que, si bien el Ronaldo no se encuentra al máximo de su rendimiento, en los 31 partidos de la Premier y Champions League que ha jugado en la temporada 2021 / 2022, el delantero fue artífice de 18 anotaciones.